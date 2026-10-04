Спутник-1: първият изкуствен спътник е изстрелян през 1957 г.

Вечерта на 4 октомври 1957 г. от степите на Казахстан излита ракета, която носи малка алуминиева сфера. Няколко минути по-късно Спутник-1 се отделя от нея и започва да обикаля Земята. Човечеството за първи път е поставило изкуствен обект в орбита.
Изстрелването е извършено в 22:28 часа московско време от площадка №1 в района Тюра-Там — съоръжението, което по-късно получава името космодрум Байконур. Ракетата е разработена на базата на Р-7, създадена под ръководството на главния конструктор Сергей Корольов. По-късно НАСА определя събитието като началото на космическата ера.
Сфера с диаметър 58 сантиметра
Спутник-1 е сравнително прост апарат по днешните стандарти — сферично тяло с диаметър 58 сантиметра и маса 83,6 килограма. В него няма камери или сложни научни инструменти. Основната му задача е да изпраща радиосигнали и да доказва, че човешка конструкция може да бъде изведена и поддържана в орбита.
Двата предавателя работят на честоти 20,005 и 40,002 мегахерца. От апарата започва да се чува характерният сигнал „бийп-бийп“, който може да бъде уловен от радиостанции и радиолюбители в различни части на света. Официалното съобщение на ТАСС описва апарата като първия спътник, изстрелян в Съветския съюз, и посочва, че сигналите му са предназначени за приемане от широк кръг радиолюбители.
Орбита, която променя отношенията между двете сили
Първоначалната орбита на Спутник-1 е елиптична — с перигей около 228 километра и апогей около 947 километра. Една обиколка около Земята трае приблизително 96 минути. Предавателите работят около три седмици, преди батериите да се изтощят на 26 октомври. Самият апарат остава в орбита до 4 януари 1958 г., когато навлиза в атмосферата и изгаря.
Макар спътникът да е предназначен за научната програма на Международната геофизична година, ефектът от изстрелването е много по-широк. Съединените щати приемат успеха като доказателство, че СССР разполага с ракета, способна да достави товар на огромно разстояние. Джон Казани, инженер от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, по-късно си спомня:„Това доста ни разтърси.“
Спутник-1 поставя началото на космическата надпревара между СССР и Съединените щати. След изстрелването Вашингтон ускорява собствената си сателитна програма, а през 1958 г. е създадена НАСА. Малката сфера, която изпраща монотонен сигнал над планетата, се превръща в символ на технологичното съперничество през Студената война и в първата стъпка на човечеството в космоса.
Източници: ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2026 година
Коментиран от #3
16:15 04.10.2026
2 Малка сфера
16:15 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишел
Вторият спътник беше с кучето Лайка.
Третият спътник бе над 1300кг., следващите по 2-3 тона и показаха, че СССР на ядрени оръжия, с които за десетки минути може да удари по всяка точка на планетата. В същото време спътниците на САЩ бяха по 200-300 грама. САЩ с Б-52 фактически загубиха бъдеща война.
След спътниците бяха първите междупланетни станции до Луната,Венера, Марс, Меркурий.
Коментиран от #6
16:37 04.10.2026
5 Беше време, когато СССР не го мразеха
16:45 04.10.2026
6 Мишел, малко си се поизсилил
До коментар #4 от "Мишел":Все пак американските спътници на са тежали колкото една багета или малка бутилка Кока кола.
Коментиран от #7
16:48 04.10.2026
7 Продължение
До коментар #6 от "Мишел, малко си се поизсилил":Но все пак Съюзът правеше по-мощни ракети. След полета на Гагарин американците изпратиха астронавти в балистична траектория. Едва година по-късно успяха да обиколят Земята, Джон Глен в едно миниатюрно корабче. И така до полета до Луната, където СССР не успя. Може би поради преждевременната кончина на Сергей Корольов, кой знае. Когато изпада в криза, лекарите не успяват да му направят трахеотомия, срастнали шийни прешлени след изтезанията в сталинския НКВД. Виждал съм плочата му в кремълската стена. Само пред нея имаше цветя.
16:57 04.10.2026