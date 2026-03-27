Новини
Любопитно »
Българи затвориха Хеопсовата пирамида в Египет за медитация

Българи затвориха Хеопсовата пирамида в Египет за медитация

27 Март, 2026 10:36 2 305 50

  • българи-
  • египет-
  • хеопсова пирамида-
  • медитация-
  • биляна тодорова-
  • тихомир тодоров-аджар-
  • новолуние

В камерата на фараона групата остава около час и половина - без външни хора, без туристически поток, в пълна изолация

Българи затвориха Хеопсовата пирамида в Египет за медитация - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 18 януари т.г., когато е първото новолуние за годината, 27 души, водени от психолога Биляна Тодорова и духовния учител Тихомир Тодоров-Аджар, получават рядкото разрешение да останат насаме в сърцето на пирамидата, пише bgdnes.bg.

Българи затвориха Хеопсовата пирамида в Египет за медитация

Нощта, в която групата българи прекрачва прага на едно от най-загадъчните места на планетата, не е случайна. Над Гиза небето поднася рядко зрелище и се случва уникално астрономическо явление, в което звездите се подреждат като древен код.

"Оказа се много рядък астрономически момент. Трите звезди на съзвездието Орион, които се падат над пирамидите, се подреждат в една права линия, точно над върха на Хеопсовата пирамида. Това е много рядко подравняване. Горе-долу веднъж на 50-70 години има такова съвпадение на звездите", споделя пред "България Днес" Биляна.

Нашенците влизат в пирамидата в 21:30 ч., в момента, когато започва новолунието. Тесни и стръмни проходи ги отвеждат към вътрешността, а достигането до камерата на фараона отнема време и усилие. Общият престой е около два часа, като близо половин час отива за придвижване. В самата камера групата остава около час и половина - без външни хора, без туристически поток, в пълна изолация.

"Камерата в Хеопсовата пирамида, в която бяхме, не е погребално помещение. Води се камера за възнесение. Това е инициационно място - поле за промяна на съзнанието. Когато се влезе с намерение и в такава астрономическа конфигурация, се получава активация на съзнанието. Доста от участниците го почувстваха. Това е пространство, което усилва процесите вътре в човека", допълва Тодорова.

Преживяването се оказва различно за всеки от 27-те участници. Няма предварителни обещания или очаквания. Някои говорят за разширено съзнание, други за излизане извън тялото. Единственото общо помежду им е, че всеки си тръгва различен.

"Лично за мен това беше най-близкото до състояние на нирвана - абсолютно приемане, присъствие и разтваряне. Една много дълбока, чиста позиция, която трудно се постига във всекидневието. Имаше силно усещане за цялост. При другите процесите бяха различни - разширение, излизане от тялото", описва преживяването Биляна.

Достъпът до Хеопсовата пирамида е строго контролиран и подобни посещения извън работно време практически не се допускат. Необходимо е специално разрешение на високо ниво, за да се случи.

"По принцип не се разрешават свободни посещения на групи. Ние кандидатствахме и ни трябваше разрешение на правителствено ниво. Това ни отне около три месеца чакане. Нямахме гаранция, че ще получим разрешение точно за определената дата. Но някак си вече всичко сработи в наша полза. Не беше предвидено да влезем и в точния час на новолунието, но стана едно допълнително щастливо съвпадение, защото реално искахме друг час, но впоследствие обърканият се оказа правилният", споделя още Тодорова.

След нощта в пирамидата групата посреща изгрева, и то в лапите на Сфинкса. Отново им е осигурен частен достъп, далеч от туристите, което прави преживяването още по-магично.

Пътуването до Хеопсовата пирамида е част от по-голям план. Египет е определян като една от седемте ключови енергийни точки на планетата, нещо като чакри на планетата, които групата възнамерява да посети. Следващата спирка вече е ясна. Групата се отправя към Англия през юни, където ще посети Стоунхендж, както и още по-древните мегалитни комплекси в Гластънбъри и Ейвбъри. Отново при частен достъп. Организаторите планират в рамките на няколко години да преминат през всички седем точки. Паралелно с това провеждат подобни практики и в България, където също откриват силни енергийни места.

"При посещение на такива места човек се чувства пречистен, рестартиран, с нова сила, нова енергия, нов заряд за постижения", завършва Биляна.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокопи

    44 4 Отговор
    Когато са още вътри или когато излезнат ще се самоубиват?

    10:38 27.03.2026

  • 2 нова група

    61 3 Отговор
    кифли откачалки
    дето им прибират париците
    за глупости

    Коментиран от #6

    10:39 27.03.2026

  • 3 ренджъри

    37 6 Отговор
    от пи-пи ди-би, имат свободно време и ойро в излишък

    10:40 27.03.2026

  • 4 Божеее

    51 4 Отговор
    Ела и си прибери версиите....

    10:40 27.03.2026

  • 5 Анонимен

    45 2 Отговор
    Тези като се завърнат да не тръгнат да мушкат туристи по центъра. Отваряйте нови психиатрии ударно, пълно е с невменяеми по улиците.

    10:41 27.03.2026

  • 6 Кой знае...

    42 2 Отговор

    До коментар #2 от "нова група":

    ...колко ли хилки долара,са платили за тази глупотевина...!

    Коментиран от #43

    10:42 27.03.2026

  • 7 ЯСНО!

    43 2 Отговор
    Петроханки,Сър!

    Коментиран от #13

    10:43 27.03.2026

  • 8 И там

    31 2 Отговор
    Петроханци.

    10:44 27.03.2026

  • 9 Лама Аджар

    43 2 Отговор
    Предлагам ексклузивен продукт. Следващата медитация е на Луната. Събирайте пари.

    Коментиран от #10

    10:44 27.03.2026

  • 10 Разкрит си!

    16 8 Отговор

    До коментар #9 от "Лама Аджар":

    Не си никъФ...,,Лама Аджар"...!
    А самият СлаФчУ ТрифУнуФ!
    Той праща мисии,за медитации в космоса,а сега и на луната ...!

    10:48 27.03.2026

  • 11 боян расате

    43 1 Отговор
    Тая само като и видя погледа ми става ясно за колко откачена овча глава става на въпрос.

    10:48 27.03.2026

  • 12 Това жената на ламата

    36 1 Отговор
    Какво е завършила жената на ламата? Учила ли е въобще за психолог или е изкарала курсове? Тези как ви шлифондрят не е истина!

    10:50 27.03.2026

  • 13 В двата края на снимката...!

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЯСНО!":

    Бая пухкави...,,Петроханки"...😆!

    Коментиран от #22

    10:50 27.03.2026

  • 14 Последния софиянец

    30 2 Отговор
    Гледай колко кукувици са се събрали! Дават си последните пари за глупости.

    10:52 27.03.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    20 0 Отговор
    Хижата на Петрохан е свободна.

    10:54 27.03.2026

  • 16 Сила

    23 0 Отговор
    КУКУ РУКУ ВАФЛА ЧУДНА ....🖖🫰🤞

    10:56 27.03.2026

  • 17 Али луя брадърс!

    20 1 Отговор
    Слепите ще започнат да чуват!
    Глухите ще проходят!

    10:56 27.03.2026

  • 18 Тома

    23 0 Отговор
    Добре че са се прибрали по рано че трябваше да им плащаме билетите за самолета

    10:57 27.03.2026

  • 19 Някой да проследи колко

    15 0 Отговор
    и кои ще останат здрави и до кога
    Арх. Китов е показно.
    Нека да отчетат резултат от лудото поведение на тези богаташи
    Защо не копаят за родно производство тук ?
    Къде са тръгнали да гонят ". Михаля "
    Оставили дом и Родина, а навярно родители и деца.

    11:01 27.03.2026

  • 20 Миндич

    25 0 Отговор
    До това води липсата на достъпна психиатрична помощ.

    Коментиран от #23

    11:04 27.03.2026

  • 21 Дано

    1 7 Отговор
    Като се върнат да прочистят и България

    11:07 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЩО ВЕ...?!

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миндич":

    Психиатричната болница в Раднево е с широко отворени врати,за такива случаи...!
    Могат да медитират в мазето на болницата,вместо в...Египетска пирамида...

    11:11 27.03.2026

  • 24 Въй, въй

    8 0 Отговор
    А носили ли са си моноатомното Au☥? Щото ако не са, напразно са били там. 🤭

    11:14 27.03.2026

  • 25 665

    11 0 Отговор
    Още петроханци , догодина ще се изпозастрелят !

    11:16 27.03.2026

  • 26 Тези

    7 1 Отговор
    не виждат ли, че Мамнка е зад тях?

    11:17 27.03.2026

  • 27 хихи

    8 2 Отговор
    активни Петроханци и членове на ПП ПП.

    11:17 27.03.2026

  • 28 Сигурно

    7 0 Отговор
    ...са ,,великите фараони" ...
    Само те скитат по Света и у нас ,като изоглавени да си правят предизборни реклами и сбират стада де да...подведат...

    11:17 27.03.2026

  • 29 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    будисти
    от екстремистските

    11:23 27.03.2026

  • 30 саЛама Иво Калушев

    11 1 Отговор
    Тези аз съм ги обучавал

    11:30 27.03.2026

  • 31 Сектата

    8 0 Отговор
    Лумпените са забравили Бог Тангра и най-точния календар в света на прабългарите.

    11:32 27.03.2026

  • 32 Хм.....

    13 0 Отговор
    Психоложката веднага дава индикации за голямаразпоретина, така че много плю щене и пиене на материал за усвояване на жизнени енергии ще да е било!

    11:34 27.03.2026

  • 33 Стършели

    15 0 Отговор
    Медитират с Мобилен телефон?
    Спрете да рекламирате псевдо-пророци и мошеници!
    По колко хиляди евро на глава са платили горките риби?

    Коментиран от #45

    12:07 27.03.2026

  • 34 Как са им фонтанелите на тези?

    6 0 Отговор
    Ако издишат да се консултират с петроханската кукавица, на Ники майка му.

    12:24 27.03.2026

  • 35 Хмм

    8 0 Отговор
    не са я затворили, там приемат туристи до 16.00 часа, на тях са им разрешили след работното време, едва ли без заплащане, но в Египет всичко е евтино, така че не са дали много, а вътре няма нищо - един недовършен саркофаг, което означава че погребание е нямало, атракциата е да се мине по ниските тунели, аз на два пъти си ударих главата, а горе имаше медитиращи, това е истинска медитация, да се абстрахираш от околния шум и суета, а тези искат специални условия, на Рамон Ра ли се кланят?

    12:26 27.03.2026

  • 36 Механик

    5 0 Отговор
    А сега ми кажете, че тия са наред с главите и не са секта!

    12:30 27.03.2026

  • 37 Бай Догай

    7 0 Отговор
    Като и гледам физиономията тая не е за психотерапевт ами за психиатрия. Казвам ви сериозно, нормален човек ще отиде да разгледа и да си тръгне, всичките тия дето ходят медитират и не знам си какво по разни места са си за психодиспансер.

    13:06 27.03.2026

  • 38 Предложение

    5 0 Отговор
    Не може ли директно излъчване от карлуково 24/7 ? Или поне от болница св. Иван Рилски ?

    13:11 27.03.2026

  • 39 Пенсионерка

    6 4 Отговор
    Имам позната, сравнително млада жена. Не и провървя в брака, в професията, макар и инженерна , ниско платена. Покрай неволите си започна да изучава езотерични четива за успокоение. Явно и се отдадоха тези отвлечени неща. Направи си фирма, чете лекции, води си страница в Интернет, организира подобни екскурзии по “ енергийни” места по света. Клиенти с пари за такива занимания никога не липсват.Такива групи стават наистина като секта, изживяват си в свой свят, спазват ритуали?! Мисля, че наистина хората имат нужда от духовна опора, но нашата църква няма такива стремежи. Тя по принцип действа като подчинителна. С блестящите си обреди, царствени одежди и корони, пищни украси и злато писани икони, тя кара миряните да се чувстват слаби, малки и зависими. А съвременният образован и свободен по дух човек не иска назидание или наставление, а споделяне. И то по съвременни начини. Затова се навъдиха толкова “ духовни” учители, предводители и “ карашик” от религии и догми, пощипвани от тук, от там. Особено, ако имат и екзотичен привкус!

    Коментиран от #46

    13:12 27.03.2026

  • 40 дедо

    3 0 Отговор
    и таа е ампели куку, мани ама и я апе кучето!

    13:24 27.03.2026

  • 41 ами,

    9 0 Отговор
    Люде без работа и кой знае с какви връзки и съмнително изкарани пари обикалят по света.

    13:30 27.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кой знае...":

    А сникърсите Орион на Шампион са максимум 50 евра

    14:43 27.03.2026

  • 44 не ги ли е срам

    5 2 Отговор
    Психоложката има спешна нужда от психиатър! Хора, спрете да си давате парите за глупости! Един здрав бой да й се намесятт чакрите на тая откачалка - измамница...

    15:09 27.03.2026

  • 45 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стършели":

    разрешено е да се снима само с мобилен телефон, с фотоапарат е забранено, но 27 души в това малко помещение-гробница, бая калабалък, ние като редовни туристи бяхме по-малко, десетина души

    16:17 27.03.2026

  • 46 хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионерка":

    Църквата няма за цел да ви накара да се чувствате малки. Вие сами усещате, че пред Бог сте малки. Когато застанете под купола на църквата, нямате ли усещането, че някой отгоре ви наблюдава?🙄

    Коментиран от #48

    17:15 27.03.2026

  • 47 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Бате, и тая надула джуките като сестра ми и племенничките ми, моделки на еротично бельо.

    20:49 27.03.2026

  • 48 Хирург

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "хмм":

    Да. Нарича се параноя. Параноидална шизофрения, ако трябва да съм точен.

    Коментиран от #49, #50

    20:51 27.03.2026

  • 49 Ами не си точен ....

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хирург":

    Параноидална шизофрения е Матрицата, която преследва Винету.
    Това е трансцеденталното и е отвъд сетивното възприятие .

    23:39 27.03.2026

  • 50 между другото

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хирург":

    Дано и като хирург не си толкова головоден.😏

    23:41 27.03.2026