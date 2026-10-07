Рецепта на деня: Пълнени зеленчуци с ориз и кайма на фурна

Необходими продукти:

червени чушки - 6 бр.;

големи домати - 4 бр.;

малки патладжани - 2 бр.;

кайма смес - 500 г;

ориз - 250 г;

лук - 2 глави;

чесън - 3 скилидки;

картофи - 2 бр.;

доматено пюре - 2 с.л.;

олио - 80 мл;

червен пипер - 1 ч.л.;

суха чубрица - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 и 1/2 ч.л.;

топла вода или бульон - 500 мл;

магданоз - 1/2 връзка.

Начин на приготвяне:

Чушките се почистват от семките, доматите се издълбават, а патладжаните се разрязват на половини или се оформят като малки лодки. След леко посоляване те се оставят за 10 минути и се подсушават. Картофите се обелват и се нарязват на едри парчета, които по-късно се поставят между зеленчуците.

Лукът се запържва в 80 милилитра олио за 4-5 минути, докато омекне. Към него се прибавя каймата и се разбърква около 6-7 минути, за да се раздроби и запече равномерно. След това се слага измитият ориз, който се разбърква още 2-3 минути.

Към сместа се добавят доматено пюре, запазената вътрешност на доматите, чесън, червен пипер, чубрица, черен пипер и сол. Наливат се около 150 милилитра топла вода или бульон. Плънката се готви 5-6 минути – достатъчно, за да започне оризът да набъбва, но без да се сварява напълно. Накрая се прибавя половин връзка нарязан магданоз.

Печене на два етапа

Зеленчуците се пълнят, без сместа да се притиска силно, тъй като оризът ще увеличи обема си. Чушките и доматите се покриват с отрязаните капачета. Всичко се подрежда в тава, а между пълнените зеленчуци се поставят картофите. Добавят се останалите около 350 милилитра топла вода или бульон, така че на дъното да има течност за задушаване.

Тавата се покрива с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята на 180 градуса фурна за 40 минути. След това фолиото се отстранява и ястието се допича още около 20 минути, докато зеленчуците омекнат, оризът стане готов, а отгоре се образува златист загар.

Готовността се проверява с малко ориз от средата на един от зеленчуците. Ако той все още е твърд, може да се добави малко гореща вода и печенето да продължи още 5-10 минути.

Преди сервиране пълнените зеленчуци се оставят да починат поне 10 минути, за да се стегне плънката. Ястието може да се поднесе с кисело мляко или свежа салата. Съхранява се в хладилник до два дни, а при затопляне може да се добави малко вода.

Източник: recepti.gotvach.bg