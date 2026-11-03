3 ноември 1957 г. Лайка: кучето, което първо обиколи Земята от космоса

В малка херметична кабина, под металния корпус на Спутник-2, на 3 ноември 1957 г. излита едно бездомно куче от улиците на Москва. Светът го познава като Лайка, но преди полета то носи името Кудрявка. С изстрелването на съветския космически кораб тя става първото живо същество, достигнало орбита около Земята.
Това е вторият голям успех на СССР в началото на космическата надпревара. Само месец по-рано Спутник-1 става първият изкуствен спътник на планетата. След този пробив съветското ръководство настоява за ново, още по-впечатляващо постижение. Спутник-2 е подготвен в кратки срокове, а на борда му е монтирана система за поддържане на жизнените функции на кучето.
Мисия без обратен път
Лайка е избрана измежду бездомни кучета, защото учените смятат, че те са по-издръжливи и по-лесно се приспособяват към тежки условия. По време на подготовката животните са поставяни в тесни кабини, подлагани са на шум, вибрации и ускорение, близки до тези при изстрелване.
Спутник-2 обаче не разполага със система, която да върне Лайка на Земята. Инженерите не са имали достатъчно време да разработят защитен топлинен щит и безопасно кацане. Така още преди старта съдбата на кучето е предрешена, макар съветската пропаганда да представя полета като научен пробив и подготовка за бъдещи пилотирани мисии.
По данни, цитирани от НАСА, Лайка достига орбита жива, а корабът обикаля Земята приблизително на всеки 103 минути. Медицинските датчици показват, че пулсът ѝ се ускорява рязко по време на изстрелването. По-късните анализи сочат, че повреда в системата за топлинен контрол е довела до бързо покачване на температурата в кабината.
Истината за последните часове
Първоначално съветските власти съобщават, че Лайка е преживяла няколко дни в орбита и е умряла след изчерпването на запасите от кислород. Десетилетия по-късно тази версия е опровергана. Според данни, представени от руския учен Дмитрий Малашенков през 2002 г., кучето е умряло приблизително пет до седем часа след изстрелването вследствие на прегряване и силен стрес.
Спутник-2 продължава да изпраща данни около шест дни, преди батериите му да се изтощят. Без работещи системи корабът остава в орбита още месеци и изгаря при навлизане в атмосферата на 14 април 1958 г.„С течение на времето съжалявам все повече. Не научихме достатъчно от тази мисия, за да оправдаем смъртта на кучето“, казва по-късно Олег Газенко, един от учените, участвали в подготовката на полета.
От символ на успеха до предупреждение
Політът на Лайка доказва, че жив организъм може да достигне орбита и да бъде наблюдаван в условията на безтегловност. Той става част от подготовката за първия човешки полет, извършен от Юрий Гагарин през април 1961 г.
Историята обаче има и друга страна. През август 1960 г. Белка и Стрелка стават първите кучета, които обикалят Земята и се връщат живи. На този фон съдбата на Лайка остава едновременно научен пробив и пример за цената, която космическата надпревара е била готова да плати.
Източници: history.com, smithsonianmag.com, theguardian.com
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