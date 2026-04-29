Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле

Останалото от зимата кисело зеле не трябва да се изхвърля. То може да се съхрани успешно за месеци напред или да се преработи в много вкусни ястия. Най-добрите методи включват стерилизация, замразяване или готвене.
Ето най-добрите начини да се "отървете" от него правилно:
Консервиране за лятото (дълготрайно)
Стерилизация в буркани (сигурен метод): Нарежете зелето или отделете цели листа за сърми. Натъпчете ги плътно в буркани, заливайки със зелевия сок (саламурата), докато покрие зелето. Затворете с нови капачки и варете бурканите 5-10 минути след завирането, за да се вакуумират. Така приготвено, зелето издържа 1-2 години.
Съхранение без варене:
Нарязаното зеле се тъпче много здраво в буркани, залива се със саламура и се съхранява в хладно помещение (мазе, хладилник).
Замразяване: Нарежете зелето, изцедете го добре и го разпределете в пликове за фризер на порции. Замразеното кисело зеле е чудесно за готвене на сарми или яхнии по-късно.
Ако не искате да консервирате, пригответе ястия, които ще изразходват по-големи количества
Примерно: Класическо свинско (или пилешко) с кисело зеле; Зелеви сарми с кайма и ориз; Зеле с ориз и сушени сливи; Добруджанска зелева манджа: Проста селска гозба, Орзо (арпа фиде) с кисело зеле и бекон.
Какво да правим със зелевия сок (чорба)
Сокът може да се замрази в бутилки или кутийки за лед, за да се ползва за супи или готвене през пролетта.
Можете и да го стерилизирайте в буркани, за да го имате за пиене или за туршии.
Ако зелето е започнало да омеква, измийте го добре, нарежете го и го сгответе веднага.
Ако саламурата е хванала пяна, прецедете я, преварете я и след охлаждане върнете обратно в бидона, като притиснете добре зелето.
Така ще научите един основен закон от физиката -
че при замръзване течностите се разширяват и бутилките се чупят...
