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9 октомври 1981 г.: Франция отменя смъртното наказание, гилотината окончателно остава в историята
  Тема: Известни личности

9 октомври 1981 г.: Франция отменя смъртното наказание, гилотината окончателно остава в историята

9 Октомври, 2026 22:00 492 5

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  • франсоа митеран-
  • гилотина

Законът е представен от Робер Бадентер и е приет след остър парламентарен дебат. Последната екзекуция във Франция е извършена четири години по-рано

9 октомври 1981 г.: Франция отменя смъртното наказание, гилотината окончателно остава в историята - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 9 октомври 1981 г. Франция официално отменя смъртното наказание. Законът, представен от министъра на правосъдието Робер Бадентер, е подписан от президента Франсоа Митеран и слага край на вековната практика държавата да изпълнява смъртни присъди. Текстът е публикуван в „Официален вестник“ на 10 октомври.

Първият му член е кратък: „Смъртното наказание се отменя“. По-късно именно тази формулировка Бадентер определя като същината на закона.

Речта, която променя закона

На 17 септември 1981 г. Бадентер застава на трибуната на Националното събрание и произнася речта, превърнала се в един от знаковите политически моменти на Петата република. „Имам честта, от името на правителството на Републиката, да поискам от Националното събрание отмяната на смъртното наказание във Франция“, заявява министърът.

Той поставя акцента върху две тези – че смъртното наказание не доказва възпиращия си ефект и че никоя съдебна система не е напълно защитена от грешки. При необратима присъда една погрешна съдебна оценка не може да бъде поправена.

На 18 септември депутатите приемат законопроекта с 363 гласа срещу 117. Дванадесет дни по-късно Сенатът, в който десницата има силно представителство, одобрява текста със 160 гласа срещу 126. Така законът преминава през двете камари, въпреки че значителна част от френското общество продължава да подкрепя смъртното наказание.

Последната екзекуция е четири години по-рано

Франция не е извършвала екзекуция от 10 септември 1977 г. Тогава в Марсилия е гилотиниран Хамида Джандуби, осъден за убийство. Той остава последният човек, екзекутиран във Франция, и последната жертва на гилотината в Западна Европа.

До приемането на закона съдилищата продължават да произнасят смъртни присъди. Между последната екзекуция и отмяната на наказанието обаче няма ново изпълнение на присъда. Част от решенията са отменени при обжалване, а други осъдени получават помилване или наказанието им е заменено с доживотен затвор.

Като адвокат Бадентер вече е защитавал обвиняеми по дела, завършили със смъртни присъди. През 1977 г. той успява да спаси от гилотината Патрик Анри, чийто процес превръща адвоката в един от най-известните френски противници на смъртното наказание.

От законова промяна до конституционна забрана

Отмяната през 1981 г. превръща Франция в последната западноевропейска държава, отказала се от смъртното наказание. През 2007 г. забраната получава още по-висока правна защита, след като е включена в Конституцията чрез член 66-1: „Никой не може да бъде осъден на смърт“.

Така датата 9 октомври 1981 г. остава не само денят, в който Франция премахва гилотината от наказателното си право, но и повратна точка в продължилия десетилетия спор за границите на държавната власт и необратимостта на наказанието.

Източници: lemonde.fr, apnews.com


Франция
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  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Разрешете я еднократно за МАкарон!!

    22:06 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Има казуси, при които вината не може да се докаже обективно и съществува реална възможност да се издаде грешна присъда. Случвало се е, което е един от мотивите против смъртното наказание. В същото време има случаи, които са фрапиращи и доказателствата са безспорни. Не виждам причина за доказани масови убийци, за убийства по особено жесток начин, извършвани от психопати и примитиви, обществото да бъде снизходително.

    22:31 09.10.2026

  • 5 Тарикат

    0 0 Отговор
    Как ще изкарам още една прокълната година в това блато прокълнато българия не знам. Сигурно докато дойде ред да си събера багажа нищо няма да става от мен. Това е държава без никаква перспектива.

    22:47 09.10.2026