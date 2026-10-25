Първата птица носорог в Европа е открита край Хаджидимово (СНИМКИ)

Край Хаджидимово, в област Благоевград, са открити фосилни кости на праисторическа птица носорог, живяла преди около 7 милиона години. Находката е кръстена Euroceros bulgaricus и е първото известно присъствие на представители на семейство Bucerotidae в Европа.

Останките датират от късния миоцен – период, в който птиците носорози са имали много по-широко разпространение от днешното. Тогава ареалът им е обхващал Африка, Европа и Азия. Днес представители на семейството се срещат в Субсахарска Африка и Индо-Малайската зоогеографска област.

„Находката е важно свидетелство за присъствието на тези птици в Европа през неогена“, съобщават от Националния природонаучен музей при БАН.

Хаджидимово разкрива древен птичи свят

Откритието се вписва в поредица от палеонтологични находки, направени и проучени в България през последните три десетилетия. Те показват, че неогенската орнитофауна на днешните български земи е била по-разнообразна, отколкото се е смятало досега.

Сред значимите находки са фосилни орли змияри, неогенски фазани, както и първите установени у нас останки от щрауси, пауни, лебеди, соколи и чучулиги. Древни щрауси са открити в четири находища – край Хаджидимово, Калиманци, Сарафово и Станянци. Намерени са и фрагменти от яйчени черупки, които допълват данните за присъствието им в региона.

Следи от различни местообитания

Фосилните птици дават сведения не само за видовете, но и за средата, в която са живели. Климатичните промени през миоцена и плиоцена са довели до засушаване и разширяване на тревистите пространства в редица райони. Това е променило местообитанията и е повлияло върху разпространението на птиците.

Находките на щрауси, пауни и земни птици носорози показват, че през неогена на територията на днешна България са съществували различни природни среди – от открити тревисти пространства до залесени местообитания. Изследването на останките позволява на учените да възстановят древния птичи свят и да проследят промените в природните условия на Балканите.

Данните за фосилните птици са публикувани в научни изследвания в България и чужбина. Новите находки и преразглеждането на вече описани видове продължават да разширяват картината на живота в региона преди милиони години.