Финалът „Дюн: Част трета“ вече има нов трейлър (ВИДЕО)

Warner Bros. представи нов трейлър на „Дюн: Част трета“ – финалния филм на Дени Вилньов от поредицата, базирана на романите на Франк Хърбърт. Лентата, адаптирана по „Месията на Дюн“, трябва да излезе по кината на 18 декември 2026 г.

В новите кадри Чани, изиграна от Зендая, е в открит конфликт с Пол Атреидски на Тимъти Шаламе. Тя му припомня, че е обещал никога да не взема власт „в свое име“. Дънкан Айдахо, в ролята на Джейсън Момоа, казва, че Лисан ал-Гаиб е „завладял галактиката“ и е „унищожил хиляди светове“. Когато Пол го пита какво мисли за това, Айдахо отговаря: „Мисля, че си отвъд всяко изкупление.“

В трейлъра се появяват още принцеса Ирулан, изиграна от Флорънс Пю и Скитейл, изигран от Робърт Патинсън, който е сред новите попълнения в актьорския състав. Двамата обсъждат мотивите за „смяна на режима“, което Ирулан тълкува като опит за убийството на Пол. „Глупак“, казва тя на героя на Патинсън. „Току-що подписа смъртните ни присъди.“

Кадрите показват и Аня Тейлър-Джой като Алия Атреидска, покрита с кръв и крещяща, както и близнаците на Пол и Чани, държани от родителите си. Трейлърът завършва с Чани, която призовава пясъчен червей.

Действието в третия филм се развива 17 години след събитията в „Дюн: Част втора“. В актьорския състав се завръщат Тимъти Шаламе, Зендая, Флорънс Пю, Хавиер Бардем, Ребека Фъргюсън, Джейсън Момоа и Аня Тейлър-Джой, която имаше кратка поява във втората част. Сред новите имена са Робърт Патинсън и Исаак де Банколе, който ще играе Фарок.

Първият трейлър започва с въпрос на Чани към Пол: „Ако имаме момиче, как ще го наречем?“ Тя добавя, че ако е момче, трябва да носи името Лето – в чест на бащата на Пол, херцог Лето Атреидски, защото така би наследил „мъдростта на дядо си“. В следващите кадри се виждат мащабни битки, Пол с обръсната глава пред огромна тълпа и среща с противник в пустинята.

„Не се страхувам да умра, но още не трябва да умирам“, казва Пол в глас зад кадър. Последните секунди показват Чани, която се подготвя за сблъсък с невидим противник.

„Дюн“ е мащабната научнофантастична вселена на Legendary, базирана на отличената с „Хюго“ поредица на Франк Хърбърт. Първите два филма на Вилньов – „Дюн: Част първа“ от 2021 г. и „Дюн: Част втора“ от 2024 г. – събраха общо 1,12 млрд. долара в световния боксофис и спечелиха осем награди „Оскар“ от 15 номинации. И двете продукции бяха номинирани за най-добър филм.

Дени Вилньов е режисьор и съавтор сценариите и на трите филма. По информация от продукцията третата част е заснета частично с IMAX камери. Предисторията на света на „Дюн“ беше разширена и с телевизионния сериал „Dune: Prophecy“, чието действие се развива 10 000 години преди възхода на Пол Атреидски. Сериалът дебютира по HBO и Max през ноември.

С наближаването на премиерата студиото вече започна активната промоционална кампания. В началото на седмицата бяха разпространени нови постери на основните герои, включително Пол, Чани, Ирулан, Скитейл, Алия, Дънкан Айдахо и Фарок. Сред въпросите, които остават открити за феновете, са съдбата на Пол и Чани, ролята на Алия в новия сюжет и мащабът на участието на Ребека Фъргюсън в последната част.