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13 октомври - Световен ден без сутиен: митове и факти за рака на гърдата

13 октомври - Световен ден без сутиен: митове и факти за рака на гърдата

13 Октомври, 2026 08:41 1 073 14

  • no bra day-
  • рак на гърдата-
  • сутиен-
  • профилактика-
  • мамография

Инициативата на 13 октомври насочва вниманието към рака на гърдата

13 октомври - Световен ден без сутиен: митове и факти за рака на гърдата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 октомври в социалните мрежи отново се появява призивът жените да прекарат деня без сутиен. Идеята, известна като No Bra Day, е част от разговорите за рака на гърдата, но зад популярния жест се е натрупала и заблуждаваща информация. Свалянето на сутиена може да е въпрос на личен комфорт, но не е метод за предпазване от онкологично заболяване.

Публикация от 2023 г. представя твърдението, че носенето на сутиен увеличава до 100 пъти риска от рак на гърдата, както и че банелите пречат на лимфния поток. Тези заключения не са потвърдени от надеждни медицински изследвания. Американското онкологично дружество е категорично: „Няма научни или клинични данни, че носенето на сутиен променя риска от рак на гърдата“. Проучване от 2014 г. сред 1513 жени не открива връзка между заболяването и размера, вида на сутиена, наличието на банели, продължителността на носене или възрастта, на която жените са започнали да го използват.

Комфортът е реален, но не е профилактика

Това не означава, че сутиенът е задължителен или че всяка жена трябва да го носи. Неподходящият размер може да причинява стягане, протриване, болка в раменете и кожно раздразнение. При спорт сутиенът може да осигури нужната подкрепа и да намали дискомфорта при движение. Няма обаче доказателства, че неносенето му стимулира производството на колаген и еластин или подобрява кръвообращението по начин, който предпазва от рак.

Идеята, че сутиените причиняват рак, се разпространява широко след книгата „Dressed to Kill“, публикувана през 1995 г. Теорията в нея свързва притискането на гърдите с натрупване на токсини. Медицинските данни не подкрепят това обяснение.

Какво действително има значение

Ракът на гърдата остава най-често диагностицираният рак при жените в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация през 2024 г. около 2,4 милиона жени са получили такава диагноза, а близо 694 000 са починали от заболяването. Около 80% от случаите се развиват при жени без специфичен променим рисков фактор освен пола и възрастта. Сред факторите, които могат да повишат риска, са напредването на възрастта, затлъстяването, употребата на алкохол, фамилната обремененост, тютюнопушенето и някои хормонални и репродуктивни особености.

Затова смисълът на октомврийските кампании е друг: повече информираност, навременна консултация и достъп до диагностика. Нова бучка, удебеляване, промяна в размера или формата на гърдата, промени по кожата или зърното и необичайно течение не бива да се пренебрегват. Мамографията е изследване за скрининг при жени без симптоми, а подходящата възраст и честота зависят от индивидуалния риск и медицинските препоръки.

На 13 октомври сутиенът може да остане в шкафа, ако така е по-удобно. Но истинският жест към здравето не е липсата на дреха, а навременната реакция при промяна и разговорът с лекар, когато нещо изглежда различно.

Източник: woman.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един мъж

    17 0 Отговор
    Каквито и да са женските гърди, носете си ги с гордост! Ние ги обичаме естествени и истински! Модата на ПВЦ дограмата отмина безвъзвратно!

    Коментиран от #6

    08:47 13.10.2026

  • 3 бушприт

    1 0 Отговор
    а навременната реакция при промяна и разговора с лекар, когато нещо в гърдите изглежда различно.

    08:50 13.10.2026

  • 4 любопитен кръшкач

    2 1 Отговор
    Аз също ходя без циципас.

    Коментиран от #10

    08:50 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 тоз метач

    2 0 Отговор
    да бъде уволнен

    08:57 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 въпросче

    0 2 Отговор
    И как да ги нося тия женски гърди?В чанта ли?!

    09:35 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.