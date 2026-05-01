"Космическо" саке беше продадено за близо 600 000 евро

Саке в малка бутилка, произведено от смес, ферментирала в космоса, беше продадено за близо 600 000 евро, предаде АФП, позовавайки се на известна японска компания, която вече мечтае един ден да може да произвежда популярното питие на Луната.

„Дасай" (Dassai) - известен производител на саке в Япония, обедини усилия с японската аерокосмическа и инженерна група „Мицубиши хеви индъстрис" (Mitsubishi Heavy Industries), за да проектира специализирано оборудване за варене и да го изпрати на Международната космическа станция (МКС) заедно с необходимите съставки за сакето, пише БТА.

Процесът на алкохолна ферментация е протекъл през ноември в съоръжения на МКС, които възпроизвеждат лунната гравитация, посочват двете компании в съвместно съобщение.

След това мацерацията (материал, който се оставя в течност за определен период от време, за да се извлекат ароматите и вкусовете) е изпратена обратно на Земята през февруари и през март е преработена в Япония в 116 милилитра саке - типична японска алкохолна напитка, получена чрез ферментация на ориз.

Напитката е пресипана в бутилка от 100 милилитра, която е продадена на частно лице за 110 милиона йени (587 000 евро), включително и данъците. Купувачът е пожелал да запази анонимност.

Останалите 16 милилитра са използвани за дегустационни тестове. Те са показали, че напитката „има изразена киселинност и предлага силен и добре балансиран вкус на саке", каза пред АФП говорителка на „Дасай".

Постъпленията от продажбата ще бъдат дарени в подкрепа на усилията на Япония в областта на космическото развитие, посочват двете компании. „Този резултат експериментално доказва, че производството на саке е възможно дори в условията на лунна гравитация, като се използва процес, сравним с този на Земята", добавят те.

„Дасай" вече мечтае до 2050 г. да може да вари саке на Луната, за да „подобри качеството на живот на бъдещите лунни жители".