Уволнили служители на Медисън Скуеър Гардън преди сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси заради снимки

Най-малко четирима независими работници са били изведени от Madison Square Garden в четвъртък вечер, ден преди сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, съобщи Page Six, позовавайки се на свои източници. Според първоначална информация двама сценични работници са били отстранени заради предполагаемо заснемане на снимки в залата, но друг източник на изданието посочва, че броят им е бил четирима.

По данни на Page Six служителите не са били уволнени незабавно, тъй като работят към синдикат, а не директно за Madison Square Garden. Според източник на изданието евентуално дисциплинарно освобождаване би трябвало да премине през арбитражна процедура. Очаква се те да бъдат санкционирани и да не могат повече да работят в самата зала, макар да е възможно да бъдат назначавани на други обекти от групата на Madison Square Garden. От MSG не са отговорили на запитване за коментар.

Мерките за сигурност около събитието са били засилени дни преди церемонията. Page Six по-рано съобщи, че корпоративни служители на Madison Square Garden са получили забрана да влизат в арената през седмицата на сватбата, без да им бъде посочена конкретна причина. Много от приблизително 1000 гости са били помолени да подпишат споразумения за конфиденциалност, забраняващи разпространяването на подробности от церемонията. Според източници на изданието най-близките приятели и членове на семействата на Суифт и Келси не са били задължени да подписват такива документи.

Сватбата на 36-годишната поп звезда и 36-годишния играч от NFL се състоя в петък в Madison Square Garden в Ню Йорк. CBS News съобщи, че представител на Суифт е потвърдил брака и е заявил, че церемонията е била водена от актьора и комик Адам Сандлър, описан като приятел на двойката.

Въпреки строгия контрол около събитието, част от детайлите бяха потвърдени официално или съобщени от водещи американски медии. Публицистът на Тейлър Суифт, Трий Пейн, разкри, че и булката, и младоженецът са били облечени в Christian Dior Haute Couture, създадени в ателиетата на Dior на Avenue Montaigne 30 в Париж. Обувките им са били изработени по поръчка от Christian Louboutin, а Суифт е носила бижута Cartier.

Според Euronews братът на Тейлър Суифт, Остин Суифт, е бил до нея като шафер, а братът на Травис Келси, Джейсън Келси, е бил негов кум. Изданието съобщава още, че сред гостите са били известни имена от музиката, киното и спорта, включително Ед Шийран, Хю Грант, Брадли Купър, Дакота Джонсън, Джейсън Судейкис, Карли Клос и Джиджи Хадид.

Водещите на „Good Morning America“ Джордж Стефанопулос и Робин Робъртс, които са били сред гостите, споделиха в ефир някои подробности от церемонията. По думите им двойката е произнесла лични обети, записани в малки книжки, а залата е била преобразена в своеобразна „градина в Градината“, препратка към популярното название на Madison Square Garden.

Сред малкото визуални детайли, появили се след събитието, са съобщения за специална украса, включително зелени елементи, дървета, мебели с монограми и надпис „JUST&T MARRIED“ върху екраните на арената. Euronews отбелязва, че около залата са се събрали фенове и медии, но засилените мерки за сигурност и забраната за телефони са ограничили изтичането на кадри от самата церемония.

Сватбата постави Madison Square Garden в центъра на световното медийно внимание и потвърди мащаба на интереса към една от най-наблюдаваните двойки в американската популярна култура. Според Page Six именно опитите за неразрешено заснемане са довели до отстраняването на работниците вечерта преди церемонията, като случаят остава без официален публичен коментар от страна на MSG.