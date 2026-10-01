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Съд одобри сделката на Paramount за Warner Bros. за $110 млрд.
  Тема: Икономика

Съд одобри сделката на Paramount за Warner Bros. за $110 млрд.

1 Октомври, 2026 05:22 488 1

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Решението премахва основната правна пречка пред сливането, което се очаква да приключи на 6 октомври. Компанията поема ангажименти за филмовото производство, кабелните канали и редакционната независимост.

Съд одобри сделката на Paramount за Warner Bros. за $110 млрд. - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски съд одобри споразумението между Paramount Skydance и коалиция от 12 щата, с което отпадна основната правна пречка пред придобиването на Warner Bros. Discovery за около 110 млрд. долара. Сделката се очаква да бъде финализирана на 6 октомври.

Федералният съдия Арасели Мартинес-Олгин одобри договореността от 21 септември между компанията и щатите, водени от Калифорния. Според агенция „Ройтерс“ тя е определила споразумението като „разумно фактическо и правно решение“ и е посочила, че възраженията срещу него не доказват нарушение на антитръстовото законодателство, което да налага отхвърлянето му.

Какви условия поема Paramount

Обединената компания трябва да пуска най-малко 30 филма годишно в американските кина в продължение на пет години. Тя се ангажира и с допълнителни разходи от 300 млн. долара годишно за филмова продукция в САЩ.

Парамаунт ще води отделни преговори за кабелните канали на двете компании, за да не се променя конкурентната среда при договарянето с операторите. Предвидено е и създаването на съвет от журналисти, който да наблюдава работата на CBS News и CNN.

Според прокуратурата на Калифорния петгодишното споразумение включва минимум 1,5 млрд. долара допълнителни инвестиции във филмово производство в САЩ и фонд от 47,5 млн. долара за обучение и професионално развитие на служители, засегнати от сливането. При неизпълнение на изискванията за броя на филмите компанията може да бъде принудена да продаде Miramax и да плаща санкции за всеки липсващ филм.

Щатите се опасяваха от ограничаване на конкуренцията

Калифорния и още 11 щата заведоха дело през юли с твърдението, че сделката може да намали избора за зрителите, да ограничи филмовото производство и да доведе до по-високи цени за кино и телевизионни услуги. Парамаунт отрече сделката да застрашава конкуренцията.

Министерството на правосъдието на САЩ по-рано приключи собственото си антитръстово разследване, като заяви, че придобиването не се очаква да навреди на конкуренцията при стрийминга, линейната телевизия или производството и разпространението на филми.

Част от щатските прокурори възразиха срещу постигнатото споразумение. Главният прокурор на Кънектикът Уилям Тонг заяви, че е настоявал CNN и CBS News да бъдат разделени, но това условие не е било включено във финалния договор.

Нови ръководители и обединени медийни активи

Парамаунт обяви, че Инон Крайц, главен изпълнителен директор на Mattel, ще стане съглавен изпълнителен директор на обединената компания заедно с Дейвид Елисън. Крайц ще се присъедини към ръководството на 5 октомври, ден преди очакваното приключване на сделката.

Придобиването ще събере под един собственик Paramount Pictures, CBS, стрийминг услугата Paramount+, HBO, CNN и други медийни активи на Уорнър Брос Дискавъри. Компаниите очакват сливането да донесе над 6 млрд. долара икономии, но подробностите за бъдещото преструктуриране и отражението му върху работните места остават предмет на отделни решения.

Източници: Ройтерс


САЩ
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  • 1 хахахаха

    0 0 Отговор
    а зеленски беснее с тия 110 милиарда можеше да си направи бункер с бяло като скруч мак дак някога на времето когато се къпеше в сторинки та и тов така щеше да плува бяло и да има и златна спалня златна баня и ред други златни стаи … а гия тръгнали да ги давт за някакви си сделки

    06:50 01.10.2026