Българи затвориха Хеопсовата пирамида в Египет за медитация

На 18 януари т.г., когато е първото новолуние за годината, 27 души, водени от психолога Биляна Тодорова и духовния учител Тихомир Тодоров-Аджар, получават рядкото разрешение да останат насаме в сърцето на пирамидата, пише bgdnes.bg.

Нощта, в която групата българи прекрачва прага на едно от най-загадъчните места на планетата, не е случайна. Над Гиза небето поднася рядко зрелище и се случва уникално астрономическо явление, в което звездите се подреждат като древен код.

"Оказа се много рядък астрономически момент. Трите звезди на съзвездието Орион, които се падат над пирамидите, се подреждат в една права линия, точно над върха на Хеопсовата пирамида. Това е много рядко подравняване. Горе-долу веднъж на 50-70 години има такова съвпадение на звездите", споделя пред "България Днес" Биляна.

Нашенците влизат в пирамидата в 21:30 ч., в момента, когато започва новолунието. Тесни и стръмни проходи ги отвеждат към вътрешността, а достигането до камерата на фараона отнема време и усилие. Общият престой е около два часа, като близо половин час отива за придвижване. В самата камера групата остава около час и половина - без външни хора, без туристически поток, в пълна изолация.

"Камерата в Хеопсовата пирамида, в която бяхме, не е погребално помещение. Води се камера за възнесение. Това е инициационно място - поле за промяна на съзнанието. Когато се влезе с намерение и в такава астрономическа конфигурация, се получава активация на съзнанието. Доста от участниците го почувстваха. Това е пространство, което усилва процесите вътре в човека", допълва Тодорова.

Преживяването се оказва различно за всеки от 27-те участници. Няма предварителни обещания или очаквания. Някои говорят за разширено съзнание, други за излизане извън тялото. Единственото общо помежду им е, че всеки си тръгва различен.

"Лично за мен това беше най-близкото до състояние на нирвана - абсолютно приемане, присъствие и разтваряне. Една много дълбока, чиста позиция, която трудно се постига във всекидневието. Имаше силно усещане за цялост. При другите процесите бяха различни - разширение, излизане от тялото", описва преживяването Биляна.

Достъпът до Хеопсовата пирамида е строго контролиран и подобни посещения извън работно време практически не се допускат. Необходимо е специално разрешение на високо ниво, за да се случи.

"По принцип не се разрешават свободни посещения на групи. Ние кандидатствахме и ни трябваше разрешение на правителствено ниво. Това ни отне около три месеца чакане. Нямахме гаранция, че ще получим разрешение точно за определената дата. Но някак си вече всичко сработи в наша полза. Не беше предвидено да влезем и в точния час на новолунието, но стана едно допълнително щастливо съвпадение, защото реално искахме друг час, но впоследствие обърканият се оказа правилният", споделя още Тодорова.

След нощта в пирамидата групата посреща изгрева, и то в лапите на Сфинкса. Отново им е осигурен частен достъп, далеч от туристите, което прави преживяването още по-магично.

Пътуването до Хеопсовата пирамида е част от по-голям план. Египет е определян като една от седемте ключови енергийни точки на планетата, нещо като чакри на планетата, които групата възнамерява да посети. Следващата спирка вече е ясна. Групата се отправя към Англия през юни, където ще посети Стоунхендж, както и още по-древните мегалитни комплекси в Гластънбъри и Ейвбъри. Отново при частен достъп. Организаторите планират в рамките на няколко години да преминат през всички седем точки. Паралелно с това провеждат подобни практики и в България, където също откриват силни енергийни места.

"При посещение на такива места човек се чувства пречистен, рестартиран, с нова сила, нова енергия, нов заряд за постижения", завършва Биляна.