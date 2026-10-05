Констанс Цимер разкри битката си с рака на гърдата

Актрисата Констанс Цимер разкри, че през март 2026 г. е била диагностицирана с дуктален карцином in situ, определен като рак на гърдата в стадий 0. Тя е получила новината на 13 март по време на видеоконсултация с лекар, докато е била далеч от дома.

„На 13 март, когато бях далеч от дома, чух тези думи от лекаря си по време на видеоконсултация: „Имате DCIS, наричан още рак на гърдата в стадий 0“. Тишината беше оглушителна“, написа Цимер в публикация в Instagram, цитирана от Us Magazine.

55-годишната актриса разказа, че първо е трябвало да се обади на съпруга си Рус Ламуро, а след това да се прибере, за да съобщи лично на дъщеря им Колет. По думите ѝ последвалият психически натиск е бил „непосилен в някои дни“, докато разговаряла с повече лекари, отколкото е искала.

Три операции за три седмици

Цимер посочи, че първоначално повечето лекари са препоръчвали мастектомия като най-бързия начин за отстраняване на образуванието. Тя обаче е искала да запази гърдата си.

След консултация с д-р Кристи Фънк актрисата е избрала лумпектомия. „Тя беше първият лекар, който ме накара да почувствам, че това, което искам, има значение, и това ме накара да плача от радост“, написа Цимер. В крайна сметка са били извършени три операции в рамките на три последователни седмици, а след тях е последвала лъчетерапия.

През този период Цимер е продължила публичните си ангажименти около сериала „Love Story“, в който играе Ан Мари Месина, майката на Каролин Бесет-Кенеди. Тя е пазила диагнозата и лечението си в тайна, докато е участвала в пресобиколката на продукцията. Между операциите и лъчетерапията актрисата е отбелязала и номинацията си за награда „Еми“.

Ще разкаже подробно за преживяното

Цимер заяви, че вече е „без рак“ и благодари на фотографката Катрин Уайт, която я е заснела за първи път след поставянето на диагнозата. Тя определи изминалите седем месеца като период, в който са се смесили шок, страх, радост и благодарност.

Актрисата публикува снимки от болницата, както и кадри от появите си след лечението. Във видеоклип, посветен на приключването на първата седмица от лъчетерапията, тя описа преживяването като „сюрреалистично“ и каза, че просто „диша през него, буквално и преносно“.

По-подробният разговор на Цимер с нейния гръден хирург е обявен за 6 октомври в подкаста Talk Fifty to Me, който тя води заедно с Хайди. Актрисата заяви, че споделя историята си и за да насърчи жените да не чакат появата на симптоми, преди да потърсят медицинска консултация.

Източници: Us Magazine