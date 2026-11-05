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Как да съхраняваме кисело зеле, за да остане хрупкаво
  Тема: Рецепти на деня

Как да съхраняваме кисело зеле, за да остане хрупкаво

5 Ноември, 2026 18:45 1 044 5

  • кисело зеле-
  • саламура-
  • хрян-
  • зимнина-
  • съхранение

Хладното и тъмно място не е достатъчно – важни са саламурата, чистотата и пълното потапяне на зелето. Хрянът и няколко подправки също могат да помогнат

Как да съхраняваме кисело зеле, за да остане хрупкаво - 1
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Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киселото зеле може да остане хрупкаво през зимата, ако се съхранява на хладно, тъмно и с постоянна температура място. Подходящи са мазе, изба или затворен балкон. Прекомерната топлина ускорява ферментацията и може да доведе до размекване на зелето.

Саламурата е сред най-важните фактори за съхранението. В публикацията, цитирана от УНИАН, е посочено обичайно съотношение от една супена лъжица едра нейодирана сол на литър вода. Ако течността е прекалено слаба, зелето може да омекне бързо и да придобие неприятна миризма.

„Саламурата трябва постоянно да покрива зелето.“

Това условие не бива да се пренебрегва, тъй като парчетата, останали над течността, са по-уязвими към разваляне и образуване на бял налеп, познат в бита като „цвят“.

Хрянът помага срещу белия налеп

Сред препоръчаните естествени съставки е хрянът, нарязан на ивици. Според съветите, цитирани от УНИАН, той помага зелето да остане твърдо и ограничава развалянето на саламурата.

Като допълнение могат да се използват сухи стръкове копър, мащерка, дафинови листа и зърна черен пипер. Те придават аромат, а в публикацията са посочени и с консервиращи свойства.

Претакане и чисти прибори

През първите седмици след напълването на кацата саламурата трябва периодично да се претака или проветрява. Така се подпомагат равномерното разпределяне на солта, пълното ѝ разтваряне и отделянето на нежелани газове.

Важна е и хигиената при всяко изваждане на зеле. Препоръчва се да се използват чисти прибори и да не се потапя незащитена ръка в саламурата.

Зелето трябва да бъде притиснато с чиста тежест, така че всички парчета да останат под течността. В публикацията е даден пример с добре измита речна каменна тежест. Пълното потапяне, правилната концентрация на солта и ниската температура са посочени като основните условия за запазване на стегнатата текстура.

Източници: unian.net, evz.ro


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туршия

    2 0 Отговор
    Скъпа,а как да съхраним продажните сливи...завинаги?

    Коментиран от #3

    18:49 05.11.2026

  • 2 Верно ли

    7 1 Отговор
    Докъде я докарахме - УНИАН да ни учи как да втаса зелето! И ако се вкисне - Путин е виновен!

    18:49 05.11.2026

  • 3 Нарежете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Туршия":

    Ги на ситно!

    18:50 05.11.2026

  • 4 Овчар

    0 0 Отговор
    Най добре се съхранява във фризера..

    19:00 05.11.2026

  • 5 селянин

    0 0 Отговор
    Зелето се преточва до три дена след като е заложено , и не се пипа защото въздухът кото поема при точенето го прави с бяла пелена отгоре !

    19:01 05.11.2026