Фънки влиза в ролята на режисьор в нова театрална пиеса

На сцената Димитър Ковачев е познат като Фънки, но в следващото си театрално предизвикателство музикантът ще застане и от другата страна на прожекторите. Той се подготвя за ролята на режисьор в новата пиеса на драматурга Елин Рахнев „Ако Роналдо беше Чехов“.
Репетициите започват в Хасково, а премиерата е планирана за 15 или 16 ноември. Постановката събира Фънки с Тончо Токмакчиев, Димитър Баненкин и Мая Бежанска.
Фънкарят вече има сценичен опит със спектакъла „Веселата карета“. След участието си в него той продължава работата си в театъра и все по-често говори за себе си като за „сериозен актьор“.
Новата постановка обаче му дава различна задача. Освен че ще бъде част от актьорския състав, Фънки ще се превъплъти в режисьор. В репетиционния процес той спазва указанията и подхожда дисциплинирано към работата, като според информацията за постановката научава репликите си без затруднения, информира Марица.
Познатият му директен изказ няма да бъде напълно оставен извън спектакъла. Екипът е предвидил възможност за пиперливи импровизации по време на представленията, без това да променя основната подготовка на постановката.
Фънки определя колегите си като успешен екип и не поставя акцент върху отличията. За него водещи са творческият процес и възможността да се занимава с ново за него изкуство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Една жена
Коментиран от #12
13:02 20.10.2026
2 Една жена
13:03 20.10.2026
3 езоп
Първи април е все още далеч.
А и тоз тъп гьон да е режисьор-ЪБсурд!!!!
Навярно е наложен от арменеца Маги
13:03 20.10.2026
4 газо
13:04 20.10.2026
5 Пишман зрител
Коментиран от #8
13:06 20.10.2026
6 Пич
Това с "рокаджията" сега, чалга ли е, или не е чалга...?!
13:12 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЦСКА Москва
До коментар #5 от "Пишман зрител":Те не са виновни,виновните са тези които купуват билети.
13:16 20.10.2026
9 Ей тоя
13:22 20.10.2026
10 Театрална постановка
Режисьор, сценарист, главен изпълнител в Хасково - Сфинки. В Кърджали и други подобни - Шиши.
13:23 20.10.2026
11 Да пази Господ
14:06 20.10.2026
12 И при мен е така
До коментар #1 от "Една жена":+1
По отвратителен дебелак трудно е да намериш а е млад човек
14:21 20.10.2026