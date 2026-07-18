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Шеф Андре Токев: Търсим винаги само най-лошото, за да злорадстваме на гърба на другите

Шеф Андре Токев: Търсим винаги само най-лошото, за да злорадстваме на гърба на другите

18 Юли, 2026 17:28 569 9

  • шеф андре токев-
  • мишлен-
  • ресторанти-
  • бранш

Той сподели своето разочарование от развитието на процеса и липсата на ясна комуникация между институциите и бранша

Шеф Андре Токев: Търсим винаги само най-лошото, за да злорадстваме на гърба на другите - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Търсим винаги само най-лошото, което може да се случи, за да злорадстваме и да се радваме на гърба на другите, в това, което се случва, няма никакво зло." Това коментира шеф Андре Токев в предаването „Събуди се“ по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда „Мишлен“. Той сподели своето разочарование от развитието на процеса и липсата на ясна комуникация между институциите и бранша, пише nova.bg.

В края на миналата година стана ясно, че Столичната община води преговори за одит на софийските ресторанти, но към днешна дата информацията за това е противоречива. Шеф Токев обясни, че според Столична община одитът е направен, но от „Мишлен“ няма официално потвърждение, че са оценявали български ресторанти. По думите му това разминаване е предизвикало недоразумения и множество негативни реакции в социалните мрежи.

Ще има ли София ресторант, включен в справочника „Мишлен“

Процесът по оценяване от инспекторите на „Мишлен“ не е еднократен акт, а дълга и прецизна процедура. Токев обяснява, че инспекторите правят своеобразно проучване за гастрономическото състояние на града и след това посещават избраните ресторанти, като този процес може да продължи години. Той даде пример със западните държави, където оценяването преминава през няколко етапа, а ресторантите могат да бъдат инспектирани многократно, преди да получат желаното признание.

Въпреки неяснотите около одита, шеф Токев е категоричен, че в България има достойни кандидати за престижната кулинарна награда. За да се случи това обаче, той настоява за обединение и по-добра координация между бизнеса, общината и държавните институции. „Ако се съединим и се подкрепяме, ще има много достойни хора в България, само трябва да ги преоткрием“, заключи известният готвач.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Направи една пръженица

    17:32 18.07.2026

  • 2 Щъркел

    2 0 Отговор
    Наздраве Токев..

    17:33 18.07.2026

  • 3 след киркир

    2 0 Отговор
    дойде ред и на скараджията

    17:34 18.07.2026

  • 4 хехе

    2 0 Отговор
    Пандизчиите в Казичене ще му сложат не една, а две звезди за манджите.

    17:35 18.07.2026

  • 5 Анита от почивка

    1 1 Отговор
    Тоя консула на Уганда повече да не сте ми го изпратили да му осчетоводявам фирмата , 28 см палка има в гащите

    17:35 18.07.2026

  • 6 Немишлен

    4 0 Отговор
    Уважавах го като готвач и за предаванията за българска кухня, които правеше, за разлика от други готвачи. Но не разбирам нищо от това, което е казал за нашия български характер. Няма мисъл и логика в думите . А Мишлен да оди по дяволите. Шепа парвенюта ще ходят да плюскат там.
    ,

    17:46 18.07.2026

  • 7 Приключвайте

    0 1 Отговор
    тази територия

    Коментиран от #8, #9

    18:12 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Специални поздрави 🖕🖕🖕

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Приключвайте":

    от територията...

    18:18 18.07.2026