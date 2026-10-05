Рецепта на деня: Кисело зеле с червено цвекло готово за 5 до 7 дни

Необходими продукти:
- 2 килограма зеле;
- 350 грама червено цвекло;
- 8 скилидки чесън;
- 1,5 литра вода;
- 45 грама морска сол;
- 3 дафинови листа;
- 1 чаена лъжичка зърна черен пипер;
- 4 зърна бахар.
Начин на приготвяне:
Външните повредени листа на зелето се отстраняват, след което зелката се измива и се нарязва на едри полумесеци или дебели резени. Листата трябва да останат събрани около кочана, за да не се разпаднат при ферментацията. Цвеклото се обелва и се реже на шайби или полумесеци, а по-едрите скилидки чесън могат да се разделят.
В чист стъклен буркан или дълбок съд първо се поставят част от цвеклото, чесънът и подправките. Отгоре се нарежда зелето, като между парчетата се добавят още цвекло и чесън. Зеленчуците се подреждат плътно, но не се притискат прекомерно.
Водата и солта се разбъркват до пълното разтваряне на солта. Саламурата се излива върху зеленчуците, докато ги покрие изцяло. Отгоре се поставя малка чиния, стъклена тежест или чист плик, напълнен със саламура, който да държи зелето потопено.
Съдът се оставя на стайна температура за 5 до 7 дни. Всеки ден зеленчуците се проверяват и при нужда се връщат под течността. Ако се образува пяна, тя се отстранява с чиста лъжица.
Когато вкусът стане приятно кисел, зелето се премества в хладилник или на студено място. То се съхранява винаги в саламура и издържа около 2 до 3 седмици. При сервиране резените се отцеждат леко и могат да се поръсят с пресен магданоз.
Източник: Gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Убуу...
10:10 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пелюска
11:16 05.10.2026
4 Пелюска
11:25 05.10.2026