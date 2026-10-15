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Рецепта на деня: Уйкулук по турски - момици с патладжан и хрупкав лаваш
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Уйкулук по турски - момици с патладжан и хрупкав лаваш

15 Октомври, 2026 10:05 495 4

  • уйкулук-
  • момици-
  • турска кухня-
  • патладжан-
  • мезе

Турското мезе съчетава сочни момици, гъст млечно-патладжанов сос, ароматно масло и запечен лаваш

Рецепта на деня: Уйкулук по турски - момици с патладжан и хрупкав лаваш - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За момиците:

  • момици - 600 г
  • студена вода - за киснене и варене
  • оцет - 1 с.л.
  • дафинов лист - 1 бр.
  • сол - 1 ч.л.
  • масло - 50 г
  • зехтин - 2 с.л.
  • смлян кимион - 1/2 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • пушен червен пипер - 1 ч.л.
  • лют червен пипер на люспи - 1/2 ч.л.

За млечно-патладжановия сос:

  • патладжани - 2 бр. около 500 г
  • цедено кисело мляко - 400 г
  • чесън - 2 скилидки
  • лимонов сок - 1 с.л.
  • сол - на вкус

За сервиране:

  • тънък лаваш или турска питка - 120 г
  • масло - 10 г

Начин на приготвяне:

Момиците, които са деликатни жлези от младо животно, се накисват в голяма купа със студена вода за два часа. Водата се сменя поне веднъж, след което се отстраняват по-твърдите ципи, видимите жилки и тъмните петънца. Тази предварителна обработка е важна за текстурата на месото и за по-чистия вкус.

В тенджера се кипва вода с една супена лъжица оцет, един дафинов лист и една чаена лъжичка сол. Момиците се бланшират за 6-8 минути – достатъчно, за да се стегнат, но без да се сваряват напълно. След изваждането им се оставят да се охладят, подсушават се добре и се нарязват на хапки с размер около 3-4 см.

В широк тиган се загряват две супени лъжици зехтин и 30 г масло. Момиците се подреждат на един слой и се запържват 7-9 минути на умерено силен огън, като се обръщат няколко пъти. Към тях се добавят по половин чаена лъжичка смлян кимион и черен пипер. Целта е парчетата да получат златисти ръбчета, а вътрешността им да остане сочна и мека.

Докато момиците се подготвят, два патладжана с общо тегло около 500 г се надупчват с вилица и се пекат на 220 градуса за 25-30 минути. След като омекнат, се обелват, а месестата им част се оставя в цедка за 10 минути, за да се отцеди излишната течност.

Печеният патладжан се смесва с 400 г цедено кисело мляко, две пресовани скилидки чесън, една супена лъжица лимонов сок и сол на вкус. Полученият сос трябва да е плътен, така че да остане в чинията, без да се разтича.

Останалите 20 г масло се разтопяват с една чаена лъжичка пушен червен пипер и половин чаена лъжичка люти люспи. Сместа се загрява около 30 секунди, без подправките да потъмняват. Така се получава ароматното червено масло, което се полива върху готовите момици.

За финал 120 г тънък лаваш или турска питка се нарязват на парчета, намазват се с 10 г разтопено масло и се запичат на 190 градуса за 5-6 минути. В затоплен плитък съд се разстила сосът, върху него се подреждат горещите момици, добавя се червеното масло, а хрупкавият лаваш се поставя по края.

Ястието се поднася веднага, докато месото е сочно, сосът е плътен, а лавашът запазва хрупкавостта си.

Източник: recepti.gotvach.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Български готвач

    2 1 Отговор
    Предлагам на съседите турки българския вариант на тяхната манджа "Уйкулук", но направена без "Кулук". Да им е сладко.

    10:08 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1234

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ТИМУСНА ЖЛЕЗА И Е МНОГО ВКУСТО И НА СКАРА ИДЕАЛНО МЕЗЕ ЗА БИРА И БЯЛО ВИНО ИМА ГО САМО ПРИ МЛАДИТЕ ЖИВОТНИ -ТЕЛЕ ИЛИ АГНЕ ЗАТОВА ГО НЯМА НА ПАЗАРА-КАСАПСКО ПРАВО!

    10:35 15.10.2026