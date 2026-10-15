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Скелетът на нанотиранозавър на 67 млн. години отива на търг в Ню Йорк (СНИМКИ)

Скелетът на нанотиранозавър на 67 млн. години отива на търг в Ню Йорк (СНИМКИ)

15 Октомври, 2026 09:40 558 3

  • динозаври-
  • нанотиранозавър-
  • търг-
  • сотбис-
  • палеонтология

Фосилът на 67 милиона години е открит в Монтана и се очаква да бъде продаден за между 6 и 9 милиона долара

Скелетът на нанотиранозавър на 67 млн. години отива на търг в Ню Йорк (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На пръв поглед изглежда като по-малък тиранозавър рекс, но скелетът на 67 милиона години, наречен Джоди, вече е свързан с друг хищен динозавър. Екземплярът ще бъде предложен на търг в Ню Йорк, а очакваната му цена е между 6 и 9 милиона долара.

Джоди е открит през 2019 г. в американския щат Монтана. Останките са изключително добре запазени, като скелетът включва около 191 кости. Търгът на „Сотбис“ е насрочен за 27 октомври 2026 г.

От млад тиранозавър до отделен вид

Дълго време екземплярът е бил представян като малък и млад представител на вида Тиранозавър рекс. Последните изследвания обаче го определят като нанотиранозавър – отделен вид, близък до прочутия хищник.

Според Касандра Хатън, вицепрезидент и глобален ръководител на отдела за наука и природонаучни експонати в „Сотбис“, между двата вида има около 150 съществени анатомични разлики.

„Можем да ги сравним с лъв и гепард. Нанотиранозавърът е бил по-бърз и пъргав, докато Тиранозавър рекс е можел да поглъща големи парчета, включително кости“, обяснява Хатън.

Една от най-видимите разлики е в предните крайници. При нанотиранозавъра те са значително по-дълги, а ноктите са по-големи. Краката му също са по-дълги и стройни – особености, които сочат приспособяване към бързо бягане и лов на по-подвижна плячка.

Почти цял череп

Черепът е сред най-ценните части от фосила. Той е почти изцяло запазен, като липсват едва около 10% от него, и се състои от 53 кости. Именно черепът съдържа много от белезите, по които учените определят вида на динозавъра.

Продажбата ще постави научно значимия фосил на пазара с оценка до 9 милиона долара. Преди наддаването скелетът е изложен в Ню Йорк, където посетителите могат да видят един от най-добре запазените представители на нанотиранозавъра.

Източници: nova.bg, apnews.com


САЩ
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  • 1 Нека да пиша

    1 1 Отговор
    Това е било домашният любимец на Лили Иванова.

    09:49 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тромб

    0 0 Отговор
    А скелета на Рижавия перчем?

    10:28 15.10.2026