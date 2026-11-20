Кожата на свинския джолан се прорязва плитко, месото се овкусява със сол, черен и червен пипер, а след това се поставя върху предварително задушено прясно зеле. Така зелето поема соковете от месото по време на продължителното печене, а джоланът постепенно омеква.

Рецептата е за четири порции и използва джолан с кост от 1,5 кг и същото количество прясно зеле. Към него се добавят две глави лук, 250 г белени домати, 50 мл олио, два дафинови листа и 500 мл топла вода. Лютата червена чушка е предвидена за финала на ястието.

Зелето се подготвя преди месото

Зелето се почиства и нарязва на ивици, а лукът се задушава за 4-5 минути, докато омекне. След това към него се прибавя червеният пипер, като сместа се разбърква само за кратко, за да не загори подправката.

Зелето се добавя на части и се готви около 15 минути, докато спадне и започне да омеква. Следват белените домати, дафиновият лист и останалият черен пипер. Готовата смес се прехвърля в дълбока тава, налива се топлата вода, а отгоре се поставя овкусеният джолан с кожата нагоре.

Бавно печене и златиста коричка

Тавата се покрива плътно с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята фурна на 170 градуса. Първият етап продължава около 2 часа и 15 минути. По време на печенето месото може внимателно да се полее с течността от тавата.

След това фолиото се отстранява, температурата се увеличава на 200 градуса и печенето продължава още 35-40 минути. Целта е кожата да стане наситено златиста. Ако течността в тавата намалее прекалено, се добавят 100 мл гореща вода по края.

Лютата чушка се поставя върху зелето през последните 10 минути. Джоланът се смята за готов, когато месото се отделя лесно от костта и вилицата преминава без съпротивление.

След изваждане ястието се оставя да почине 10 минути. Сервира се върху щедра порция задушено зеле и се полива със соса от печенето. Общото време за приготвяне е около 205 минути, а остатъците могат да се съхраняват до три дни в добре затворен съд в хладилник.

Източници: recepti.gotvach.bg