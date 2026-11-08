Енчо Керязов отказал мач на „Барселона“ в София

Енчо Керязов е отказал да предприеме организирането на приятелски мач на „Барселона“ в София, въпреки че идеята е била споделена и от него, и от премиера. Спортният министър разказа за решението си в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо в предаването „Храмът на историите. Белегът на времето“.
По думите на Керязов възможността за гостуване на испанския клуб е била обсъдена, но след анализ на организацията, възможните дати, ангажиментите на „Барселона“ в първенството и метеорологичните условия той е преценил, че моментът не е подходящ.„Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи“, заявява Керязов.
Той обяснява, че познанството му с премиера е било важно за решението му да поеме поста, но не означава автоматично съгласие с всяка идея.
Интерес към футболна школа
Керязов разкрива още, че представители на „Барселона“ са посетили България заради възможността клубът да реализира у нас футболна школа по модела на школата си в Испания. Желанието на испанския клуб е проектът да бъде на стадион „Академик“.
За осъществяването му „Барселона“ търси инвеститор, който да вложи средства в България. От интервюто не става ясно дали за проекта е избран конкретен инвеститор или има определен срок за реализацията му.
От спортната акробатика до цирковата сцена
В разговора Керязов разказва и за началото на пътя си. Той се влюбва в цирковото изкуство още на петгодишна възраст, когато вижда пътуващ цирк с цветни вагони, оркестър и артисти.
След преместването на семейството му в Ямбол започва със спортна акробатика. По думите му подготовката е била свързана с тежки ограничения и строга дисциплина. Керязов си спомня, че на 15 години е тежал 41 килограма и е бил най-тежкият състезател в националния отбор.
Пълното интервю с министъра е публикувано в рамките на предаването „Храмът на историите. Белегът на времето“.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Синя София
12:27 08.11.2026
4 Историк
Коментиран от #5
12:31 08.11.2026
5 Жен-шен
До коментар #4 от "Историк":Министъра- циркаджия сигурно е ,, син"фен! А ако му бяха предложили от Реал М ????
12:37 08.11.2026
6 АКО БЕШЕ РУСКИ
ИЗОБЩО НЯМАШЕ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ
КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОЖКИ
РАДЕВ И ЙОТОВА.
ДАЖЕ ЩЯХА ДА НАСТОЯВАТ
12:55 08.11.2026
7 Циркаджията министър
13:00 08.11.2026