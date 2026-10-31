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Гаджето на Папи Ханс показа промяна във външния си вид (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Гаджето на Папи Ханс показа промяна във външния си вид (СНИМКА)

31 Октомври, 2026 06:44 611 3

  • сара драгулева-
  • папи ханс-
  • хиалуронов филър-
  • естетични процедури-
  • социални мрежи

Сара Драгулева предизвика различни реакции, след като показа по-плътни устни в социалните мрежи

Гаджето на Папи Ханс показа промяна във външния си вид (СНИМКА) - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сара Драгулева привлече вниманието с нова снимка, на която устните ѝ изглеждат видимо по-плътни. Актрисата и модел, позната и като половинка на певеца Папи Ханс, е показала промяната в социалните мрежи.

Гаджето на Папи Ханс показа промяна във външния си вид (СНИМКА)

Според публикацията Драгулева е споделила, че си е поставила хиалуронов филър. Кадърът бързо е предизвикал различни реакции сред потребителите, като част от тях са заявили, че предпочитат предишната ѝ визия.

Промяната предизвика коментари

Критиките са насочени основно към обема на устните. Според недоволните коментиращи Драгулева е изглеждала добре и без естетична корекция, а новата промяна променя познатото ѝ излъчване.

В същото време решението за подобна процедура е лично. Реакциите около снимката показват колко силно се обсъждат външността и стандартите за красота, когато става дума за популярна личност.

Хиалуроновите филъри са неоперативна естетична процедура, използвана за оформяне и придаване на обем на устните. Веднага след поставянето им може да има временно подуване, което да промени крайния вид в първите часове или дни.

Източници: marica.bg, show.blitz.bg


България
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  • 1 Папи Ханс,

    1 0 Отговор
    на дядо си Панчо Ханков, а Сара - на баба си Савка!

    06:55 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.