15 години без Стив Джобс: Човекът, който промени технологиите

На 5 октомври 2011 г. светът се сбогува със Стив Джобс – предприемачът и визионер, превърнал персоналния компютър, музикалния плейър и мобилния телефон в продукти, които промениха ежедневието на милиарди хора. Днес, 15 години след смъртта му, влиянието на съоснователя на Apple остава видимо далеч отвъд компанията, която той създава.

Стивън Пол Джобс умира на 56-годишна възраст след дългогодишни здравословни проблеми, свързани с рядка форма на рак на панкреаса. На 5 октомври 2011 г. Apple официално съобщава за смъртта му, определяйки неговия талант, страст и енергия като източник на безброй иновации.

Тогавашният нов главен изпълнителен директор на компанията Тим Кук пише до служителите, че Apple е загубила „визионер и творчески гений“, а светът – изключителен човек. Само няколко седмици по-късно служителите на компанията се събират в Купертино, за да почетат живота на своя съосновател.

От гаража до технологична империя

Историята на Стив Джобс е неразривно свързана с тази на Apple. През 1976 г. той и Стив Возняк поставят началото на компанията, която впоследствие се превръща в един от символите на революцията на персоналните компютри.

Джобс обаче не е просто технологичен предприемач. Една от големите му способности е да разпознава технологии с потенциал и да ги превръща в продукти, които могат да бъдат използвани интуитивно от масовия потребител.

През 1984 г. Apple представя Macintosh – компютър, който помага за популяризирането на графичния потребителски интерфейс и работата с мишка. След конфликт с ръководството на компанията Джобс напуска Apple през 1985 г. и основава NeXT.

Паралелно с това той придобива компанията, която по-късно ще стане известна като Pixar. Именно Pixar се превръща в една от водещите сили в компютърната анимация и стои зад филми, които променят съвременното анимационно кино.

Завръщането, което спаси Apple

В края на 90-те години Стив Джобс се завръща в Apple в момент, когато компанията се намира в тежко положение. Следват години, през които той постепенно преобразява бизнеса и продуктовата стратегия.

Появяват се iMac, а през 2001 г. – iPod. Малкият музикален плейър не е просто поредното устройство. В комбинация с iTunes той променя начина, по който милиони хора купуват, съхраняват и слушат музика.

Най-голямата революция обаче предстои.

През януари 2007 г. Джобс представя първия iPhone. Устройството обединява телефон, музикален плейър и интернет комуникатор с управление чрез голям сензорен екран. В следващите години смартфонът се превръща в център на дигиталното ежедневие, а концепцията, наложена от iPhone, оказва огромно влияние върху цялата мобилна индустрия.

През 2010 г. Apple представя и iPad, с което Джобс прави още един опит да създаде нова масова продуктова категория.

Болестта и последните години

Здравословните проблеми на Стив Джобс стават публично известни години преди смъртта му. През 2004 г. той съобщава, че е бил диагностициран с рядък невроендокринен тумор на панкреаса и е претърпял операция.

През следващите години здравето му периодично го принуждава да се оттегля от ежедневното управление на Apple. През август 2011 г., по-малко от два месеца преди смъртта си, Джобс окончателно напуска поста главен изпълнителен директор. Начело на компанията застава Тим Кук.

На 5 октомври идва новината за смъртта му.

Реакцията е глобална. Пред магазините на Apple по света хора оставят цветя, снимки и отхапани ябълки. Компанията създава и специална страница в негова памет, а повече от един милион души изпращат свои спомени и послания за Джобс.

Наследство, което продължава и 15 години по-късно

Стив Джобс не е изобретателят на персоналния компютър, MP3 плейъра, смартфона или таблета. Неговият талант е друг – да разбере кога една технология е готова да се превърне от сложно техническо решение в продукт за милиони хора.

Той настоява хардуерът, софтуерът и дизайнът да бъдат част от едно цяло. Минимализмът, вниманието към детайла и стремежът технологията да остане „невидима“ за потребителя се превръщат в отличителни характеристики на Apple и оказват влияние върху цялата индустрия.

Джобс оставя и противоречив образ. Известен е с безкомпромисния си характер, изключително високите изисквания към служителите и склонността си към остри конфликти. Но дори критиците му трудно оспорват ролята му в няколко технологични революции.

Петнадесет години след смъртта му много от устройствата, които днес изглеждат напълно естествена част от ежедневието, носят следи от идеите, които той защитаваше: технологията да бъде проста, красива и разбираема.

Стив Джобс е роден на 24 февруари 1955 г. и умира на 5 октомври 2011 г. – само на 56 години. Животът му е сравнително кратък, но времето се оказва достатъчно, за да остави едно от най-разпознаваемите наследства в историята на съвременните технологии.

Източник: Apple Newsroom