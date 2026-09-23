„Paramount“ преодоля ключова пречка пред мегасделката за „Warner Bros.“

„Парамаунт“ постигна споразумение с 12 американски щата по антитръстовия иск срещу придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“, премахвайки едно от последните големи препятствия пред сделката, която ще прекрои Холивуд и глобалния стрийминг пазар.

Споразумението все още трябва да получи съдебно одобрение. Ако сделката бъде финализирана, под контрола на ръководената от Дейвид Елисън компания ще се окажат някои от най-разпознаваемите марки в развлекателния бизнес – „Парамаунт Пикчърс“, „Уорнър Брос“, HBO, CNN и CBS, както и стрийминг платформите HBO Max и Paramount+. „Парамаунт“ оценява капитала на „Уорнър Брос Дискавъри“ на 81 млрд. долара, а общата стойност на сделката с включен дълг достига около 110 млрд. долара.

В замяна на прекратяването на делото „Парамаунт“ поема петгодишни ангажименти за увеличаване на филмовата продукция и за най-малко 1,5 млрд. долара допълнителни инвестиции в снимането на филми в САЩ. Компанията трябва да реализира по 30 филма годишно през първите две години и по 32 през следващите три, както и да осигурява разпространение на поне четири независими продукции годишно.

Предвиден е и фонд от 25 млн. долара за придобиване на независими филми. При неизпълнение на договорения производствен минимум компанията може да бъде принудена да се раздели с „Мирамакс“ и да внесе 30 млн. долара в здравни и пенсионни фондове, свързани с профсъюзите.

Особено чувствителен остава въпросът за работните места. След приключването на сделката „Парамаунт“ очаква над 6 млрд. долара икономии от интеграцията на двете компании, включително чрез премахване на дублиращи се дейности. Като част от споразумението ще бъде създаден фонд от 47,5 млн. долара за обучение и професионално развитие на служители, засегнати от преструктурирането. Компанията се ангажира също да спазва действащите колективни трудови договори.

Сделката има пряко значение и за потребителите. В продължение на пет години „Парамаунт“ ще трябва да води отделни преговори за разпространението на основните кабелни канали на двете медийни групи. Мярката цели да ограничи възможността огромното портфолио на обединената компания да бъде използвано за повишаване на цените. Анализатори обаче предупреждават, че концентрацията на толкова много съдържание и платформи в една компания може в дългосрочен план да намали конкуренцията.

Друг ключов въпрос е бъдещето на CNN и CBS News. Споразумението предвижда създаването на петчленен съвет от опитни журналисти, който да следи за редакционната независимост на двете новинарски организации. Ефективността на този механизъм вече предизвиква спорове, тъй като според медийни експерти правомощията на съвета са ограничени и крайният корпоративен контрол остава в ръцете на ръководството на „Парамаунт“.

Мегасделката вече получи регулаторно одобрение в редица ключови пазари, включително Европейския съюз и Великобритания. Ако бъде окончателно завършена, тя ще събере под един корпоративен покрив две от най-старите холивудски студиа и огромни библиотеки от заглавия и франчайзи – от вселената на DC, „Хари Потър“ и HBO до „Мисията невъзможна“, „Стар Трек“ и други марки на „Парамаунт“. Така сделката се очертава не просто като поредното холивудско сливане, а като една от най-мащабните промени в структурата на световната развлекателна индустрия през последните години.