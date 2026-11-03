3 ноември 1957 г. Лайка: кучето, което първо обиколи Земята от космоса

В малка херметична кабина, под металния корпус на Спутник-2, на 3 ноември 1957 г. излита едно бездомно куче от улиците на Москва. Светът го познава като Лайка, но преди полета то носи името Кудрявка. С изстрелването на съветския космически кораб тя става първото живо същество, достигнало орбита около Земята.

Това е вторият голям успех на СССР в началото на космическата надпревара. Само месец по-рано Спутник-1 става първият изкуствен спътник на планетата. След този пробив съветското ръководство настоява за ново, още по-впечатляващо постижение. Спутник-2 е подготвен в кратки срокове, а на борда му е монтирана система за поддържане на жизнените функции на кучето.

Мисия без обратен път

Лайка е избрана измежду бездомни кучета, защото учените смятат, че те са по-издръжливи и по-лесно се приспособяват към тежки условия. По време на подготовката животните са поставяни в тесни кабини, подлагани са на шум, вибрации и ускорение, близки до тези при изстрелване.

Спутник-2 обаче не разполага със система, която да върне Лайка на Земята. Инженерите не са имали достатъчно време да разработят защитен топлинен щит и безопасно кацане. Така още преди старта съдбата на кучето е предрешена, макар съветската пропаганда да представя полета като научен пробив и подготовка за бъдещи пилотирани мисии.

По данни, цитирани от НАСА, Лайка достига орбита жива, а корабът обикаля Земята приблизително на всеки 103 минути. Медицинските датчици показват, че пулсът ѝ се ускорява рязко по време на изстрелването. По-късните анализи сочат, че повреда в системата за топлинен контрол е довела до бързо покачване на температурата в кабината.

Истината за последните часове

Първоначално съветските власти съобщават, че Лайка е преживяла няколко дни в орбита и е умряла след изчерпването на запасите от кислород. Десетилетия по-късно тази версия е опровергана. Според данни, представени от руския учен Дмитрий Малашенков през 2002 г., кучето е умряло приблизително пет до седем часа след изстрелването вследствие на прегряване и силен стрес.

Спутник-2 продължава да изпраща данни около шест дни, преди батериите му да се изтощят. Без работещи системи корабът остава в орбита още месеци и изгаря при навлизане в атмосферата на 14 април 1958 г.

От символ на успеха до предупреждение

„С течение на времето съжалявам все повече. Не научихме достатъчно от тази мисия, за да оправдаем смъртта на кучето“, казва по-късно Олег Газенко, един от учените, участвали в подготовката на полета.

Політът на Лайка доказва, че жив организъм може да достигне орбита и да бъде наблюдаван в условията на безтегловност. Той става част от подготовката за първия човешки полет, извършен от Юрий Гагарин през април 1961 г.

Историята обаче има и друга страна. През август 1960 г. Белка и Стрелка стават първите кучета, които обикалят Земята и се връщат живи. На този фон съдбата на Лайка остава едновременно научен пробив и пример за цената, която космическата надпревара е била готова да плати.

Източници: history.com, smithsonianmag.com, theguardian.com