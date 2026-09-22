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В Краков крият статуя на Шива под индийско кафене

В Краков крият статуя на Шива под индийско кафене

22 Септември, 2026 10:17 431 1

  • полша-
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  • медитация

Bhajan Cafe в Полша привлича внимание не само с вегетарианската си кухня, но и с необичайно пространство за медитация в мазето

В Краков крият статуя на Шива под индийско кафене - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индийско кафене в полския град Краков привлече вниманието в социалните мрежи с необичайна особеност – в подземното му ниво се намира т.нар. „пещера за медитация“ със статуя на индуисткия бог Шива. Мястото се намира в Bhajan Cafe и стана популярно след видео на туристическия инфлуенсър Ришаб Бхатеджа.

На кадрите той слиза по стълбите на заведението, минава покрай картина с мотиви от „Махабхарата“ и достига до слабо осветено помещение, оформено като място за медитация. В центъра му е поставена статуя на Шива в медитативна поза.

Bhajan Cafe е индийски ресторант, който предлага основно вегетариански и веган ястия. В менюто му според Curly Tales има самоси, aloo chaat, jeera aloo, kadai paneer и palak paneer. Самото пространство за медитация обаче се превръща в една от най-разпознаваемите особености на заведението.


Публикацията привлече интерес именно заради необичайната комбинация между индийска духовна символика и кафене в централноевропейски град. Авторът на видеото отбелязва, че е бил изненадан да открие подобно място в Полша, а потребители в социалните мрежи споделят, че са добавили заведението към списъка си с места за посещение.


Полша
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проше пани

    1 0 Отговор
    Поляците се тупат в гърдите какви националисти били, ама ядат само кебап и пият индийско кафе.

    10:29 22.09.2026