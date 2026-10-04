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Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

4 Октомври, 2026 11:16 544 4

  • живот на земята-
  • еволюция-
  • фосили-
  • молекулярен часовник-
  • палеонтология

Молекулярен анализ поставя началото на животинския свят между 800 и 700 милиона години назад

Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първите животни на Земята може да са се появили много преди да оставят ясна следа във фосилния летопис. Международен екип от изследователи изчислява, че животинският живот е възникнал между 800 и 700 милиона години назад – със 100–200 милиона години по-рано от най-старите разпознаваеми животински фосили.

Днешният фосилен летопис започва с находки на около 574 милиона години. Новият анализ обаче поставя под въпрос разбирането, че отсъствието на животински фосили в добре запазено находище доказва, че животни там не е имало.

Липсата на фосили не означава липса на животни

Един от примерите е биотата от Уън'ан в Южен Китай, датирана на около 590 милиона години. В нея са запазени множество микроскопични организми, но няма категорични фосили на животни. Това дълго време е било използвано като аргумент, че животинският живот се е появил по-късно.

Авторите на изследването посочват, че подобна логика не издържа при сравнение с биотата от Хесийн в Монголия. Тя е на около 550 милиона години – период, когато животни вече са съществували – но в находището също не са открити животински фосили. Сред новите находки там са не-животински микрофосили, наричани акритархи, със сферична форма, шипове и разклонени израстъци.

„Биотата от Хесийн разбива аргумента, че изключителните микрофосили от Уън'ан означават, че бихме открили и животински фосили в находището, ако по това време те са съществували“, заяви Рос Андерсън, водещ автор на изследването и доцент в Оксфордския университет.

Молекулярният часовник връща началото назад

За да изчислят кога са се появили първите животни, учените са изследвали три много по-стари находища: групата „Битър Спрингс“ в Австралия, формацията „Сванбергфйелет“ в Норвегия и групата „Чуар“ в Аризона. Те са на възраст приблизително между 850 и 730 милиона години.

И в трите случая условията са били подходящи за запазването на ранни животински организми, но такива фосили не са открити. Данните са използвани за калибриране на анализи с т.нар. молекулярен часовник. Методът сравнява генетичните различия между съвременни видове и изчислява кога са живели техните общи предшественици.

Резултатът поставя възможното начало на животинския живот между 800 и 700 милиона години назад. Това означава, че животните може да са съществували още преди поредицата ледникови периоди, известни като „Земя-снежна топка“, които според теоретичните модели са започнали преди около 720 милиона години.

„Изследването на микроскопични фосили в изключително древни скали – както откриването им, така и определянето на това какво представляват – е изключително сложна задача“, каза Дерек Бригс, съавтор на изследването и професор в университета „Йейл“. Той подчерта, че са нужни бъдещи открития, за да се уточнят времето и природата на най-ранните животни.

Източник: NOVA


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 1 Отговор
    Нека разгледаме някои религиозни заблуди, и за да съм по точен - откровени лъжи! Някои религиозни екстремисти и фанатици твърдят, че света ( вселената ) е на 6000 години, и всичко съществува почти едновременно от тогава. Ама незнаят защо е възприета тази лъжа! Защото това е летоброенето на Анунаките, които преди приблизително толкова години създават Шумер от нищото. Преди това е имало и други човешки цивилизации, но задягам само Шумер, защото те най древната цивилизация възникнала сякаш за един ден, но за която имаме солидни документални, писмени, и физически доказателства!!!
    А защо официалната история, както и църковни книги са лъже ли...?!
    Защото варненското некрополно съкровище е по старо с хиляди години от Шумер!!!

    Коментиран от #4

    11:30 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някоя си

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Незнам дали е вярно, но Ви благодаря, че винаги ни разказвате интересни неща.

    11:51 04.10.2026