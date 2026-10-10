Бившият шеф на Warner Bros. Discovery изчезна след сделката с Paramount

Дейвид Заслав се е оттеглил от публичното пространство след приключването на сделката между Paramount и Warner Bros. Discovery, от която бившият ръководител на медийната група е получил повече от 606 млн. долара. Според Page Six Заслав е напуснал Лос Анджелис и за известно време няма да бъде лесно откриваем.

„Той е на почивка, извън града сега. Определено ще бъде извън полезрението за известно време“, е заявил пред изданието анонимен източник, запознат с обстановката около бившия президент и главен изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery.

Оттеглянето на Заслав идва дни след като Paramount приключи придобиването на Warner Bros. Discovery. Сделката беше финализирана на 6 октомври 2026 г. и е оценена на 111 млрд. долара, включително поетия дълг. Обединената компания вече работи под името Skydance, а начело застана Дейвид Елисън.

Източници твърдят още, че в сряда Дейвид Заслав е изпратил имейл до приятели и колеги, с който ги е информирал за новите си координати за контакт. Не е ясно дали той ще запази официална роля в новата структура или ще остане извън ежедневното управление на компанията.

В Лос Анджелис се очаква парти по повод приключването на сливането, но според публикацията Заслав няма да присъства. Елисън вече представи новата компания пред медиите и инвеститорите, докато бившият ръководител на Warner Bros. Discovery е започнал почивка извън града.

След продажбата в медийните среди се обсъжда дали това е последният ход на Заслав в Холивуд. Един от възможните му пътища е ново партньорство с Джон Малоун – кабелния пионер и негов бивш ментор, с когото според източници двамата все още поддържат ежедневен контакт чрез съобщения.

Малоун е съветвал Заслав при договарянето на възнаграждението му от 51,9 млн. долара за 2024 г., както и по време на преговорите около телевизионните права за Националната баскетболна асоциация.

Дейвид Заслав се премести от Ню Йорк в Лос Анджелис, след като пое управлението на Warner Bros. Discovery. Той придоби и Woodland – известно имение, което преди е било дом на холивудския продуцент Робърт Евънс. Според запознати Заслав не планира да продава имота.

Засега няма публично обявено решение за следващата му професионална роля. Потвърдено е единствено, че управлението на обединената компания вече е в ръцете на Елисън, а Заслав е напуснал ръководния пост след приключването на сделката.