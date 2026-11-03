Новини
Любопитно »
3 ноември 1957 г. Лайка: кучето, което първо обиколи Земята от космоса
  Тема: Известни личности

3 ноември 1957 г. Лайка: кучето, което първо обиколи Земята от космоса

3 Ноември, 2026 01:20 365 0

  • лайка-
  • спутник-2-
  • космическа надпревара-
  • ссср-
  • космос

На 3 ноември 1957 г. СССР изпраща Лайка със Спутник-2 в мисия без възможност за връщане. По-късно става ясно, че кучето е умряло само часове след изстрелването

3 ноември 1957 г. Лайка: кучето, което първо обиколи Земята от космоса - 1
Снимки: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В малка херметична кабина, под металния корпус на Спутник-2, на 3 ноември 1957 г. излита едно бездомно куче от улиците на Москва. Светът го познава като Лайка, но преди полета то носи името Кудрявка. С изстрелването на съветския космически кораб тя става първото живо същество, достигнало орбита около Земята.

Това е вторият голям успех на СССР в началото на космическата надпревара. Само месец по-рано Спутник-1 става първият изкуствен спътник на планетата. След този пробив съветското ръководство настоява за ново, още по-впечатляващо постижение. Спутник-2 е подготвен в кратки срокове, а на борда му е монтирана система за поддържане на жизнените функции на кучето.

Мисия без обратен път

Лайка е избрана измежду бездомни кучета, защото учените смятат, че те са по-издръжливи и по-лесно се приспособяват към тежки условия. По време на подготовката животните са поставяни в тесни кабини, подлагани са на шум, вибрации и ускорение, близки до тези при изстрелване.

Спутник-2 обаче не разполага със система, която да върне Лайка на Земята. Инженерите не са имали достатъчно време да разработят защитен топлинен щит и безопасно кацане. Така още преди старта съдбата на кучето е предрешена, макар съветската пропаганда да представя полета като научен пробив и подготовка за бъдещи пилотирани мисии.

По данни, цитирани от НАСА, Лайка достига орбита жива, а корабът обикаля Земята приблизително на всеки 103 минути. Медицинските датчици показват, че пулсът ѝ се ускорява рязко по време на изстрелването. По-късните анализи сочат, че повреда в системата за топлинен контрол е довела до бързо покачване на температурата в кабината.

Истината за последните часове

Първоначално съветските власти съобщават, че Лайка е преживяла няколко дни в орбита и е умряла след изчерпването на запасите от кислород. Десетилетия по-късно тази версия е опровергана. Според данни, представени от руския учен Дмитрий Малашенков през 2002 г., кучето е умряло приблизително пет до седем часа след изстрелването вследствие на прегряване и силен стрес.

Спутник-2 продължава да изпраща данни около шест дни, преди батериите му да се изтощят. Без работещи системи корабът остава в орбита още месеци и изгаря при навлизане в атмосферата на 14 април 1958 г.

„С течение на времето съжалявам все повече. Не научихме достатъчно от тази мисия, за да оправдаем смъртта на кучето“, казва по-късно Олег Газенко, един от учените, участвали в подготовката на полета.

От символ на успеха до предупреждение

Політът на Лайка доказва, че жив организъм може да достигне орбита и да бъде наблюдаван в условията на безтегловност. Той става част от подготовката за първия човешки полет, извършен от Юрий Гагарин през април 1961 г.

Историята обаче има и друга страна. През август 1960 г. Белка и Стрелка стават първите кучета, които обикалят Земята и се връщат живи. На този фон съдбата на Лайка остава едновременно научен пробив и пример за цената, която космическата надпревара е била готова да плати.

Източници: history.com, smithsonianmag.com, theguardian.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ