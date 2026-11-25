Необходими продукти:
- тиквички - 1 кг
- кафява захар - 700 г
- лимони - 2 бр.
- вода - 100 мл
Начин на приготвяне:
Тиквичките се измиват, по-дебелата кора се отстранява, ако е необходимо, а зеленчуците се нарязват на малки парчета с еднакъв размер.
Единият лимон се нарязва на тънки резени, след което на малки парченца. Семките се отстраняват, но кората се запазва заради аромата. От втория лимон се изстисква сокът. Тиквичките, захарта, лимоновите парченца и сокът се смесват и се оставят за 30 минути, за да започнат да отделят течност.
Сиропът се проверява върху студена чинийка
След добавянето на водата сместа се загрява на умерен огън. Когато заври, температурата се намалява, а образувалата се пяна се отстранява. Сладкото се вари без капак около 35-40 минути и се разбърква периодично, особено към края.
Тиквичките трябва да станат полупрозрачни, без да губят формата си. Готовността се проверява с капка сироп върху студена чинийка. Ако капката не се разтича бързо и при прокарване с лъжица остава ясна следа, сладкото може да се сваля от котлона. След охлаждането сиропът се сгъстява допълнително.
Стерилизирането е част от приготвянето
Бурканите и капачките се стерилизират във вряща вода за 10 минути. Горещото сладко се разпределя в топлите буркани, като до ръба се оставя около 1 см свободно пространство. Съдовете се затварят веднага и се обръщат върху капачките за 5 минути.
След пълното изстиване сладкото се съхранява на хладно и тъмно място. Отвореният буркан се прибира в хладилник и се използва до три седмици. Подходящо е за сервиране с препечен хляб, палачинки, кисело мляко или меки сирена.
Източник: recepti.gotvach.bg
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