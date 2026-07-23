25 години „Бързи и яростни“: Франчайзът е на челните места по стрийминг, работи се по последния филм

Филмите от поредицата „Бързи и яростни“ отново привличат значителна аудитория в стрийминг платформите, докато франчайзът отбелязва 25 години от премиерата на първата продукция.

Заглавия като „Бързи и яростни 5: Удар в Рио“, оригиналния филм от 2001 г. и шестата част се върнаха сред гледаните предложения в различни пазари. Особен интерес продължава да предизвиква „Удар в Рио“, смятан за филма, който окончателно преобрази поредицата от истории за нелегални автомобилни състезания в глобален екшън франчайз.

Започналата през 2001 г. сага включва десет основни филма и отделния проект „Хобс и Шоу“. Общите приходи на продукциите надхвърлят 7 млрд. долара в световния боксофис, което нарежда „Бързи и яростни“ сред най-успешните филмови поредици в историята.

Междувременно Вин Дизел обяви, че работата по следващия филм, озаглавен „Fast Forever“, е започнала. Актьорът отново ще изпълни ролята на Доминик Торето, а премиерата е насрочена за 17 март 2028 г. Проектът се подготвя като заключителна глава от основната история.

В послание към почитателите Дизел благодари за търпението им и заяви, че екипът работи повече от три години по завършека на поредицата.

„Вие сте най-добрата публика и най-добрите фенове в света. Бяхте търпеливи към студиото, към индустрията и към мен“, каза той. По думите му целта е да бъде създаден възможно най-силният финал.

Подробности за сюжета и окончателния актьорски състав все още не са обявени официално. Очаква се историята да продължи събитията от „Бързи и яростни 10“, който завърши с няколко нерешени сюжетни линии.

Годишнината на франчайза беше отбелязана и със специална среднощна прожекция на първия филм на кинофестивала в Кан през май. На събитието присъстваха Вин Дизел, Мишел Родригес, Джордана Брустър и Медоу Уокър, дъщерята на покойния Пол Уокър. След прожекцията Вин Дизел отдаде емоционална почит на своя дългогодишен екранен партньор, който загина при автомобилна катастрофа през 2013 г. на 40-годишна възраст.

„Моля се в живота си да имате брат като Пол“, заяви актьорът пред публиката. Той припомни, че приятелството им постепенно се е превърнало в основа на темата за семейството, която определя цялата поредица.

Вин Дизел се обърна и към 27-годишната Медоу Уокър, която е била на същата възраст като баща си по време на снимките на оригиналния филм. Актьорът, който е неин кръстник, заяви, че Пол Уокър би се гордял с нея. Медоу вече има и кратка роля в „Бързи и яростни 10“, с което продължава връзката на семейството си с франчайза.

Оригиналният „Бързи и яростни“ излиза през юни 2001 г. и представя съперничеството, а по-късно и приятелството между Доминик Торето и полицая под прикритие Брайън О’Конър. С течение на годините поредицата се разширява до международни шпионски операции и зрелищни екшън мисии, но запазва семейството и лоялността като свои централни теми.