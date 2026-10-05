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Burger King затвори два ресторанта във Владивосток заради презервативи

Burger King затвори два ресторанта във Владивосток заради презервативи

5 Октомври, 2026 05:38, обновена 5 Октомври, 2026 05:40 1 229 5

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Веригата прекрати отношенията с франчайзополучателя след видеозаписи от кухнята на един от обектите. Компанията спря доставките и достъпа до корпоративните си системи.

Burger King затвори два ресторанта във Владивосток заради презервативи - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Burger King спря работата на два франчайзингови ресторанта във Владивосток след публикуването на видеозаписи, заснети в кухнята на единия от обектите. Компанията прекрати сътрудничеството с франчайзополучателя и заяви, че ще потърси отговорност от собствениците по съдебен ред.

Засегнати са ресторантите на улица „Семеновская“ 12, в търговски център „Родина“, и на улица „Светланская“ 56. По информация на „Комерсант“ решението е последвало разпространението на кадри, на които се виждат млади служители, играещи с футболна топка в кухнята и хвърлящи презервативи.

„Burger King спря доставките на продукция за двата ресторанта на този франчайзополучател във Владивосток“, заяви пресслужбата на веригата.

Обектите са изключени от системите на веригата

Освен че е спряла доставките, компанията е изключила франчайзополучателя от корпоративните си системи. Това означава, че двата ресторанта вече не могат да извършват продажби под марката Burger King.

От веригата са посочили, че сътрудничеството с предприемачите няма да бъде възстановено. Предстои компанията да предприеме правни действия за търсене на отговорност от собствениците на обектите.

Източници: Комерсант


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Особеностите на руската национална кухня

    2 0 Отговор
    Дайте видеото!

    06:13 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    2 1 Отговор
    Че те не са ли под санкции и никоя западна и американска компания не оперира на руска територия? Изведнъж разбираме, че Бургер Кинг имали даже две заведения в един и същи град, а колко ли са в цяла Русия? Нещо намирисва и май не е от бургерите.

    06:47 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.