Стив Джобс разкрил какво отличава великите лидери от посредствените

Стив Джобс е известен не само с продуктите, които превърнаха Apple в една от най-влиятелните технологични компании, но и с необичайните си възгледи за управлението. Според него добрият лидер не е човекът, който непрекъснато казва на останалите какво да правят. Напротив – той създава екип от способни хора и им позволява да вземат решения.
Тази философия ясно личи в интервюта на съоснователя на Apple от 80-те и 90-те години. Джобс смятал, че една от най-големите грешки на разрастващите се компании е да назначават професионални мениджъри само защото имат опит в управлението.
В интервю от 1985 г. той разказва, че в ранните години на Apple компанията опитала точно този подход – привлякла хора с управленски опит, които да ръководят бързо увеличаващите се екипи. Резултатът според него бил разочароващ.
Най-добрите мениджъри често не искат да бъдат мениджъри
Един от най-интересните изводи на Джобс е, че най-добрите ръководители невинаги са хората, които активно преследват управленска кариера.
По думите му това често са отлични специалисти – хора, които първоначално нямат желание да управляват други, но приемат отговорността, защото разбират работата в детайли и имат ясна представа как трябва да бъде свършена.
За Джобс лидерството следователно не се свежда до длъжност, титла или власт. Необходимо е човекът начело да има достатъчно компетентност, ясна визия и способност да убеди останалите да работят за общата цел.
Идеите трябва да бъдат по-силни от йерархията
Друг принцип, който Джобс защитава през годините, е, че талантливите служители трябва да разполагат с реална свобода да вземат решения.
В едно от интервютата си той обяснява, че ако една компания иска да привлича отлични хора и да ги задържа, тя трябва да им даде възможност да влияят върху решенията. Организацията трябва да се ръководи от идеи, а не от йерархия, като най-добрият аргумент трябва да надделява независимо кой го е предложил.
Това предполага и нещо трудно за немалко ръководители – готовност служителите открито да им казват, че грешат.
В представите на Джобс силният лидер не губи авторитета си, когато чужда идея се окаже по-добра. Точно обратното – способността да позволиш на най-добрата идея да победи е част от ефективното управление.
Да наемеш умни хора, а след това да ги контролираш
На Стив Джобс често се приписва фразата:
„Няма смисъл да наемаш умни хора и след това да им казваш какво да правят.“
Тя напълно съответства на известната му управленска философия, но трябва да се отбележи, че в интернет съществуват множество версии на цитата и първоизточникът му не е толкова добре документиран, колкото други негови изказвания. Формулировката е широко разпространена в публикации за управлението и бизнеса.
Проверените интервюта на Джобс обаче показват същата основна идея: най-силните специалисти трябва да имат право да участват в решенията, а компанията не бива да се управлява единствено чрез служебната йерархия.
Високите изисквания също са част от лидерството
Свободата при Джобс никога не означавала ниски очаквания.
Той е известен с изключително високите си изисквания към служителите и продуктите. В интервю за Fortune през 2008 г. Джобс обяснява ролята си като ръководител с идеята, че задачата му не е просто да бъде удобен за хората около себе си, а да им помага да стават по-добри.
Това очертава привидно противоречивия му модел за управление: голяма свобода за способните хора, но едновременно с това изключително високи стандарти за резултатите.
Каква е разликата между великия и посредствения лидер според Джобс
От запазените интервюта и изказвания на Стив Джобс се очертават няколко основни принципа.
Посредственият мениджър разчита предимно на позицията си, контролира решенията и очаква служителите да изпълняват указанията му.
Силният лидер, според философията на Джобс, прави обратното – събира талантливи хора, поставя ясна посока, допуска спорове и позволява най-добрите идеи да победят.
Именно затова Джобс разглеждал подбора на хора като една от най-важните задачи на ръководителя. В интервю за Fortune още през 1989 г. той посочва, че Apple е полагала изключителни усилия да привлича най-добрите специалисти.
В крайна сметка неговият принцип може да бъде сведен до проста идея: великият лидер не трябва да бъде най-умният човек във всяка стая. Той трябва да създаде среда, в която най-умните хора могат да вършат най-добрата си работа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с рикията
Коментиран от #5
13:22 13.08.2026
2 Сила
Ама точно обратното ....и "Видими резултати " !!!!
Коментиран от #4
13:25 13.08.2026
3 Този е най
13:36 13.08.2026
4 име
До коментар #2 от "Сила":Ние сме по комунистическия модел, със "задания" отгоре.
13:46 13.08.2026
5 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Оня с рикията":Комунистът Радев е национален предател! Слуга на Путин!
13:51 13.08.2026
6 МП4
П.с. А онзи клоун Мъсс щеше да е началник-обект МакДоналдс!
14:25 13.08.2026
7 Всеядна
Кви джобове си врътнах, вдъхновени от него!
Ще стане работата! 😀
Ама първо декар цехче за мен, за да си бълвам гъзарии по морето.
14:29 13.08.2026
8 Ханко
14:50 13.08.2026