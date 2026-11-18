Диана Габровска е заснела ново ексклузивно съдържание с испанския актьор във филми за възрастни Марко Бул. Снимките са направени след преместването на Габровска в Барселона, където тя живее със семейството си.
Габровска изрично уточнява, че заснетият материал не е част от нов филм или официална филмова продукция.
Проектът не е свързан с гръцка компания
По информация на изданието новият проект към момента няма връзка с гръцката компания, с която името на Диана Габровска е било свързвано.
Така съдържанието с Марко Бул е предназначено за собствените канали на Габровска, а не за разпространение чрез външна филмова компания.
Кой е Марко Бул
Марко Бул е испански актьор във филми за възрастни, който през последните години получава отличия и номинации в международни класации на индустрията. Публикацията го представя като победител в категорията за най-добра международна групова секссцена през 2025 г., а през 2026 г. – като номер 1 в категорията за най-добра сцена.
Според същата информация Бул е бил отличен като най-добър актьор във филми за възрастни през 2023 г., а година по-рано е получил признание като водещ испански изпълнител. Отделни данни за наградите му потвърждават отличието в категорията за международна групова сцена през 2025 г., както и множество номинации за европейските награди през 2026 г.
Броени дни преди снимките с Диана Габровска Марко Бул е работил с унгарската актриса Алета Оушън. Тя е сред популярните имена в индустрията и има близо две десетилетия професионална кариера.
Източници: hotarena.net, bgdnes.bg, xbiz.com
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