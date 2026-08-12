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Звездата от „Офисът“ Луси Дейвис разкри, че има нелечим рак

Звездата от „Офисът“ Луси Дейвис разкри, че има нелечим рак

12 Август, 2026 12:15 916 2

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  • офисът

53-годишната британска актриса е диагностицирана с рак на гърдата в стадий IV, който се е разпространил в костите

Звездата от „Офисът“ Луси Дейвис разкри, че има нелечим рак - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Луси Дейвис, позната най-вече като Доун Тинсли от оригиналната британска версия на сериала „Офисът“ (The Office), разкри, че живее с нелечим рак на гърдата в четвърти стадий. 53-годишната звезда съобщи новината в емоционална публикация в Instagram на 11 август.


Дейвис уточни, че диагнозата е поставена преди около година и половина, но заболяването вече е метастазирало в костите ѝ – включително в гръбначния стълб, дясното бедро и ребрата. По думите ѝ на този етап е твърде късно за провеждане на химиотерапия.

„Опитвам се да живея възможно най-пълноценно“

В посланието си актрисата признава, че сега се стреми да прекара оставащото ѝ време възможно най-пълноценно и да запази чувството си за хумор.

„Опитвам се да изживея каквото ми остава от живота по възможно най-забавния начин“, споделя Луси Дейвис.

Актрисата разказва още, че изпитва силни болки и продължителното ходене и стоене правa вече са трудни за нея. Понякога се налага да използва инвалидна количка. Въпреки тежкото си състояние тя не иска близките и приятелите ѝ да я възприемат единствено като болен човек.

Луси Дейвис: Не се страхувам от това, което предстои

Звездата от „Офисът“ заявява, че е приела ситуацията и не изпитва страх от смъртта. Според нея най-тежко преживяват диагнозата членовете на семейството ѝ.

Въпреки заболяването Луси Дейвис възнамерява да продължи работата си в защита на правата на животните, както и актьорската си кариера, доколкото здравословното ѝ състояние позволява. Тя определя актьорството като една от най-големите радости в живота си.

Актрисата използва публичното признание и за да отправи предупреждение към последователите си да не пренебрегват необичайни промени в тялото си и да търсят медицинска помощ навреме. Самата тя признава, че първоначално е отлагала прегледа на малко твърдо образувание, което е забелязала в гърдата си.

От „Офисът“ до „Жената чудо“

Луси Дейвис става международно разпознаваема с ролята на рецепционистката Доун Тинсли в британския „Офисът“, създаден от Рики Джървейс и Стивън Мърчант.

Сред другите ѝ известни роли са Даян в хорър комедията „Шон от мъртвите“ (Shaun of the Dead), Ета Канди в „Жената чудо“ (Wonder Woman) и Хилда Спелман в сериала на Netflix „Смразяващите приключения на Сабрина“ (Chilling Adventures of Sabrina).


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