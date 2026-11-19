SkyShowtime ще прекрати дейността си в България и още 21 европейски пазара в края на 2027 г. Решението е взето от собствениците Comcast и Skydance след преглед на стратегическите възможности за бъдещето на съвместното дружество, съобщи американското издание TheWrap.

Услугата ще продължи да работи до края на 2027 г. Засега обаче няма обявена точна дата, на която платформата ще спре да приема абонати и да предоставя съдържание във всяка отделна държава, включително България. Не е ясно и дали потребителите ще получат възможност да преминат към друга услуга или как ще бъдат разпределени заглавията от каталога.

Загуба от 543,7 млн. евро за 2024 г.

SkyShowtime е достигнала почти 10 милиона абонати и работи на 22 европейски пазара, но не успява да излезе на печалба. През 2024 г. компанията отчита оперативна загуба от 543,7 млн. евро при приходи от 275,1 млн. евро. Година по-рано загубата е 561,95 млн. евро, а приходите са 207,8 млн. евро.

За периода от ноември 2021 г. до декември 2022 г. платформата е регистрирала приходи от 133,25 млн. евро и загуба от 190,09 млн. евро. Така увеличаването на приходите и броя на потребителите не е довело до устойчив финансов резултат.

В съобщение до служителите бордът на директорите посочва: „От стартирането на SkyShowtime стрийминг пазарът претърпя значителни промени. Големите глобални платформи продължиха да разширяват мащаба си и да инвестират сериозно в съдържание, технологии и спорт.“

В същото съобщение се казва, че конкурентната среда прави все по-трудно за регионални услуги като SkyShowtime да постигнат мащаба, необходим за дългосрочен успех. „Въпреки отличната работа и отдадеността на екипа акционерите определиха прекратяването на дейността като най-подходящия път напред“, посочва бордът.

Какво ще стане с каталога и абонатите

Платформата обединява съдържание от Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios и Peacock. В каталога ѝ са заглавия като „Уикед“, „Миньоните“, „Гладиатор“, „Кралят на Тълса“, „Йелоустоун“, „Лендман“ и „МобЛенд“.

Няма официално решение дали част от тези филми и сериали ще бъдат прехвърлени към други стрийминг платформи, достъпни в България. Предстоят и консултации със служителите, като процедурата по закриването ще бъде съобразена със законодателството във всяка от засегнатите държави.

Главният изпълнителен директор Монти Сархан напуска компанията след четири години начело. Временното управление по време на прекратяването на дейността поема финансовият директор Марк Нийл.

Решението идва след промени в Холивуд

Закриването на SkyShowtime следва приключването на мащабното сливане между Paramount и Warner Bros. Discovery под контрола на Skydance. След сделката собствениците преразглеждат структурата на бизнеса и мястото на европейската стрийминг услуга в нея.

За потребителите в България непосредствена промяна няма да има. SkyShowtime ще продължи да функционира до края на 2027 г., докато не бъде определена конкретната дата за спиране и не бъдат обявени условията за абонатите.