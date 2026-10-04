Рецепта на деня: Печени рулца от патладжан с пилешко и зеленчуци

Необходими продукти:
- патладжани - 3 бр.;
- пилешко филе - 450 г;
- лук - 2 глави;
- моркови - 2 бр.;
- червена чушка - 1 бр.;
- домати - 3 бр.;
- чесън - 2 скилидки;
- олио - 5 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- сушен риган - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - на вкус;
- магданоз - 1/2 връзка.
Начин на приготвяне:
Патладжаните се нарязват по дължина на филии с дебелина около 5 милиметра. Посоляват се леко и се оставят за 15 минути, след което се подсушават добре. Намазват се с част от олиото и се подреждат върху хартия за печене.
Филиите се запичат в предварително загрята на 200 градуса фурна за 12-15 минути. Целта е да омекнат достатъчно, за да могат да се навиват, без да се препичат, защото по-късно ще преминат през второ печене.
Пилешкото филе се нарязва много ситно или се смила на едро. Лукът се наситнява, морковите се настъргват, а червената чушка се нарязва на малки кубчета. Доматите се обелват по желание и се нарязват.
В широк тиган се загряват 2 супени лъжици олио. Лукът се готви 3-4 минути, докато омекне, след което се добавят морковите и чушката. Зеленчуците се задушават още около 5 минути.
Към тях се прибавя пилешкото месо. То се разбърква, за да се раздроби на малки парченца, и се готви 7-8 минути, докато побелее. Плънката се овкусява със сол, черен и червен пипер, риган и ситно нарязан чесън. Добавя се половината от доматите и сместа се оставя на огъня още около 5 минути, за да се изпари част от течността.
Във всяка изпечена филия патладжан се поставят по 1-2 супени лъжици от плънката. Филиите се навиват стегнато и се подреждат в намаслена тава с края надолу. Така рулцата запазват формата си при печенето.
Останалите домати се разпределят около и върху рулцата. Прибавя се малко олио, а ако е необходимо – 2-3 супени лъжици вода. Ястието се пече на 190 градуса за 25-30 минути, докато рулцата се запекат, а доматеният сос се сгъсти.
След изваждане от фурната рулцата се оставят да починат около 5 минути. Поднасят се топли, поръсени с пресен магданоз.
Източник: Gotvach.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижте сега
Дайте някоя манджа със сос.
10:07 04.10.2026
2 Златен мъж
10:16 04.10.2026
3 Израел
10:25 04.10.2026