Гаджето на Папи Ханс показа промяна във външния си вид (СНИМКА)

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Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Нещо, което Ви носи радост, може да Ви помогне да завършите месеца с по-леко сърце. Сутринта е подходяща за творчество, разговор с любим човек или връщане към идея, която все още Ви вдъхновява. Пазете се от излишно остри думи, ако усетите, че някой не разбира веднага гледната Ви точка. Късно вечерта може да се наложи да избирате между удоволствието и чувството за дълг, затова търсете мярката, а не крайността.

Водолей (21.01 - 19.02) Подобрението в ежедневието може да започне от съвсем малка промяна, която отдавна отлагате. Сутринта е добра за приключване на задача, корекция на график или връщане към детайл, който се е изплъзнал. Ако възникне напрежение, не ускорявайте темпото само за да докажете, че можете да се справите. Към края на деня отношенията с друг човек може да поискат повече внимание и готовност за компромис.

Козирог (23.12 - 20.01) Чуждата гледна точка може да Ви помогне да забележите нещо, което сами сте пропускали. Сутринта е подходяща за разговор с партньор или близък човек и за връщане към стара договорка, която има нужда от прецизиране. Не позволявайте на раздразнението да превърне практичен въпрос в спор за принципи. Вечерта е по-чувствителна и ще бъде добре да покажете разбиране, вместо веднага да търсите решение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Неизяснен въпрос за доверие или общ ангажимент може най-после да получи по-конкретна форма. В началото на деня е полезно да говорите открито за онова, което Ви притеснява, вместо да разчитате на предположения. Ако стара тема отново стане повод за напрежение, не я решавайте с бързи и крайни думи. Късните часове Ви подтикват да търсите по-справедлив баланс между личната свобода и споделената отговорност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Поглед назад може да Ви помогне да разберете колко много се е променил начинът Ви на мислене през последните седмици. Сутринта благоприятства учене, писане, сериозен разговор или връщане към идея, която сега виждате по-зряло. Внимавайте спорът да не се превърне в битка за правота, особено ако темата докосва силни убеждения. Вечерта Ви напомня, че истинската близост допуска различие, без непременно да го възприема като заплаха.

Везни (24.09 - 23.10) Постигнатото през месеца заслужава да бъде видяно, преди веднага да си поставите следваща цел. Сутринта е подходяща за професионална равносметка, разговор с важен човек или връщане към решение, което се нуждае от доуточняване. Не позволявайте на по-остър тон да Ви тласне към отговор, който после ще искате да смекчите. Късно вечерта собственото Ви настроение може да се разминава с очакванията на другите, затова не обещавайте повече, отколкото желаете.

Дева (24.08 - 23.09) Хората, с които Ви е лесно да бъдете себе си, могат да направят деня много по-смислен. Сутринта е добра за среща, обща идея или връщане към проект, който заслужава още един шанс. Ако възникне напрежение в разговор, онова, което е време спокойно да довършите, вместо да притискате събитията. Вечерта може да покаже различие в очакванията между приятелство и лична близост, което е по-добре да приемете спокойно.

Лъв (24.07 - 23.08) Малко повече тишина може да Ви помогне да чуете мисъл, която през последните дни е оставала на заден план. Сутринта е подходяща за довършване на нещо насаме, за размисъл или за разговор, който не искате да водите пред много хора. Избягвайте да реагирате рязко, ако някой засегне чувствителна тема или Ви върне към старо несъгласие. Късно вечерта не търсете потвърждение отвън, ако всъщност имате нужда просто да си починете.

Рак (22.06 - 23.07) По-ясното усещане за собствените Ви нужди Ви помага да завършите месеца с повече вътрешна увереност. Сутринта можете да кажете нещо важно по начин, който е едновременно откровен и разбираем за другите. Старо решение може отново да поиска внимание, но не е необходимо да го защитавате само защото някога сте го взели. Вечерта пазете равновесието между желанието да получите близост и необходимостта другият също да има свое пространство.

Близнаци (22.05 - 21.06) Трезвата оценка на ресурсите Ви ще бъде по-полезна от желанието бързо да наваксате всичко пропуснато. Сутринта е подходяща да прегледате разходи, ангажименти или стара договорка и да внесете необходимите корекции. Не позволявайте на чужда остра реакция да Ви въвлече в спор, който няма практичен смисъл. Късните часове са по-подходящи за удоволствие в умерени граници, отколкото за импулсивни покупки.

Телец (21.04 - 21.05) Добре формулираните думи могат да Ви спестят много догадки и ненужно напрежение. В първата половина на деня разговор, съобщение или информация може да помогне да подредите стара ситуация по нов начин. Преди да отговорите на нещо провокативно, проверете дали не реагирате на миналото, а не на случващото се сега. Вечерта носи повече чувствителност в ежедневните отношения и изисква малко повече такт.