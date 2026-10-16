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Рецепта на деня: Перфектното свинско с ориз
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Перфектното свинско с ориз

16 Октомври, 2026 10:05 1 170 2

  • свинско с ориз-
  • свинска плешка-
  • домашна кухня-
  • рецепти с ориз-
  • готвене на фурна

Традиционно българско домашно ястие

Рецепта на деня: Перфектното свинско с ориз - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинска плешка - 700 г
  • ориз - 350 г
  • кромид лук - 1 глава
  • моркови - 2 бр.
  • червена чушка - 1 бр.
  • жълта чушка - 1 бр.
  • чесън - 4 скилидки
  • гореща вода или месен бульон - 900 мл
  • олио - 4 с.л.
  • червен пипер - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - 1 1/2 ч.л.
  • магданоз - 1/2 връзка

Начин на приготвяне:

Плешката се подсушава и се нарязва на едри хапки. Олиото се загрява в широка тенджера или дълбок тиган, а месото се запържва на два пъти за около 5-6 минути на порция, докато получи златиста коричка. След това късчетата се изваждат временно.

В същия съд се готвят лукът и морковите за 4-5 минути. Следват чушките и чесънът, които се разбъркват още около две минути. Червеният и черният пипер се добавят внимателно, за да не прегори червеният пипер.

Месото се връща при зеленчуците и се залива с около 300 милилитра гореща вода или бульон. Съдът се похлупва, а свинското се задушава на слаб огън 25-30 минути.

Измитият и отцеден ориз се разпределя в дълбока тава. Отгоре се добавят месото, зеленчуците и течността от задушаването, след което се налива останалият бульон или вода. Ястието се пече на 190 градуса за 30-35 минути. Ако оризът остане твърд, се добавят още 50-100 милилитра гореща вода и печенето продължава между 5 и 10 минути.

След изваждането от фурната свинското с ориз се оставя покрито за 10 минути. Накрая оризът се разрохква, а ястието се поръсва с пресен магданоз и се поднася топло с хляб или домашна пърленка.

Източник: recepti.gotvach.bg


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