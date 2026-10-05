Burger King затвори два ресторанта във Владивосток заради презервативи

Burger King спря работата на два франчайзингови ресторанта във Владивосток след публикуването на видеозаписи, заснети в кухнята на единия от обектите. Компанията прекрати сътрудничеството с франчайзополучателя и заяви, че ще потърси отговорност от собствениците по съдебен ред.
Засегнати са ресторантите на улица „Семеновская“ 12, в търговски център „Родина“, и на улица „Светланская“ 56. По информация на „Комерсант“ решението е последвало разпространението на кадри, на които се виждат млади служители, играещи с футболна топка в кухнята и хвърлящи презервативи.„Burger King спря доставките на продукция за двата ресторанта на този франчайзополучател във Владивосток“, заяви пресслужбата на веригата.
Обектите са изключени от системите на веригата
Освен че е спряла доставките, компанията е изключила франчайзополучателя от корпоративните си системи. Това означава, че двата ресторанта вече не могат да извършват продажби под марката Burger King.
От веригата са посочили, че сътрудничеството с предприемачите няма да бъде възстановено. Предстои компанията да предприеме правни действия за търсене на отговорност от собствениците на обектите.
Източници: Комерсант
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Особеностите на руската национална кухня
06:13 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гошо
06:47 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.