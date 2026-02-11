Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Анджелина Джоли заблестя в прозрачна сребриста рокля на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

11 Февруари, 2026 14:58

Актрисата влезе в ролята на режисьор, преминал през борбата с рака на гърдата

Анджелина Джоли заблестя в прозрачна сребриста рокля на премиерата на новия си филм (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анджелина Джоли изведе висшата мода на ново ниво по време на премиерата на филма „Couture“ в Париж в понеделник вечер. Носителката на „Оскар“ премина по червения килим в полупрозрачна сребриста рокля на Givenchy, обсипана със ситни пайети, които деликатно разкриваха силуета ѝ.

Моделът се отличаваше с асиметричен подгъв и фино мънистообразно ресниране по ръкавите и полата. Джоли допълни визията с бижута по поръчка на Garatti – 15-каратов зелен диамант във формата на пръстен и съответстващи обеци, както и класически черни обувки на ток. По-късно актрисата смени вечерната рокля с елегантен черен костюм при напускането на събитието.

В „Couture“ 50-годишната Анджелина Джоли влиза в ролята на Максин Уокър – филмов режисьор, която получава диагноза рак на гърдата, докато работи по проект с голяма модна къща по време на Седмицата на модата в Париж. Сюжетът преплита и историите на млад модел и гримьор, опитващи се да пробият в индустрията.

Лентата обещава впечатляващи модни сцени. В трейлъра се виждат бляскави подиуми, както и емблематичното стълбище в салона на Chanel на улица „Камбон“, което води към личния апартамент на Коко Шанел. Режисьорът Алис Винокур е получила безпрецедентен достъп до ателиетата и работилниците на модната къща. Chanel е работила в тясно сътрудничество с художничката по костюмите Паскалин Шаван за създаването на специални подиумни визии, вдъхновени от архивите на бранда.

Самата Анджелина Джоли има пряка връзка с модната индустрия. През 2023 г. тя създаде собствената си марка Atelier Jolie – колектив от артисти от различни държави, насочен към устойчиво производство и ограничаване на свръхконсумацията в модата.

Освен модата, темата за рака на гърдата е особено лична за актрисата. През 2013 г. тя се подложи на превантивна двойна мастектомия, след като генетични тестове показаха висок риск от развитие на заболяването. Две години по-късно премахна яйчниците и фалопиевите си тръби. Майка ѝ, Маршелин Бертран, почина от рак на гърдата и яйчниците.

В скорошно интервю за френското радио France Inter Анджелина Джоли заяви, че белезите от двойната ѝ мастектомия са „избор“, за който е „благодарна“, че е могла да направи.

„Винаги съм била човек, който се интересува повече от белезите и от живота, който хората носят със себе си“, казва актрисата. „Не ме привлича идеята за перфектен живот без белези.“

По думите ѝ решенията, които е взела, са били продиктувани от желанието ѝ да бъде до децата си възможно най-дълго. „Белезите ми са избор, който направих, за да остана тук колкото може по-дълго с децата си. Обичам белезите си заради това. И съм благодарна, че имах възможността и правото да предприема превантивни действия за здравето си“, подчерта Джоли.


