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Спутник-1: първият изкуствен спътник е изстрелян през 1957 г.

Спутник-1: първият изкуствен спътник е изстрелян през 1957 г.

4 Октомври, 2026 16:00 464 7

  • спутник-1-
  • космическа програма-
  • съветски съюз-
  • байконур-
  • космическа надпревара

На 4 октомври 1957 г. Съветският съюз изпраща в орбита малка метална сфера, чиито сигнали променят историята на космическите изследвания.

Спутник-1: първият изкуствен спътник е изстрелян през 1957 г. - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вечерта на 4 октомври 1957 г. от степите на Казахстан излита ракета, която носи малка алуминиева сфера. Няколко минути по-късно Спутник-1 се отделя от нея и започва да обикаля Земята. Човечеството за първи път е поставило изкуствен обект в орбита.

Изстрелването е извършено в 22:28 часа московско време от площадка №1 в района Тюра-Там — съоръжението, което по-късно получава името космодрум Байконур. Ракетата е разработена на базата на Р-7, създадена под ръководството на главния конструктор Сергей Корольов. По-късно НАСА определя събитието като началото на космическата ера.

Сфера с диаметър 58 сантиметра

Спутник-1 е сравнително прост апарат по днешните стандарти — сферично тяло с диаметър 58 сантиметра и маса 83,6 килограма. В него няма камери или сложни научни инструменти. Основната му задача е да изпраща радиосигнали и да доказва, че човешка конструкция може да бъде изведена и поддържана в орбита.

Двата предавателя работят на честоти 20,005 и 40,002 мегахерца. От апарата започва да се чува характерният сигнал „бийп-бийп“, който може да бъде уловен от радиостанции и радиолюбители в различни части на света. Официалното съобщение на ТАСС описва апарата като първия спътник, изстрелян в Съветския съюз, и посочва, че сигналите му са предназначени за приемане от широк кръг радиолюбители.

Орбита, която променя отношенията между двете сили

Първоначалната орбита на Спутник-1 е елиптична — с перигей около 228 километра и апогей около 947 километра. Една обиколка около Земята трае приблизително 96 минути. Предавателите работят около три седмици, преди батериите да се изтощят на 26 октомври. Самият апарат остава в орбита до 4 януари 1958 г., когато навлиза в атмосферата и изгаря.

Макар спътникът да е предназначен за научната програма на Международната геофизична година, ефектът от изстрелването е много по-широк. Съединените щати приемат успеха като доказателство, че СССР разполага с ракета, способна да достави товар на огромно разстояние. Джон Казани, инженер от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, по-късно си спомня:

„Това доста ни разтърси.“

Спутник-1 поставя началото на космическата надпревара между СССР и Съединените щати. След изстрелването Вашингтон ускорява собствената си сателитна програма, а през 1958 г. е създадена НАСА. Малката сфера, която изпраща монотонен сигнал над планетата, се превръща в символ на технологичното съперничество през Студената война и в първата стъпка на човечеството в космоса.

Източници: ТАСС


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2026 година

    1 1 Отговор
    ние все още сме до тройния чушкопек, другата техника ни е внос

    Коментиран от #3

    16:15 04.10.2026

  • 2 Малка сфера

    0 1 Отговор
    Изстрелват САЩ на 31.12.1958г. техният първи спътник експлорър 1 е с размерите на портокал.

    16:15 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    1 0 Отговор
    Първият съветски спътник бе огромен шок за гражданите на САЩ, които смятаха, че държавата им е недостижима в техниката и технологиите.
    Вторият спътник беше с кучето Лайка.
    Третият спътник бе над 1300кг., следващите по 2-3 тона и показаха, че СССР на ядрени оръжия, с които за десетки минути може да удари по всяка точка на планетата. В същото време спътниците на САЩ бяха по 200-300 грама. САЩ с Б-52 фактически загубиха бъдеща война.
    След спътниците бяха първите междупланетни станции до Луната,Венера, Марс, Меркурий.

    Коментиран от #6

    16:37 04.10.2026

  • 5 Беше време, когато СССР не го мразеха

    0 1 Отговор
    И когато беше сила обърната към бъдещето. Нямаше такива, попове да ръсят светена вода върху космическите кораби и да обикалят с хоругви из градовете. Да разнасят свети мощи на бойното поле.

    16:45 04.10.2026

  • 6 Мишел, малко си се поизсилил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Все пак американските спътници на са тежали колкото една багета или малка бутилка Кока кола.

    Коментиран от #7

    16:48 04.10.2026

  • 7 Продължение

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел, малко си се поизсилил":

    Но все пак Съюзът правеше по-мощни ракети. След полета на Гагарин американците изпратиха астронавти в балистична траектория. Едва година по-късно успяха да обиколят Земята, Джон Глен в едно миниатюрно корабче. И така до полета до Луната, където СССР не успя. Може би поради преждевременната кончина на Сергей Корольов, кой знае. Когато изпада в криза, лекарите не успяват да му направят трахеотомия, срастнали шийни прешлени след изтезанията в сталинския НКВД. Виждал съм плочата му в кремълската стена. Само пред нея имаше цветя.

    16:57 04.10.2026