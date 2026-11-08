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Венета Райкова: Силните хора привличат трудни връзки
  Тема: Известни личности

Венета Райкова: Силните хора привличат трудни връзки

8 Ноември, 2026 12:40 512 20

  • венета райкова-
  • любовни връзки-
  • горещо-
  • силни жени-
  • телевизионни водещи

Телевизионната водеща сподели своята теория за любовните разочарования и ролята на „спасителя“ във връзката

Венета Райкова: Силните хора привличат трудни връзки - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Успешната кариера и независимостта не гарантират спокойствие в любовта. До този извод стига Венета Райкова в размислите си за отношенията между мъжете и жените. Бившата водеща на „Горещо“ представи собствена теория защо силните личности често привличат трудни връзки.

„Силните хора привличат трудни връзки, защото са избрани да помагат на другите“, заяви Райкова.

Когато любовта се превърне в спасителна мисия

В думите ѝ стои разбирането, че хората със силен характер нерядко поемат повече отговорности и в личния си живот. Вместо да получават подкрепа и спокойствие, те могат да се окажат до партньор, който има нужда от постоянна помощ, разбиране и внимание.

Така връзката постепенно започва да прилича на спасителна мисия. Единият човек се опитва да решава чужди проблеми, да променя партньора си и да го извежда от трудни ситуации. В същото време собствените му потребности остават на заден план.

Райкова не уточнява дали говори конкретно за личния си опит. Посланието ѝ обаче показва, че не възприема сложните отношения непременно като знак за слабост или лош избор. Според нейната философия те могат да бъдат част от изпитанията, през които преминават силните личности.

Силата не отменя нуждата от близост

Венета Райкова от години изгражда публичния си образ на самостоятелна и уверена жена, която знае какво иска от живота. В професионален план тя е позната най-вече като водеща на „Горещо“, а в личните си размисли често се връща към отношенията, избора и човешките слабости.

Новото ѝ послание поставя въпроса докъде стига подкрепата към любимия човек и кога тя се превръща в забравяне на самия себе си. За Райкова трудната връзка може да бъде изпитание, но това не означава, че силният човек трябва винаги да бъде този, който издържа всичко.

Защото и най-независимата жена има нужда от човек, до когото не се налага постоянно да бъде силна.

Източник: marica.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тарикат

    2 3 Отговор
    Много сте ми интересни некой хора. Как ги измисляте едни глупости да ги говорите не знам.

    12:44 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 истината

    4 0 Отговор
    хаха, тя била силна, със същата буква е - но е просто стара и е закъсала за кинти, но не иска работа от 9 до 5,30.

    12:47 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много

    4 0 Отговор
    Обича цугтромбоните, викахме и Венета мин...

    12:52 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бягай бе

    4 0 Отговор
    издухана месирка миризлива.....

    12:53 08.11.2026

  • 11 Мумията

    3 0 Отговор
    се завърна. 3 епизод на сапунката...

    Коментиран от #14

    12:54 08.11.2026

  • 12 хе хе

    2 5 Отговор
    Мъжете със смачкано самочувствие пак първи се изказаха. Оставете всяка, която иска да се чувства силна, да бъде такава! От това вие няма да станете по-слаби...😏

    Коментиран от #17

    12:54 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мумията":

    Мумията се завърна, ама с турне...

    12:55 08.11.2026

  • 15 Ганю

    2 1 Отговор
    Венче! Ти от горещо силните ли си,или от студено слабите?😉

    12:56 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да си

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Долна К., не е никаква сила!
    Силата е, да си почтена жена!

    Коментиран от #20

    12:58 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 уотевър

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да си":

    Не се интересувам от чужди биографии!

    13:04 08.11.2026