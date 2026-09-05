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Как да не бъдете шеф, когото служителите мразят

Как да не бъдете шеф, когото служителите мразят

5 Септември, 2026 15:36 427 8

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  • съвети-
  • началник

Наръчник за мениджъри: Разликата между успешния лидер и манипулативния, ласкателен началник

Как да не бъдете шеф, когото служителите мразят - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В съвременната динамична бизнес среда границата между ефективното управление и токсичното поведение става все по-тънка. Големият въпрос, пред който се изправя всеки мениджър днес, е: как да изгради авторитет, без да предизвиква скрита омраза и текучество в екипа си? Разликата между истинския лидер и манипулативния началник често определя съдбата на цялата компания.

Лидерство срещу микромениджмънт и ласкателство

Проучвания на световни платформи за управление на човешките ресурси показват, че служителите масово напускат заради лошо управление, а не заради самата работа. Манипулативният началник често използва тактики като фалшиви похвали и "разделяй и владей", за да запази контрол. За разлика от него, успешният лидер залага на радикална откровеност и автентичност.

Според експертите по организационна култура от Harvard Business Review, мениджърите, които разчитат на повърхностно ласкателство, бързо губят доверието на подчинените си. Когато похвалите не са подплатени с реална подкрепа и ресурси, те започват да звучат като манипулация.

Основните разлики: Лидерът срещу Манипулатора

Комуникацията: Успешният лидер изслушва и приема обратна връзка. Токсичният шеф говори едно в очите на служителя, но променя правилата в движение, без предупреждение.

Отговорността: Когато проектът се провали, манипулативният мениджър търси изкупителна жертва сред екипа. Истинският лидер поема отговорността върху себе си и анализира грешките заедно с хората си.

Развитието на екипа: Добрият мениджър инвестира в растежа на своите кадри, докато ласкателният началник се страхува от конкуренция и задържа развитието на по-способните от него.

Казуси от практиката: Силата на автентичното управление

За да разберем как тези разлики се проявяват в реалния бизнес, нека разгледаме два класически казуса, които консултантите по управление често цитират:

Казус 1: Манипулативният мениджър и "кухите" обещания

В голяма технологична компания мениджър на екип редовно използвал ласкателства по време на срещи: "Ти си най-важният ни експерт, без теб сме изгубени". Когато обаче служителят поискал бюджет за допълнително обучение, мениджърът отклонил молбата с оправданието, че "бюджетът е съкратен отгоре", докато в същото време одобрил разходи за изграждане на собствен офис.

Резултатът: Служителят напуска в рамките на три месеца, отнасяйки със себе си ключови клиенти. Както отбелязват в анализите си от Forbes, фалшивото признание без реални действия е най-бързият начин да демотивирате топ талантите си.

Казус 2: Трансформацията чрез радикална откровеност

Директор на софтуерен отдел забелязва, че екипът му закъснява с крайните срокове поради липса на яснота. Вместо да наложи санкции или да раздава фалшив оптимизъм, той свиква среща и открито заявява: "Аз сгреших при планирането на този срок. Кажете ми какво ви пречи да си свършите работата и как мога да ви помогна".

Резултатът: Екипът не само наваксва закъснението, но и предлага иновативно решение, което спестява 15% от времето за разработка. Прозрачността изгражда психологическа безопасност – концепция, силно застъпена в изследванията на Google в проекта им "Аристотел".

Как да промените стила си на управление?

За да избегнете етикета "шеф, когото всички мразят", е необходимо да внедрите ясни стандарти за прозрачност. Анализи на Института Gallup потвърждават, че ангажираността на служителите нараства с над 30%, когато мениджърът показва реална загриженост за техния баланс между работа и личен живот.

Интегрирането на редовни, но кратки срещи "един на един", в които фокусът е върху нуждите на служителя, а не просто върху отмятането на задачи, е първата стъпка към трансформацията от шеф в истински лидер.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 0 Отговор
    като вземате точно колкото подаяния давате и на робите и намерите кой да виси на вашта главада ви юрка и да взема десеторко колкото еас

    15:43 05.09.2026

  • 2 14/88

    1 0 Отговор
    като вземате точно колкото подаяния давате и на робите и намерите кой да виси на вашта глава да ви юрка и да взема десеторно колкото вас

    15:43 05.09.2026

  • 3 Зоя явлена

    0 0 Отговор
    Негрите имат много сладко мляко. След 2 сделки с негри тихо ме вкараха в апартсментите си доста здраво плющене падна. В единия апартамент падна и полюлея

    15:43 05.09.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Простичко: Като внимателно си подбираш качествени специалисти по време на интервюто за работа...Другото са журналистически брътвежи.

    15:46 05.09.2026

  • 5 Абе, Венче

    2 0 Отговор
    Остави ги "шефовете" да си боравят с AI, че няма никакви нужди и да не се занимават с хора, по-добре.

    15:48 05.09.2026

  • 6 Печатар

    3 0 Отговор
    Имах шеф, когото всички работници уважаваха. Знаете ли защо? Защото работеше заедно с тях. Висеше по алпинистки въжета при монтажи, опъваше винилни платна, облепваше автомобили. На края на работния ден събираше цялата бригада и поръчваше кебапчета и бира, докато се разпределяха задачите за другия ден. За извънредните възнаграждения предполагам, че се подразбира. За съжаление, при оглед на един от обектите го изпепели на място промишлен ток. На 35 години, в разцвета на силите си. Не успя да види детето си, след един месец се роди синът му. Оставям на вас да си представите колко хора имаше на погребението му. Работниците на този човек го обичаха не като шеф, а като колега и приятел.
    Това е истинска история. Не като в статията - съвети за офисни плъхове, престъпни шефове и тирани. За Човеци е.

    15:54 05.09.2026

  • 7 Ако сте жена шеф

    0 0 Отговор
    Правете им ду хаст на всичките! На определени служби ще се получи и ако сте мъж.

    16:06 05.09.2026

  • 8 Божинката

    0 0 Отговор
    За да не те мразят като шеф , просто не трябва да си шеф

    16:07 05.09.2026