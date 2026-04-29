Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле

Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле

29 Април, 2026 07:45 874 12

Ако саламурата е хванала пяна, прецедете я

Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Останалото от зимата кисело зеле не трябва да се изхвърля. То може да се съхрани успешно за месеци напред или да се преработи в много вкусни ястия. Най-добрите методи включват стерилизация, замразяване или готвене.

Ето най-добрите начини да се "отървете" от него правилно:

Консервиране за лятото (дълготрайно)

Стерилизация в буркани (сигурен метод): Нарежете зелето или отделете цели листа за сърми. Натъпчете ги плътно в буркани, заливайки със зелевия сок (саламурата), докато покрие зелето. Затворете с нови капачки и варете бурканите 5-10 минути след завирането, за да се вакуумират. Така приготвено, зелето издържа 1-2 години.

Съхранение без варене:

Нарязаното зеле се тъпче много здраво в буркани, залива се със саламура и се съхранява в хладно помещение (мазе, хладилник).

Замразяване: Нарежете зелето, изцедете го добре и го разпределете в пликове за фризер на порции. Замразеното кисело зеле е чудесно за готвене на сарми или яхнии по-късно.

Ако не искате да консервирате, пригответе ястия, които ще изразходват по-големи количества

Примерно: Класическо свинско (или пилешко) с кисело зеле; Зелеви сарми с кайма и ориз; Зеле с ориз и сушени сливи; Добруджанска зелева манджа: Проста селска гозба, Орзо (арпа фиде) с кисело зеле и бекон.

Какво да правим със зелевия сок (чорба)

Сокът може да се замрази в бутилки или кутийки за лед, за да се ползва за супи или готвене през пролетта.

Можете и да го стерилизирайте в буркани, за да го имате за пиене или за туршии.

Ако зелето е започнало да омеква, измийте го добре, нарежете го и го сгответе веднага.

Ако саламурата е хванала пяна, прецедете я, преварете я и след охлаждане върнете обратно в бидона, като притиснете добре зелето.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  мразя кисело зеле

    2 7 Отговор
    няма как да има кисело зеле и вкусни манджи в едно изречение!

    07:56 29.04.2026

  • 3 Венелина мизерницата

    2 1 Отговор
    Аз ще си го хапна скиснало киселото зеле

    07:57 29.04.2026

  • 4 Запознат

    0 0 Отговор
    Българските жени сте таратайки и това е много радостно 🤭🤭🤭🤭🥳🥳🥳🐐🐐🐐🐐🥳🤭

    07:58 29.04.2026

  • 5 Оля куртанова

    0 0 Отговор
    Арабите от близкия изток Алжир и Сирия имат по сладко мляко от българите.. дюнерджиите специално.. 🤭🥳🤭🥳🥳🤭🥳

    08:06 29.04.2026

  • 6 Стига

    1 0 Отговор
    с тия смрадни !

    08:12 29.04.2026

  • 7 куку

    1 0 Отговор
    не изхвърляте, нека да мирише на умряло..така и така ядем неизхъвърлено от европейци месо и др.превъзходни продукти..може да го пазите в бутилките 10 години, все още в мазите има такива реликви от соца..

    08:12 29.04.2026

  • 8 стига бан

    2 0 Отговор
    - Скъпа, ако замина в командировка, ти какво ще правиш?
    - Ами, каквото и ти!
    - Ааа, тогава няма да ходя!

    08:14 29.04.2026

  • 9 Коч Петра

    0 0 Отговор
    Я съм си замразила 60 литра и си размръзвам и сръбкам по една чаша дневно.

    08:15 29.04.2026

  • 10 Оля куртанова

    0 0 Отговор
    Полицаи и охрани от 166 и те имат много сладко мляко 🥳🤭🥳🤭🐐

    08:15 29.04.2026

  • 11 Мъж

    0 1 Отговор
    Слугите на сатаната ще ви направя сами да си говорите

    08:16 29.04.2026

  Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    "Сокът може да се замрази в бутилки"???
    Така ще научите един основен закон от физиката -
    че при замръзване течностите се разширяват и бутилките се чупят...

    08:18 29.04.2026