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Дъщерята на Никол Кидман сбъдна мечтата си на Vogue World (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Никол Кидман сбъдна мечтата си на Vogue World (СНИМКИ)

4 Октомври, 2026 15:14 873 3

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  • мода

Съндей Роуз Кидман дефилира в Милано, след като преди две години гледала шоуто от публиката в Париж

Дъщерята на Никол Кидман сбъдна мечтата си на Vogue World (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди две години Съндей Роуз Кидман-Ърбън гледала Vogue World от хотелска стая в Париж заедно с майка си Никол Кидман. Тогава 16-годишното момиче си пожелало един ден да бъде част от спектакъла. През септември мечтата му се сбъдна — вече 18-годишната Съндей Роуз се качи на подиума на Vogue World в Милано.


Младият модел разказа, че след събитието в Париж се прибрала в хотела и изгледала цялото предаване в YouTube. Музиката, участието на известни жени и мащабът на шоуто оставили трайно впечатление у нея.

„Когато бях в Милано, осъзнах, че тази година аз самата ще дефилирам в шоуто. 16-годишното ми „аз“ щеше да плаче от радост — и аз наистина плаках, вече на 18 години“, споделя Съндей Роуз.

За появата си на подиума тя беше в ефирна полупрозрачна бяла рокля с дълбоко деколте, разкроени ръкави и деликатна флорална бродерия. Модното събитие в Милано събра модели, актьори, музиканти и други известни личности.

Правилата, които Никол Кидман поставила

Зад първите стъпки на Съндей Роуз в модата стоят и ясни ограничения от страна на Никол Кидман. В интервю за Vogue актрисата говори за натиска, който публичността и онлайн критиките оказват върху дъщерите ѝ.

„Просто се обръщаш и си тръгваш. В противен случай това ще те пречупи. Ще те унищожи“, казва Кидман.

Актрисата признава, че вниманието към децата ѝ я плаши, но самата тя започнала кариерата си на 14 години и затова не искала да налага пълни забрани.

Пред Nylon Съндей Роуз разказва, че майка ѝ е поставила две основни правила. Първото било да не работи в модната индустрия преди да навърши 16 години. Второто — училището да бъде винаги на първо място.

„В началото не бях доволна от тези ограничения, но сега съм изключително благодарна, защото те ми помагат да остана здраво стъпила на земята“, казва младият модел.

Участието във Vogue World е поредната важна стъпка в нейното развитие. Съндей Роуз вече привлича внимание със собствените си модни изяви, но зад публичния образ остава правилото, което Никол Кидман е поставила от самото начало: образованието да не отстъпва място на подиума.

Източник: Woman.bg


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  • 1 Навсякъде

    6 1 Отговор
    Връзкарчета без никакви качеста, набутани от мама или татко, а не защото са кадърни!

    15:18 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    2 0 Отговор
    САМО НЕ КАЗВАЙТЕ ,ЧЕ Е БЕЗ " СЪДЕЙСТВИЕТО " НА МАЙКА Й ,НАЛИ? ТАМ ЗА ДА ПОПАДНЕШ ,ФИЛТЪРЪТ Е ОГРОМЕН И НЕ НА ВСЯКО МЕЧТАЕЩО МОМИЧЕ СЕ СЛУЧВА. 🥰

    16:31 04.10.2026