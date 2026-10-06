Джеймс Гън преди премиерата на новия "Супермен": Вече пиша следващия си филм

Режисьорът и ръководител на DC Studios Джеймс Гън вече работи по сценария на следващия си филм, въпреки че „Superman: Man of Tomorrow“ все още е в постпродукция. Продължението с Дейвид Коренсует като Супермен трябва да излезе по кината на 9 юли 2027 г.

Джеймс Гън разкри новината в Threads, след като фен го попита дали е готов да започне работа по следващия си филм. „Вече съм се захванал. Трябваше да правя нещо, докато чаках монтажната версия“, отговори режисьорът.

Гън не разкри заглавието или героите в новия проект, нито потвърди дали той ще бъде част от разрастващата се киновселена на DC.

Междувременно режисьорът съобщи, че първата цялостна монтажна версия на „Superman: Man of Tomorrow“ вече е готова. Снимките на супергеройския филм приключиха през август.

„Superman: Man of Tomorrow“ е продължение на „Superman“ от 2025 г., като американският актьор Дейвид Коренсует отново влиза в ролята на Кларк Кент и Супермен.

Този път неговият герой ще бъде принуден да работи заедно с дългогодишния си противник Лекс Лутър, изигран от британския актьор Никълъс Холт. Двамата трябва да се изправят срещу по-голяма обща заплаха в лицето на свръхинтелигентния злодей Брейниак, поверен на германския актьор Ларс Айдингер.

Американската актриса Рейчъл Броснахан се завръща като журналистката Лоис Лейн, а Скайлър Джизондо отново ще бъде Джими Олсън. В актьорския състав се завръщат още Сара Сампайо като Ив Тешмахер, Изабела Мърсед като Хоукгърл, Нейтън Филиън като Зеления фенер Гай Гарднър и Еди Гатеги като Мистър Терифик.

Австралийската актриса Мили Алкок отново ще се появи като братовчедката на Супермен Кара Зор-Ел, след като получи собствен филм като Супергърл.

„Superman: Man of Tomorrow“ ще разшири връзките и с телевизионната част на новата вселена на DC. Аарън Пиер трябва да направи филмовия си дебют като Зеления фенер Джон Стюарт, след като персонажът му бъде представен в сериала „Lanterns“ на HBO Max.

Освен сценарист и режисьор на филмите за Супермен, Джеймс Гън ръководи DC Studios заедно с продуцента Питър Сафран от 2022 г. Двамата отговарят за общата посока на филмовите и телевизионните продукции по героите на DC.

В интервю за Variety Джеймс Гън определи Питър Сафран като човека, който поддържа организационната страна на студиото и координацията между отделните подразделения.

„Това, което споделяме, е истинска любов към тези герои. Знаем каква привилегия е да участваме в оформянето на начина, по който хората ги възприемат днес, и приемаме тази отговорност сериозно“, заяви режисьорът.

Засега Джеймс Гън пази в тайна какъв ще бъде следващият филм, който пише. Работата по него обаче вече е започнала повече от девет месеца преди планираната премиера на „Superman: Man of Tomorrow“ през юли 2027 г.