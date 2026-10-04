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Рецепта на деня: Печени рулца от патладжан с пилешко и зеленчуци
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Печени рулца от патладжан с пилешко и зеленчуци

4 Октомври, 2026 10:05 416 3

  • печени рулца-
  • патладжан-
  • пилешко-
  • домашна кухня-
  • рецепти на фурна-
  • какво да сготвя

Ястието се приготвя на фурна за около 80 минути

Рецепта на деня: Печени рулца от патладжан с пилешко и зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • патладжани - 3 бр.;
  • пилешко филе - 450 г;
  • лук - 2 глави;
  • моркови - 2 бр.;
  • червена чушка - 1 бр.;
  • домати - 3 бр.;
  • чесън - 2 скилидки;
  • олио - 5 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • сушен риган - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • магданоз - 1/2 връзка.

Начин на приготвяне:

Патладжаните се нарязват по дължина на филии с дебелина около 5 милиметра. Посоляват се леко и се оставят за 15 минути, след което се подсушават добре. Намазват се с част от олиото и се подреждат върху хартия за печене.

Филиите се запичат в предварително загрята на 200 градуса фурна за 12-15 минути. Целта е да омекнат достатъчно, за да могат да се навиват, без да се препичат, защото по-късно ще преминат през второ печене.

Пилешкото филе се нарязва много ситно или се смила на едро. Лукът се наситнява, морковите се настъргват, а червената чушка се нарязва на малки кубчета. Доматите се обелват по желание и се нарязват.

В широк тиган се загряват 2 супени лъжици олио. Лукът се готви 3-4 минути, докато омекне, след което се добавят морковите и чушката. Зеленчуците се задушават още около 5 минути.

Към тях се прибавя пилешкото месо. То се разбърква, за да се раздроби на малки парченца, и се готви 7-8 минути, докато побелее. Плънката се овкусява със сол, черен и червен пипер, риган и ситно нарязан чесън. Добавя се половината от доматите и сместа се оставя на огъня още около 5 минути, за да се изпари част от течността.

Във всяка изпечена филия патладжан се поставят по 1-2 супени лъжици от плънката. Филиите се навиват стегнато и се подреждат в намаслена тава с края надолу. Така рулцата запазват формата си при печенето.

Останалите домати се разпределят около и върху рулцата. Прибавя се малко олио, а ако е необходимо – 2-3 супени лъжици вода. Ястието се пече на 190 градуса за 25-30 минути, докато рулцата се запекат, а доматеният сос се сгъсти.

След изваждане от фурната рулцата се оставят да починат около 5 минути. Поднасят се топли, поръсени с пресен магданоз.

Източник: Gotvach.bg


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