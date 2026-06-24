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Анджелина Джоли се сблъсква отново с рака на гърдата в новия си филм "Мода" (ВИДЕО)

Анджелина Джоли се сблъсква отново с рака на гърдата в новия си филм "Мода" (ВИДЕО)

24 Юни, 2026 14:31 244 1

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Новата лента излиза на екран по кината този уикенд

Анджелина Джоли се сблъсква отново с рака на гърдата в новия си филм "Мода" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли се завръща на големия екран с една от най-личните и емоционално натоварени роли в кариерата си. Носителката на „Оскар“ е сред звездите във френската драма „Мода“ („Couture“), която разглежда теми като болестта, уязвимостта и човешката устойчивост през призмата на света на висшата мода.

В продукцията, режисирана от френската кинематографистка Алис Винокур, Джоли влиза в образа на американската режисьорка Максин Уокър. Героинята ѝ пристига в Париж за снимките на филм по време на Седмицата на модата, но животът ѝ се преобръща, когато научава тежка диагноза – рак на гърдата.

Темата има дълбоко лично значение за холивудската звезда. Майката на Джоли – Маршелин Бертран – почина през 2007 г. след дълга битка с рака на яйчниците и гърдата. Именно семейната история на заболяването накара актрисата през 2013 г. публично да разкрие, че е носител на мутация в гена BRCA1 и по превантивни причини е преминала през двойна мастектомия. По-късно тя се подложи и на операция за отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби, превръщайки се в един от най-разпознаваемите гласове в световен мащаб по темата за превенцията на онкологичните заболявания.

В интервю за Reuters Анджелина Джоли признава, че по време на работата върху филма често е мислела за своята майка и за трудностите, през които тя е преминала. Актрисата споделя, че историята надхвърля рамките на конкретната диагноза и разказва за универсалното човешко преживяване, когато човек получава новина, която променя живота му завинаги.

Сред най-трудните за нея моменти по време на снимките е сцена, в която лекар подготвя героинята за операция. По думите на Джоли това я е върнало към собствения ѝ опит и е създало усещане за необичайна уязвимост пред камерата.

Филмът събира международен актьорски състав, сред който са Аниер Аней и Ела Румпф. Историята проследява и съдбите на няколко жени, свързани с модната индустрия, които се опитват да намерят своето място отвъд блясъка на подиума.

Премиерата на „Мода“ идва в период на засилено професионално присъствие на Анджелина Джоли. През последните месеци актрисата получи висока оценка за ролята си на оперната легенда Мария Калас във филма „Мария“ на режисьора Пабло Лараин, а името ѝ продължава да бъде сред най-коментираните в киноиндустрията както заради актьорската ѝ работа, така и заради ангажираността ѝ към хуманитарни каузи.


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