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Откраднаха 210-килограмова книга с корица от Дали във Франция

Откраднаха 210-килограмова книга с корица от Дали във Франция

6 Октомври, 2026 10:43 672 3

  • салвадор дали-
  • кражба на произведение на изкуството-
  • франция-
  • иссуар-
  • апокалипсис

„Апокалипсис“ е създаден от 14 художници и писатели, а бронзовата му корица тежи около 150 килограма. Прокуратурата в Клермон-Феран разследва кражбата.

Откраднаха 210-килограмова книга с корица от Дали във Франция - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Книга с тегло около 210 килограма и бронзова корица, изработена от Салвадор Дали, е открадната от Центъра за съвременно изкуство в Иссуар, Франция. Кражбата е извършена през нощта между 4 и 5 октомври.

Прокуратурата в Клермон-Феран е започнала разследване и го е възложила на жандармерийската служба в града. В кратко съобщение институцията определя произведението като „изключително и уникално“.

Откраднатата книга е „Апокалипсис“ на Жозеф Форe. Тя е създадена по мотиви от „Откровението на Йоан Богослов“ между 1958 и 1961 г. В работата са участвали 14 художници и писатели, сред които Дали, Жан Кокто, Жан Жюно и Емил Чоран.

Бронзовата корица тежи 150 килограма

Книгата е оформена като произведение на изкуството, а не като обикновено печатно издание. Само бронзовата корица, създадена от Дали и украсена с благородни материали, тежи около 150 килограма. В разгънат вид произведението достига приблизително 150 метра.

При създаването му през 1958 г. стойността е била оценявана на 2 милиона франка. По-късно „Апокалипсис“ е бил представян на 146 изложби по света в периода между 1961 и 1972 г. Днес стойността му се оценява на няколко милиона евро, макар публично да не е обявена независима актуална експертиза.

Френският колекционер Кристиан Карутцос е придобил произведението през 2003 г. Той го е купил от собственици в Япония, за да не бъде продадено на части на търг. Книгата е била изложена в частния арт център в Иссуар.

Собственикът определя загубата като „наследството на Франция“

Кметът на Иссуар Бертран Баро заяви, че щетата е „неоценима“. По думите му това е „делото на един живот“, а собственикът е бил силно разстроен.

„Това е наследството на Франция, което е било откраднато“, е казал Карутцос според думите на кмета.

Засега не са обявени данни за задържани или за начина, по който тежкото произведение е изнесено от сградата. Разследването трябва да установи обстоятелствата около кражбата и да проследи къде се намира книгата.

Източник: rbc.ru


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 0 Отговор
    Който краде от народа , народа почва да краде от него..!

    10:46 06.10.2026

  • 2 Големия ще стъпче мишките

    3 0 Отговор
    Какво ви чака господ да ви е на помощ

    Коментиран от #3

    10:56 06.10.2026

  • 3 Кабала

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Големия ще стъпче мишките":

    Е кво толко,скука😂😂

    11:32 06.10.2026