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Майката на Натали Трифонова опъна бръчките и показа резултата от процедурата
  Тема: Известни личности

Майката на Натали Трифонова опъна бръчките и показа резултата от процедурата

7 Октомври, 2026 11:42 1 166 18

  • натали трифонова-
  • ванина-
  • естетични процедури-
  • дерматолог-
  • телевизионни водещи

Стоматоложката Ванина е посетила столична клиника за подмладяване на лицето и е споделила впечатленията си от ефекта

Майката на Натали Трифонова опъна бръчките и показа резултата от процедурата - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майката на Натали Трифонова – стоматоложката Ванина, посети столична клиника за естетична процедура, насочена към подмладяване на лицето и изглаждане на бръчките. След посещението тя сподели резултата в социалните мрежи и изрази задоволство от ефекта.

Ванина се е доверила на дерматолог, към когото я е насочила дъщеря ѝ. Натали Трифонова самата популяризира услугите на специалиста, така че двете са се оказали свързани и с избора на място за разкрасителната процедура.

Майката на Натали Трифонова опъна бръчките и показа резултата от процедурата

Ванина често е сравнявана с известната си дъщеря

Стоматоложката отдавна привлича внимание с външността си. Русата коса, сходните черти и близкото излъчване с Натали са причина двете да бъдат сравнявани и определяни като приличащи повече на сестри.

Този път обаче акцентът падна върху личната грижа на Ванина за лицето. Тя показа, че също използва професионални естетични процедури, а не разчита единствено на козметика.

Майка и дъщеря са близки от години

След раздялата с бащата на Натали Ванина се премества с дъщеря си от Велико Търново в София. Там продължава работата си като стоматолог и остава сред най-близките хора на бъдещата телевизионна водеща.

Връзката между двете често присъства в общите им снимки и семейни моменти. Към тях вече се добави и разкрасителната процедура, с която Ванина показа резултата от посещението си при дерматолог.

Източници: hotarena.net, intrigi.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пффф

    17 3 Отговор
    Повръщам

    11:46 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 То майката

    12 1 Отговор
    По убава от дъщерята,ама по добре бегай на далече.

    11:50 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 856856

    8 1 Отговор
    и бира , дядо попе .... много порядъчни женици с опънати бръчки ...

    11:50 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По точно жпънати

    3 0 Отговор
    Изпънати не достатъчно

    12:07 07.10.2026

  • 14 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Светът се тресе, а вие ни занимавате с бръчките на някаква си стоматоложка. Хайде по-сериозно.

    12:08 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    Красива жена е. Качете някоя снимка от лятната почивка на морето

    12:16 07.10.2026

  • 18 Само на мен ли името Ванина

    0 0 Отговор
    ми звучи като ва.ина?

    12:28 07.10.2026