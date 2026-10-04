Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

Първите животни на Земята може да са се появили много преди да оставят ясна следа във фосилния летопис. Международен екип от изследователи изчислява, че животинският живот е възникнал между 800 и 700 милиона години назад – със 100–200 милиона години по-рано от най-старите разпознаваеми животински фосили.

Днешният фосилен летопис започва с находки на около 574 милиона години. Новият анализ обаче поставя под въпрос разбирането, че отсъствието на животински фосили в добре запазено находище доказва, че животни там не е имало.

Липсата на фосили не означава липса на животни

Един от примерите е биотата от Уън'ан в Южен Китай, датирана на около 590 милиона години. В нея са запазени множество микроскопични организми, но няма категорични фосили на животни. Това дълго време е било използвано като аргумент, че животинският живот се е появил по-късно.

Авторите на изследването посочват, че подобна логика не издържа при сравнение с биотата от Хесийн в Монголия. Тя е на около 550 милиона години – период, когато животни вече са съществували – но в находището също не са открити животински фосили. Сред новите находки там са не-животински микрофосили, наричани акритархи, със сферична форма, шипове и разклонени израстъци.

Молекулярният часовник връща началото назад

„Биотата от Хесийн разбива аргумента, че изключителните микрофосили от Уън'ан означават, че бихме открили и животински фосили в находището, ако по това време те са съществували“, заяви Рос Андерсън, водещ автор на изследването и доцент в Оксфордския университет.

За да изчислят кога са се появили първите животни, учените са изследвали три много по-стари находища: групата „Битър Спрингс“ в Австралия, формацията „Сванбергфйелет“ в Норвегия и групата „Чуар“ в Аризона. Те са на възраст приблизително между 850 и 730 милиона години.

И в трите случая условията са били подходящи за запазването на ранни животински организми, но такива фосили не са открити. Данните са използвани за калибриране на анализи с т.нар. молекулярен часовник. Методът сравнява генетичните различия между съвременни видове и изчислява кога са живели техните общи предшественици.

Резултатът поставя възможното начало на животинския живот между 800 и 700 милиона години назад. Това означава, че животните може да са съществували още преди поредицата ледникови периоди, известни като „Земя-снежна топка“, които според теоретичните модели са започнали преди около 720 милиона години.

„Изследването на микроскопични фосили в изключително древни скали – както откриването им, така и определянето на това какво представляват – е изключително сложна задача“, каза Дерек Бригс, съавтор на изследването и професор в университета „Йейл“. Той подчерта, че са нужни бъдещи открития, за да се уточнят времето и природата на най-ранните животни.

Източник: NOVA