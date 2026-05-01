"Космическо" саке беше продадено за близо 600 000 евро

1 Май, 2026 12:38 645 6

Алкохолът е бил приготвен от ферментирала в космоса смес

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Саке в малка бутилка, произведено от смес, ферментирала в космоса, беше продадено за близо 600 000 евро, предаде АФП, позовавайки се на известна японска компания, която вече мечтае един ден да може да произвежда популярното питие на Луната.

„Дасай" (Dassai) - известен производител на саке в Япония, обедини усилия с японската аерокосмическа и инженерна група „Мицубиши хеви индъстрис" (Mitsubishi Heavy Industries), за да проектира специализирано оборудване за варене и да го изпрати на Международната космическа станция (МКС) заедно с необходимите съставки за сакето, пише БТА.

Процесът на алкохолна ферментация е протекъл през ноември в съоръжения на МКС, които възпроизвеждат лунната гравитация, посочват двете компании в съвместно съобщение.

След това мацерацията (материал, който се оставя в течност за определен период от време, за да се извлекат ароматите и вкусовете) е изпратена обратно на Земята през февруари и през март е преработена в Япония в 116 милилитра саке - типична японска алкохолна напитка, получена чрез ферментация на ориз.

Напитката е пресипана в бутилка от 100 милилитра, която е продадена на частно лице за 110 милиона йени (587 000 евро), включително и данъците. Купувачът е пожелал да запази анонимност.

Останалите 16 милилитра са използвани за дегустационни тестове. Те са показали, че напитката „има изразена киселинност и предлага силен и добре балансиран вкус на саке", каза пред АФП говорителка на „Дасай".

Постъпленията от продажбата ще бъдат дарени в подкрепа на усилията на Япония в областта на космическото развитие, посочват двете компании. „Този резултат експериментално доказва, че производството на саке е възможно дори в условията на лунна гравитация, като се използва процес, сравним с този на Земята", добавят те.

„Дасай" вече мечтае до 2050 г. да може да вари саке на Луната, за да „подобри качеството на живот на бъдещите лунни жители".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз съм веган

    1 2 Отговор
    А в Бензиностанцията още са на одеколон

    12:51 01.05.2026

  • 2 нннн

    3 0 Отговор
    600 000 без акциз и платени данъци. Ако е в България, цената ще скочи на няколко милиона.

    12:56 01.05.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    на МКС има ли казани за ракия?

    Коментиран от #6

    13:12 01.05.2026

  • 4 не знам какво му харесват

    3 0 Отговор
    Аз има саке, донесено от Япония през 2005 г. Това е второта бутилка, първата като я отворихме и никой повече не искаше да пия тая бълвоч. Има вкус на прокиснало бяло вино и нищо повече. Та това саке моето е вече музеен експонат.

    13:51 01.05.2026

  • 5 Радиационно саке

    0 0 Отговор
    продадено за радиационната космическа цена от 600000. Списвачката, не са ли те учили в училище, че в българския език, нулите не се отделят по три, както в западналия запад? Да не си представителка на Pомската империя? 🤦

    14:05 01.05.2026

  • 6 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Само джибрето са карали изкосмоса- варили са го на земята.В бъдеще- у всеки кратер- казан- за подобряване качеството на живот на жителите на луната.Помислено е...

    14:15 01.05.2026