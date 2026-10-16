Рецепта на деня: Перфектното свинско с ориз

Необходими продукти:
- свинска плешка - 700 г
- ориз - 350 г
- кромид лук - 1 глава
- моркови - 2 бр.
- червена чушка - 1 бр.
- жълта чушка - 1 бр.
- чесън - 4 скилидки
- гореща вода или месен бульон - 900 мл
- олио - 4 с.л.
- червен пипер - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 1 1/2 ч.л.
- магданоз - 1/2 връзка
Начин на приготвяне:
Плешката се подсушава и се нарязва на едри хапки. Олиото се загрява в широка тенджера или дълбок тиган, а месото се запържва на два пъти за около 5-6 минути на порция, докато получи златиста коричка. След това късчетата се изваждат временно.
В същия съд се готвят лукът и морковите за 4-5 минути. Следват чушките и чесънът, които се разбъркват още около две минути. Червеният и черният пипер се добавят внимателно, за да не прегори червеният пипер.
Месото се връща при зеленчуците и се залива с около 300 милилитра гореща вода или бульон. Съдът се похлупва, а свинското се задушава на слаб огън 25-30 минути.
Измитият и отцеден ориз се разпределя в дълбока тава. Отгоре се добавят месото, зеленчуците и течността от задушаването, след което се налива останалият бульон или вода. Ястието се пече на 190 градуса за 30-35 минути. Ако оризът остане твърд, се добавят още 50-100 милилитра гореща вода и печенето продължава между 5 и 10 минути.
След изваждането от фурната свинското с ориз се оставя покрито за 10 минути. Накрая оризът се разрохква, а ястието се поръсва с пресен магданоз и се поднася топло с хляб или домашна пърленка.
Източник: recepti.gotvach.bg
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