Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле

Останалото от зимата кисело зеле не трябва да се изхвърля. То може да се съхрани успешно за месеци напред или да се преработи в много вкусни ястия. Най-добрите методи включват стерилизация, замразяване или готвене.

Ето най-добрите начини да се "отървете" от него правилно:

Консервиране за лятото (дълготрайно)

Стерилизация в буркани (сигурен метод): Нарежете зелето или отделете цели листа за сърми. Натъпчете ги плътно в буркани, заливайки със зелевия сок (саламурата), докато покрие зелето. Затворете с нови капачки и варете бурканите 5-10 минути след завирането, за да се вакуумират. Така приготвено, зелето издържа 1-2 години.

Съхранение без варене:

Нарязаното зеле се тъпче много здраво в буркани, залива се със саламура и се съхранява в хладно помещение (мазе, хладилник).

Замразяване: Нарежете зелето, изцедете го добре и го разпределете в пликове за фризер на порции. Замразеното кисело зеле е чудесно за готвене на сарми или яхнии по-късно.



Ако не искате да консервирате, пригответе ястия, които ще изразходват по-големи количества

Примерно: Класическо свинско (или пилешко) с кисело зеле; Зелеви сарми с кайма и ориз; Зеле с ориз и сушени сливи; Добруджанска зелева манджа: Проста селска гозба, Орзо (арпа фиде) с кисело зеле и бекон.

Какво да правим със зелевия сок (чорба)

Сокът може да се замрази в бутилки или кутийки за лед, за да се ползва за супи или готвене през пролетта.

Можете и да го стерилизирайте в буркани, за да го имате за пиене или за туршии.

Ако зелето е започнало да омеква, измийте го добре, нарежете го и го сгответе веднага.

Ако саламурата е хванала пяна, прецедете я, преварете я и след охлаждане върнете обратно в бидона, като притиснете добре зелето.