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Мата Хари: танцьорката, която Франция разстреля през 1917 г
  Тема: Известни личности

Мата Хари: танцьорката, която Франция разстреля през 1917 г

15 Октомври, 2026 15:30 1 228 10

  • мата хари-
  • шпионаж-
  • първа световна война-
  • франция-
  • нидерландия

На 15 октомври 1917 г. нидерландската танцьорка е осъдена за шпионаж. Повече от век по-късно остава спорно дали е била опасен агент или удобна изкупителна жертва

Мата Хари: танцьорката, която Франция разстреля през 1917 г - 1
Снимка: Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранната утрин на 15 октомври 1917 г. край крепостта във Венсен 41-годишната Мата Хари застава пред френски взвод. Само няколко месеца по-рано тя е била една от най-разпознаваемите жени в Европа – танцьорка, светска знаменитост и фигура, около която се движат дипломати, офицери и богати покровители.

Мата Хари е сценичното име на Маргарета Гертруда Зеле, родена на 7 август 1876 г. в Леуварден, Нидерландия. След неуспешен брак с нидерландския офицер Рудолф Маклауд тя започва професионално да танцува и изгражда образ на загадъчна артистка от далечния Изток. Името, което избира, означава „око на деня“ на малайски език.

Тя се появява на сцената с оскъдни, стилизирани костюми, бижута и движения, представяни като свещен танц от Java. Публиката приема образа, а Мата Хари го превръща в своя валута. В действителност тя е нидерландка и няма екзотичния произход, който внушава пред публиката. Именно разликата между истинската жена и създадената легенда по-късно прави случая ѝ толкова устойчив.

Арестът в Париж

След избухването на Първата световна война Мата Хари продължава да пътува между европейски столици и да поддържа отношения с представители на различни държави. Френските власти я арестуват в Париж на 13 февруари 1917 г. Обвинението е, че е работила за Германия и е предавала сведения, които могат да навредят на френската армия.

Процесът започва на 24 юли 1917 г. пред военен съд и се провежда при закрити врата. След два дни Мата Хари е призната за виновна в шпионаж и сътрудничество с врага. Жалбата ѝ е отхвърлена, а молбата за помилване не е уважена от президента Раймон Поанкаре. На 15 октомври присъдата е изпълнена във Венсен.

Делото се развива в момент, когато Франция е разтърсена от тежки военни загуби, вътрешни скандали и бунтове в армията. Образът на красивата чужденка с връзки сред офицери лесно се превръща в символ на морална и военна заплаха. Години по-късно прокурорът Андре Морне, участвал в процеса, прави необичайно признание: „Нямаше за какво да се бие котка.“

Шпионка или удобна жертва

Съдът я осъжда като германска шпионка, но доказателствата за нанесени от нея реални военни щети остават спорни. Френски и британски архиви не показват, че Мата Хари е предала на Германия информация с решаващо значение за хода на войната. Британският национален архив отбелязва и разминаванията в оценките за нейната вина.

Една от версиите е, че тя е приела да сътрудничи на френското разузнаване, за да получи разрешение да пътува и да се среща с руския офицер Вадим Маслов. По-късно контактите ѝ с германски представители са използвани като доказателство срещу нея. Историците спорят дали е била съзнателен двоен агент, неопитен посредник или жена, попаднала в центъра на по-голяма разузнавателна игра.

През 1930 г. Германия я оневинява, но това не заличава присъдата, произнесена във Франция. Делото остава без окончателен отговор на най-важния въпрос: каква информация действително е предала Мата Хари и на кого. След смъртта ѝ името ѝ започва да означава не просто шпионка, а самия архетип на съблазнителната жена, която се движи между любовта, сцената и тайните служби.

Източници: washingtonpost.com, history.com, nationalgeographic.fr


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Напиши нещо и за Мадам Помпадур

    15:33 15.10.2026

  • 2 !!!?

    7 7 Отговор
    Мата Хари...Митрофанова на Мистър Кеш !!!?

    15:35 15.10.2026

  • 3 Бялджип

    20 0 Отговор
    Не са я разстреляли успешно. Преди няколко години успя да се вмъкне в спалнята на Боко Тулупа и да заснеме чекмеджета с пачки пари, злато, пистолети и презервативи. Факт, потърпевшия сам го потвърди.

    15:35 15.10.2026

  • 4 Настопроценти

    3 1 Отговор
    Мата Хари не е трябвало да бъде убивана! Можели са да я изпратят на някой източен остров. Такава хубавица е била,че мъжете са се разтрепервали,като са я виждали.

    Коментиран от #9

    15:38 15.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Тя една Хата Мари снимА "Баце нанка"❗
    Шпионски скандал без последствия...
    за Баце. А за Хата Мари .... нищо не се чу❗

    15:40 15.10.2026

  • 6 Тарикат

    2 0 Отговор
    Наприха ме на маймуна

    15:41 15.10.2026

  • 7 Десятка спатия

    3 0 Отговор
    Статията май е предупреждение към някого, към кого?

    15:43 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоалетна Хартия

    2 0 Отговор
    Айййй, от кога компаньонка е обида, че да триете??!!

    16:20 15.10.2026