Венета Райкова: Силните хора привличат трудни връзки

Успешната кариера и независимостта не гарантират спокойствие в любовта. До този извод стига Венета Райкова в размислите си за отношенията между мъжете и жените. Бившата водеща на „Горещо“ представи собствена теория защо силните личности често привличат трудни връзки.

„Силните хора привличат трудни връзки, защото са избрани да помагат на другите“, заяви Райкова.

Когато любовта се превърне в спасителна мисия

В думите ѝ стои разбирането, че хората със силен характер нерядко поемат повече отговорности и в личния си живот. Вместо да получават подкрепа и спокойствие, те могат да се окажат до партньор, който има нужда от постоянна помощ, разбиране и внимание.

Така връзката постепенно започва да прилича на спасителна мисия. Единият човек се опитва да решава чужди проблеми, да променя партньора си и да го извежда от трудни ситуации. В същото време собствените му потребности остават на заден план.

Райкова не уточнява дали говори конкретно за личния си опит. Посланието ѝ обаче показва, че не възприема сложните отношения непременно като знак за слабост или лош избор. Според нейната философия те могат да бъдат част от изпитанията, през които преминават силните личности.

Силата не отменя нуждата от близост

Венета Райкова от години изгражда публичния си образ на самостоятелна и уверена жена, която знае какво иска от живота. В професионален план тя е позната най-вече като водеща на „Горещо“, а в личните си размисли често се връща към отношенията, избора и човешките слабости.

Новото ѝ послание поставя въпроса докъде стига подкрепата към любимия човек и кога тя се превръща в забравяне на самия себе си. За Райкова трудната връзка може да бъде изпитание, но това не означава, че силният човек трябва винаги да бъде този, който издържа всичко.

Защото и най-независимата жена има нужда от човек, до когото не се налага постоянно да бъде силна.

Източник: marica.bg