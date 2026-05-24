Децата на Стив Джобс: наследството отвъд технологичната империя

Стив Джобс оставя след себе си не само революция в света на технологиите, но и четири деца, всяко от които по свой начин носи частица от неговото наследство - като характер, амбиция и различен път в живота. Съоснователят на „Епъл“, който умира през 2011 г. от усложнения, свързани с рак на панкреаса, изгражда не само технологична империя, но и сложна семейна история, белязана от дистанция, търсене и постепенно помирение.

Лиса Бренън-Джобс - дъщерята, която първоначално не е призната

Първото дете на Стив Джобс е Лиса, родена през 1978 г. от връзката му с Крисан Бренън. В началото той отказва да признае бащинството си и дори в съдебни документи твърди, че е „стерилен и безплоден“. Едва по-късно, след ДНК тест, бащинството е официално установено и Джобс започва да поема отговорност.

В мемоарите си „Small Fry“ Лиса описва трудно детство, белязано от финансови затруднения и емоционална дистанция. Впоследствие отношенията с баща ѝ постепенно се подобряват, макар и никога да не стават напълно безконфликтни. Самият Джобс по-късно признава, че това е едно от най-големите му съжаления.

Днес Лиса Бренън-Джобс е писателка и журналистка, с образование от Харвард и Лондон. Тя живее в Ню Йорк и работи като автор, като публикува текстове в редица престижни издания.

Рийд Джобс - синът, вдъхновен от битката с болестта

Рийд Джобс, единственият син на Стив Джобс, е роден през 1991 г. Смятан за най-близък по характер до баща си, той завършва Станфордския университет и насочва интереса си към обществено значими каузи.

Работи в организацията „Емерсън Колектив“, основана от майка му Лорийн Пауъл Джобс, като се фокусира върху инициативи в здравеопазването и изследванията на рака - тема, дълбоко повлияна от заболяването на баща му.

Ерин Сиена Джобс - най-дискретната от семейството

Родена през 1995 г., Ерин Джобс остава най-далеч от публичното внимание. Тя избягва медийни изяви и социални мрежи и е описвана като интровертна и чувствителна личност.

Според биографични източници, тя винаги е поддържала по-затворен стил на живот, като рядко се появява публично и предпочита личното пространство пред светлината на прожекторите.

Ийв Джобс - моделът и спортната звезда

Най-малката дъщеря на Стив Джобс, Ийв, е родена през 1998 г. Тя започва кариера като състезателка по конен спорт и постепенно се насочва и към модната индустрия.

Дебютира в големи кампании и участва на Седмицата на модата в Париж, а по-късно подписва договор с водеща модна агенция. През годините се утвърждава като лице на новото поколение, комбинирайки спортна дисциплина и модна кариера.

Освен професионалните си успехи, Ийв често показва и чувство за хумор към технологичното наследство на баща си, като неведнъж е коментирала продуктите на „Епъл“ в социалните мрежи.

Източник: Lifestyle.bg.