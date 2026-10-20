Фънки влиза в ролята на режисьор в нова театрална пиеса

На сцената Димитър Ковачев е познат като Фънки, но в следващото си театрално предизвикателство музикантът ще застане и от другата страна на прожекторите. Той се подготвя за ролята на режисьор в новата пиеса на драматурга Елин Рахнев „Ако Роналдо беше Чехов“.

Репетициите започват в Хасково, а премиерата е планирана за 15 или 16 ноември. Постановката събира Фънки с Тончо Токмакчиев, Димитър Баненкин и Мая Бежанска.

Фънкарят вече има сценичен опит със спектакъла „Веселата карета“. След участието си в него той продължава работата си в театъра и все по-често говори за себе си като за „сериозен актьор“.

Новата постановка обаче му дава различна задача. Освен че ще бъде част от актьорския състав, Фънки ще се превъплъти в режисьор. В репетиционния процес той спазва указанията и подхожда дисциплинирано към работата, като според информацията за постановката научава репликите си без затруднения, информира Марица.

Познатият му директен изказ няма да бъде напълно оставен извън спектакъла. Екипът е предвидил възможност за пиперливи импровизации по време на представленията, без това да променя основната подготовка на постановката.

Фънки определя колегите си като успешен екип и не поставя акцент върху отличията. За него водещи са творческият процес и възможността да се занимава с ново за него изкуство.