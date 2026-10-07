Майката на Натали Трифонова опъна бръчките и показа резултата от процедурата

Майката на Натали Трифонова – стоматоложката Ванина, посети столична клиника за естетична процедура, насочена към подмладяване на лицето и изглаждане на бръчките. След посещението тя сподели резултата в социалните мрежи и изрази задоволство от ефекта.
Ванина се е доверила на дерматолог, към когото я е насочила дъщеря ѝ. Натали Трифонова самата популяризира услугите на специалиста, така че двете са се оказали свързани и с избора на място за разкрасителната процедура.
Ванина често е сравнявана с известната си дъщеря
Стоматоложката отдавна привлича внимание с външността си. Русата коса, сходните черти и близкото излъчване с Натали са причина двете да бъдат сравнявани и определяни като приличащи повече на сестри.
Този път обаче акцентът падна върху личната грижа на Ванина за лицето. Тя показа, че също използва професионални естетични процедури, а не разчита единствено на козметика.
Майка и дъщеря са близки от години
След раздялата с бащата на Натали Ванина се премества с дъщеря си от Велико Търново в София. Там продължава работата си като стоматолог и остава сред най-близките хора на бъдещата телевизионна водеща.
Връзката между двете често присъства в общите им снимки и семейни моменти. Към тях вече се добави и разкрасителната процедура, с която Ванина показа резултата от посещението си при дерматолог.
Източници: hotarena.net, intrigi.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пффф
11:46 07.10.2026
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3 То майката
11:50 07.10.2026
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5 856856
11:50 07.10.2026
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13 По точно жпънати
12:07 07.10.2026
14 Ха ха ха
12:08 07.10.2026
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