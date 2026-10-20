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Фънки влиза в ролята на режисьор в нова театрална пиеса
  Тема: Известни личности

Фънки влиза в ролята на режисьор в нова театрална пиеса

20 Октомври, 2026 12:58 541 12

  • фънки-
  • димитър ковачев-
  • елин рахнев-
  • театър-
  • хасково-
  • режисьор

Димитър Ковачев ще участва в постановката на Елин Рахнев „Ако Роналдо беше Чехов“. Премиерата е планирана за 15 или 16 ноември

Фънки влиза в ролята на режисьор в нова театрална пиеса - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На сцената Димитър Ковачев е познат като Фънки, но в следващото си театрално предизвикателство музикантът ще застане и от другата страна на прожекторите. Той се подготвя за ролята на режисьор в новата пиеса на драматурга Елин Рахнев „Ако Роналдо беше Чехов“.

Репетициите започват в Хасково, а премиерата е планирана за 15 или 16 ноември. Постановката събира Фънки с Тончо Токмакчиев, Димитър Баненкин и Мая Бежанска.

Фънкарят вече има сценичен опит със спектакъла „Веселата карета“. След участието си в него той продължава работата си в театъра и все по-често говори за себе си като за „сериозен актьор“.

Новата постановка обаче му дава различна задача. Освен че ще бъде част от актьорския състав, Фънки ще се превъплъти в режисьор. В репетиционния процес той спазва указанията и подхожда дисциплинирано към работата, като според информацията за постановката научава репликите си без затруднения, информира Марица.

Познатият му директен изказ няма да бъде напълно оставен извън спектакъла. Екипът е предвидил възможност за пиперливи импровизации по време на представленията, без това да променя основната подготовка на постановката.

Фънки определя колегите си като успешен екип и не поставя акцент върху отличията. За него водещи са творческият процес и възможността да се занимава с ново за него изкуство.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Една жена

    12 0 Отговор
    Тоя ме е гнус да го гледам

    Коментиран от #12

    13:02 20.10.2026

  • 2 Една жена

    12 0 Отговор
    Тоя ме е гнус да го гледам

    13:03 20.10.2026

  • 3 езоп

    11 0 Отговор
    това шега ли е ???
    Първи април е все още далеч.
    А и тоз тъп гьон да е режисьор-ЪБсурд!!!!
    Навярно е наложен от арменеца Маги

    13:03 20.10.2026

  • 4 газо

    12 0 Отговор
    Този плондир, не става за друго, освен да изиграе Шрек.

    13:04 20.10.2026

  • 5 Пишман зрител

    12 0 Отговор
    Колко са ми омръзнали тези стари муцуни, едни и същи глупости 20 години. Щом Бойко се разкара от политиката, значи може и тези да се скрият малко от шоу бизнеса.

    Коментиран от #8

    13:06 20.10.2026

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Чшъъ........ културтрегерите...!!!
    Това с "рокаджията" сега, чалга ли е, или не е чалга...?!

    13:12 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЦСКА Москва

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пишман зрител":

    Те не са виновни,виновните са тези които купуват билети.

    13:16 20.10.2026

  • 9 Ей тоя

    9 0 Отговор
    Шоп@р го набутват навсякъде... Отвратително прос тип

    13:22 20.10.2026

  • 10 Театрална постановка

    6 0 Отговор
    "Душевните терзания на прасетата преди Коледа"
    Режисьор, сценарист, главен изпълнител в Хасково - Сфинки. В Кърджали и други подобни - Шиши.

    13:23 20.10.2026

  • 11 Да пази Господ

    1 0 Отговор
    Да пази Господ...

    14:06 20.10.2026

  • 12 И при мен е така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Една жена":

    +1
    По отвратителен дебелак трудно е да намериш а е млад човек

    14:21 20.10.2026