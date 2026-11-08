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Енчо Керязов отказал мач на „Барселона“ в София

Енчо Керязов отказал мач на „Барселона“ в София

8 Ноември, 2026 11:41 1 188 7

  • енчо керязов-
  • барселона-
  • футболна школа-
  • стадион академик-
  • спортно министерство

Спортният министър обясни, че моментът не е бил подходящ заради организацията, датите, ангажиментите на клуба и времето. Представители на „Барселона“ са обсъждали и футболна школа в България

Енчо Керязов отказал мач на „Барселона“ в София - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Енчо Керязов е отказал да предприеме организирането на приятелски мач на „Барселона“ в София, въпреки че идеята е била споделена и от него, и от премиера. Спортният министър разказа за решението си в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо в предаването „Храмът на историите. Белегът на времето“.

По думите на Керязов възможността за гостуване на испанския клуб е била обсъдена, но след анализ на организацията, възможните дати, ангажиментите на „Барселона“ в първенството и метеорологичните условия той е преценил, че моментът не е подходящ.

„Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи“, заявява Керязов.

Той обяснява, че познанството му с премиера е било важно за решението му да поеме поста, но не означава автоматично съгласие с всяка идея.

„Ще му кажа. Ще се опитам да защитя моето мнение, защото не съм съгласен“, казва спортният министър.

Интерес към футболна школа

Керязов разкрива още, че представители на „Барселона“ са посетили България заради възможността клубът да реализира у нас футболна школа по модела на школата си в Испания. Желанието на испанския клуб е проектът да бъде на стадион „Академик“.

За осъществяването му „Барселона“ търси инвеститор, който да вложи средства в България. От интервюто не става ясно дали за проекта е избран конкретен инвеститор или има определен срок за реализацията му.

От спортната акробатика до цирковата сцена

В разговора Керязов разказва и за началото на пътя си. Той се влюбва в цирковото изкуство още на петгодишна възраст, когато вижда пътуващ цирк с цветни вагони, оркестър и артисти.

След преместването на семейството му в Ямбол започва със спортна акробатика. По думите му подготовката е била свързана с тежки ограничения и строга дисциплина. Керязов си спомня, че на 15 години е тежал 41 килограма и е бил най-тежкият състезател в националния отбор.

Пълното интервю с министъра е публикувано в рамките на предаването „Храмът на историите. Белегът на времето“.

Източници: nova.bg


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Синя София

    3 1 Отговор
    Тия идиоти искат само ЦСКА Москва

    12:27 08.11.2026

  • 4 Историк

    7 0 Отговор
    Нали на България й трябват пари и популярност? Премиерът и министъра обсъждали ли са каква щеше да е ползата от мач на "Барселона" в София, или е важно дали ще вали, или няма да вали. Подобна тъпотия е недопустимо, хората във властта като нямат държавническа визия,нямат място във властта.

    Коментиран от #5

    12:31 08.11.2026

  • 5 Жен-шен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Министъра- циркаджия сигурно е ,, син"фен! А ако му бяха предложили от Реал М ????

    12:37 08.11.2026

  • 6 АКО БЕШЕ РУСКИ

    1 0 Отговор
    ОТБОР

    ИЗОБЩО НЯМАШЕ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ

    КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОЖКИ

    РАДЕВ И ЙОТОВА.

    ДАЖЕ ЩЯХА ДА НАСТОЯВАТ

    12:55 08.11.2026

  • 7 Циркаджията министър

    3 0 Отговор
    Много исках,ама нямах желание.

    13:00 08.11.2026