Брендън Фрейзър се завърна на снимачната площадка на „Мумията“

Шапката на Рик О’Конъл отново е на снимачната площадка. Брендън Фрейзър се завърна към една от най-известните си роли за четвъртия филм от поредицата „Мумията“, като е бил забелязан по време на снимките в Лондон. Актьорът не е играл безстрашния авантюрист от 18 години, след последната част от оригиналната трилогия.

Завръщането му идва заедно с това на Рейчъл Вайс, която отново е в ролята на Евелин О’Конъл. Първите кадри от снимачната площадка показаха Вайс в костюм, близък до визията на героинята от първите два филма. Според американското издание ComicBook.com Фрейзър вече е бил заснет в Лондон в образа на Рик, а по-късно от снимачната площадка се появиха и кадри с Вайс.

Фрейзър и Вайс отново са в центъра на историята

Новата продукция ще събере отново екранната двойка, която оглави „Мумията“ от 1999 г. и „Мумията се завръща“ от 2001 г. В третия филм, „Мумията: Гробницата на императора дракон“, ролята на Евелин беше изпълнена от Мария Бело, докато Фрейзър остана в образа на Рик.

Към двамата се присъединява и Джон Хана като Джонатан Карнахан. Режисьори на новия филм са Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Жилет, познати като тандема Radio Silence, а сценарият е написан от Дейвид Когешъл. Universal Pictures е продуцент и разпространител на продукцията.

„Ще съберем отново групата“

Фрейзър потвърди завръщането си още през пролетта, когато говори за подготовката си за новия екшън филм. „Ще съберем отново групата. Това е единственият начин“, каза актьорът в телевизионното шоу на Джими Фалън. Той допълни, че иска да даде на публиката това, което феновете са очаквали повече от две десетилетия.

„Мумията 4“ ще бъде първият екшън филм на Фрейзър от години. През 2023 г. той спечели „Оскар“ за главна мъжка роля за драмата „Кит“, а след това участва и във филми като „Убийците на цветната луна“ и „Наемно семейство“. За подготовката си за новата роля актьорът каза: „Правя всичко възможно да вкарам това 57-годишно тяло във форма.“

Снимките на филма започнаха през септември 2026 г. Подробностите за сюжета се пазят в тайна, но първите кадри подсказват, че продукцията ще върне героите и визуалния дух от ранните филми. Премиерата е насрочена за 15 октомври 2027 г.

Източник: Variety