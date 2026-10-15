Рецепта на деня: Уйкулук по турски - момици с патладжан и хрупкав лаваш

Необходими продукти:

За момиците:

момици - 600 г

студена вода - за киснене и варене

оцет - 1 с.л.

дафинов лист - 1 бр.

сол - 1 ч.л.

масло - 50 г

зехтин - 2 с.л.

смлян кимион - 1/2 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

пушен червен пипер - 1 ч.л.

лют червен пипер на люспи - 1/2 ч.л.

За млечно-патладжановия сос:

патладжани - 2 бр. около 500 г

цедено кисело мляко - 400 г

чесън - 2 скилидки

лимонов сок - 1 с.л.

сол - на вкус

За сервиране:

тънък лаваш или турска питка - 120 г

масло - 10 г

Начин на приготвяне:

Момиците, които са деликатни жлези от младо животно, се накисват в голяма купа със студена вода за два часа. Водата се сменя поне веднъж, след което се отстраняват по-твърдите ципи, видимите жилки и тъмните петънца. Тази предварителна обработка е важна за текстурата на месото и за по-чистия вкус.

В тенджера се кипва вода с една супена лъжица оцет, един дафинов лист и една чаена лъжичка сол. Момиците се бланшират за 6-8 минути – достатъчно, за да се стегнат, но без да се сваряват напълно. След изваждането им се оставят да се охладят, подсушават се добре и се нарязват на хапки с размер около 3-4 см.

В широк тиган се загряват две супени лъжици зехтин и 30 г масло. Момиците се подреждат на един слой и се запържват 7-9 минути на умерено силен огън, като се обръщат няколко пъти. Към тях се добавят по половин чаена лъжичка смлян кимион и черен пипер. Целта е парчетата да получат златисти ръбчета, а вътрешността им да остане сочна и мека.

Докато момиците се подготвят, два патладжана с общо тегло около 500 г се надупчват с вилица и се пекат на 220 градуса за 25-30 минути. След като омекнат, се обелват, а месестата им част се оставя в цедка за 10 минути, за да се отцеди излишната течност.

Печеният патладжан се смесва с 400 г цедено кисело мляко, две пресовани скилидки чесън, една супена лъжица лимонов сок и сол на вкус. Полученият сос трябва да е плътен, така че да остане в чинията, без да се разтича.

Останалите 20 г масло се разтопяват с една чаена лъжичка пушен червен пипер и половин чаена лъжичка люти люспи. Сместа се загрява около 30 секунди, без подправките да потъмняват. Така се получава ароматното червено масло, което се полива върху готовите момици.

За финал 120 г тънък лаваш или турска питка се нарязват на парчета, намазват се с 10 г разтопено масло и се запичат на 190 градуса за 5-6 минути. В затоплен плитък съд се разстила сосът, върху него се подреждат горещите момици, добавя се червеното масло, а хрупкавият лаваш се поставя по края.

Ястието се поднася веднага, докато месото е сочно, сосът е плътен, а лавашът запазва хрупкавостта си.

Източник: recepti.gotvach.bg