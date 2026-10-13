13 октомври - Световен ден без сутиен: митове и факти за рака на гърдата

На 13 октомври в социалните мрежи отново се появява призивът жените да прекарат деня без сутиен. Идеята, известна като No Bra Day, е част от разговорите за рака на гърдата, но зад популярния жест се е натрупала и заблуждаваща информация. Свалянето на сутиена може да е въпрос на личен комфорт, но не е метод за предпазване от онкологично заболяване.

Публикация от 2023 г. представя твърдението, че носенето на сутиен увеличава до 100 пъти риска от рак на гърдата, както и че банелите пречат на лимфния поток. Тези заключения не са потвърдени от надеждни медицински изследвания. Американското онкологично дружество е категорично: „Няма научни или клинични данни, че носенето на сутиен променя риска от рак на гърдата“. Проучване от 2014 г. сред 1513 жени не открива връзка между заболяването и размера, вида на сутиена, наличието на банели, продължителността на носене или възрастта, на която жените са започнали да го използват.

Комфортът е реален, но не е профилактика

Това не означава, че сутиенът е задължителен или че всяка жена трябва да го носи. Неподходящият размер може да причинява стягане, протриване, болка в раменете и кожно раздразнение. При спорт сутиенът може да осигури нужната подкрепа и да намали дискомфорта при движение. Няма обаче доказателства, че неносенето му стимулира производството на колаген и еластин или подобрява кръвообращението по начин, който предпазва от рак.

Идеята, че сутиените причиняват рак, се разпространява широко след книгата „Dressed to Kill“, публикувана през 1995 г. Теорията в нея свързва притискането на гърдите с натрупване на токсини. Медицинските данни не подкрепят това обяснение.

Какво действително има значение

Ракът на гърдата остава най-често диагностицираният рак при жените в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация през 2024 г. около 2,4 милиона жени са получили такава диагноза, а близо 694 000 са починали от заболяването. Около 80% от случаите се развиват при жени без специфичен променим рисков фактор освен пола и възрастта. Сред факторите, които могат да повишат риска, са напредването на възрастта, затлъстяването, употребата на алкохол, фамилната обремененост, тютюнопушенето и някои хормонални и репродуктивни особености.

Затова смисълът на октомврийските кампании е друг: повече информираност, навременна консултация и достъп до диагностика. Нова бучка, удебеляване, промяна в размера или формата на гърдата, промени по кожата или зърното и необичайно течение не бива да се пренебрегват. Мамографията е изследване за скрининг при жени без симптоми, а подходящата възраст и честота зависят от индивидуалния риск и медицинските препоръки.

На 13 октомври сутиенът може да остане в шкафа, ако така е по-удобно. Но истинският жест към здравето не е липсата на дреха, а навременната реакция при промяна и разговорът с лекар, когато нещо изглежда различно.

Източник: woman.bg