Как да съхраняваме кисело зеле, за да остане хрупкаво

Киселото зеле може да остане хрупкаво през зимата, ако се съхранява на хладно, тъмно и с постоянна температура място. Подходящи са мазе, изба или затворен балкон. Прекомерната топлина ускорява ферментацията и може да доведе до размекване на зелето.

Саламурата е сред най-важните фактори за съхранението. В публикацията, цитирана от УНИАН, е посочено обичайно съотношение от една супена лъжица едра нейодирана сол на литър вода. Ако течността е прекалено слаба, зелето може да омекне бързо и да придобие неприятна миризма.

„Саламурата трябва постоянно да покрива зелето.“

Това условие не бива да се пренебрегва, тъй като парчетата, останали над течността, са по-уязвими към разваляне и образуване на бял налеп, познат в бита като „цвят“.

Хрянът помага срещу белия налеп

Сред препоръчаните естествени съставки е хрянът, нарязан на ивици. Според съветите, цитирани от УНИАН, той помага зелето да остане твърдо и ограничава развалянето на саламурата.

Като допълнение могат да се използват сухи стръкове копър, мащерка, дафинови листа и зърна черен пипер. Те придават аромат, а в публикацията са посочени и с консервиращи свойства.

Претакане и чисти прибори

През първите седмици след напълването на кацата саламурата трябва периодично да се претака или проветрява. Така се подпомагат равномерното разпределяне на солта, пълното ѝ разтваряне и отделянето на нежелани газове.

Важна е и хигиената при всяко изваждане на зеле. Препоръчва се да се използват чисти прибори и да не се потапя незащитена ръка в саламурата.

Зелето трябва да бъде притиснато с чиста тежест, така че всички парчета да останат под течността. В публикацията е даден пример с добре измита речна каменна тежест. Пълното потапяне, правилната концентрация на солта и ниската температура са посочени като основните условия за запазване на стегнатата текстура.

Източници: unian.net, evz.ro