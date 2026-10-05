Skydance - новото име на медийния гигант след сделката между Paramount и Warner Bros. Discovery

Новата компания, която ще бъде създадена след придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount, ще носи името Skydance, обяви главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън. Сделката за над 110 млрд. долара е на финалната права и се очаква да бъде приключена през следващите дни.

Името Skydance идва от продуцентската компания, основана от Елисън през 2006 г. Именно чрез Skydance Media той направи ключовата стъпка към контрола над Paramount, преди да насочи вниманието си към Warner Bros. Discovery.

Дейвид Елисън обясни в X, че изборът на ново корпоративно име цели да запази самостоятелната стойност на две от най-разпознаваемите марки в развлекателната индустрия.

„Искахме име, което да даде на обединената компания собствена идентичност, като същевременно позволи на Paramount и Warner Bros., както и на всички наши емблематични марки, да останат в центъра на вниманието“, заяви медийният предприемач. По думите му използването на Skydance като име на компанията майка означава, че нито Paramount, нито Warner Bros. ще бъде поставена в подчинена позиция след сливането.

Новата структура ще събере под един корпоративен покрив едни от най-ценните активи в световната развлекателна индустрия. Портфолиото включва филмовите студиа Paramount Pictures и Warner Bros., стрийминг платформите Paramount+ и HBO Max, както и голям набор от телевизионни канали, продукции и интелектуална собственост.

Сред активите на Warner Bros. Discovery са още HBO, CNN, Discovery и DC Studios, докато Paramount контролира марки като CBS, Nickelodeon, MTV и Comedy Central.

Сделката има значение и за бъдещето на някои от най-популярните филмови поредици в Холивуд. Warner Bros. разполага с франчайзи като „Harry Potter“, „Batman“ и други заглавия от вселената на DC, докато Paramount стои зад поредици като „Мисията невъзможна“, „Transformers“ и „Top Gun“.

Придобиването на Warner Bros. Discovery е поредната голяма стъпка на Дейвид Елисън в опита му да изгради медийна група, способна да се конкурира с Netflix, Disney и другите глобални играчи в стрийминг индустрията.

Елисън е син на съоснователя на Oracle Лари Елисън, един от най-богатите технологични предприемачи в света. Семейството участва финансово в разрастването на медийния бизнес на Дейвид Елисън, включително в сделките около Paramount.

Битката за Warner Bros. Discovery премина през няколко обрата. Netflix първоначално постигна споразумение за придобиване на студийния и стрийминг бизнес на компанията. Paramount обаче продължи да преследва по-голяма сделка и в крайна сметка предложи повече за Warner Bros. Discovery като цяло, включително традиционните телевизионни активи. Така в обхвата на придобиването останаха и мрежи като CNN, което значително увеличи както размера, така и стратегическото значение на сделката.

Според ДПА стойността на придобиването надхвърля 110 млрд. долара, превръщайки го в една от най-големите сделки в историята на развлекателния сектор.

След финализирането Skydance ще бъде корпоративното име на обединената група, но Paramount и Warner Bros. ще продължат да съществуват като отделни марки. Това позволява на новото ръководство да запази десетилетия натрупана разпознаваемост, докато изгражда нова обща корпоративна структура.

Сделката идва в момент, когато традиционните холивудски студиа са под силен натиск да намаляват разходите и едновременно с това да инвестират милиарди в съдържание за глобалния стрийминг пазар. Обединението под Skydance ще даде на Дейвид Елисън значително по-голям каталог от филми, сериали, телевизионни канали и глобални франчайзи в конкуренцията за зрители.