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Новата седмица започна с магнитна буря и смущения

Новата седмица започна с магнитна буря и смущения

5 Октомври, 2026 12:28 534 1

  • слънчеви изригвания-
  • магнитна буря-
  • слънце-
  • седмица

Магнитната буря е умерена и няма заплаха за метеочувствителните хора на този етап

Новата седмица започна с магнитна буря и смущения - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Магнитното поле на Земята остава неспокойно на 5 октомври, след няколко дни на засилена слънчева активност. В ранните часове геомагнитният индекс Kp достигна стойност около 5, което означава слаба магнитна буря от клас G1.

Причината идва от Слънцето. Още на 3 октомври до Земята достигна изхвърляне на коронална маса, последвано от бърз поток слънчев вятър. На 4 октомври той засили смущенията в земното магнитно поле до категория G2, а ефектът продължава да се усеща и днес.

Макар изразът „магнитна буря“ да звучи тревожно, настоящата ситуация не е извънредна. G1 е най-ниската степен по петстепенната скала за геомагнитни бури на американската NOAA, докато G2 се определя като умерена буря.

При подобна активност могат да се появят по-ярки полярни сияния и да има леки смущения в работата на някои спътници, навигационни системи и електропреносни мрежи. За повечето хора явлението преминава незабелязано.

Любопитното е, че по-силната фаза на настоящия епизод всъщност беше на 4 октомври, когато Kp достигна стойности около 6. На 5 октомври активността продължава, но към момента няма данни за преминаване към силна или екстремна геомагнитна буря.

Слънцето все още се намира в активен период от своя приблизително 11-годишен цикъл, затова подобни събития не са изненадващи. Това обаче не означава, че целият октомври непременно ще бъде месец на магнитни бури.

Учените могат сравнително добре да проследят случващото се на Слънцето, но точната сила на геомагнитната буря често става ясна едва когато потокът от слънчеви частици се приближи до Земята. Затова дългосрочните календари, които предварително посочват „опасни дни“ с магнитни бури за целия месец, трябва да се приемат предпазливо.

Към 5 октомври прогнозата остава сравнително спокойна: Земята преминава през период на повишена геомагнитна активност, но няма основания за тревога. По-интересният ефект може да бъде в небето, където при подходящи условия слънчевата активност увеличава шансовете за наблюдение на полярно сияние на по-ниски географски ширини от обичайното.


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  • 1 селянин със цървули

    0 0 Отговор
    А па я се чуда,що ми се пие а не ми се работи??? Ама началника требва да ги знае тия изригвания и магнитни бури и да влезе на човек в положението??? А вместо това ме заплашва със уволнение????🫤🫤🫤🤣

    13:07 05.10.2026