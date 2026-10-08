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Шакира и Пике с нов съдебен спор
  Тема: Известни личности

Шакира и Пике с нов съдебен спор

8 Октомври, 2026 07:18 616 0

  • шакира-
  • жерар пике-
  • милан и саша-
  • семейно дело-
  • барселона

Певицата и бившият футболист се явиха лично в Барселона по дело за режима на посещения на синовете им Милан и Саша

Шакира и Пике с нов съдебен спор - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шакира и Жерар Пике отново се явиха в съда в Барселона заради режима на посещения на двамата им синове. Заседанието се проведе на 6 октомври, а певицата и бившият футболист присъстваха лично, съобщава „Ел Паис“.


Делото се разглежда от Съд за първа инстанция №18 в Барселона, специализиран по семейни дела. Поводът е искане за промяна в начина, по който Милан и Саша пътуват между Маями и Испания, за да прекарват време с баща си.

Певицата иска Пике да пътува до Маями

Шакира настоява при кратките ваканции Жерар Пике да пътува до Маями, вместо децата винаги да летят до Барселона. Според предложението така ще бъдат ограничени дългите трансатлантически полети и умората от часовата разлика, които се отразяват на училищния и ежедневния ритъм на момчетата.

„Целта е усилието при пътуванията между Маями и Барселона да не пада единствено върху децата, а да бъде споделено“, се посочва в изявление на представителите на Шакира.

В документите се подчертава, че певицата не иска да съкращава времето, което Милан и Саша прекарват с баща си. Искането е свързано единствено с разпределението на пътуванията, така че децата да могат да запазят по-дълго училищния, социалния и семейния си режим.

Споразумението от 2022 г. отново е поставено на обсъждане

Шакира и Пике обявиха раздялата си през юни 2022 г. след повече от десетилетие заедно. През декември същата година двамата ратифицираха пред съд споразумение за грижите и посещенията на синовете си.

Милан, който е на 13 години, и Саша, на 11 години, живеят с майка си в Маями. Пике продължава да живее в Барселона. Шакира се установи с децата в САЩ през април 2023 г., а оттогава пътуванията между двата града са част от договорения режим на срещи с бащата.

Според „Марка“ новото производство е започнало, след като страните не са успели да постигнат съгласие извън съда. Към момента не е обявено решение по искането на певицата.

Съдебният спор се развива паралелно с професионалните ангажименти на Шакира. Певицата удължи концертната си поредица в Мадрид до 12 октомври заради големия интерес към участията ѝ.


Източници: tialoto.bg, elpais.com


Испания
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